Torna il Corso di Alta Formazione sulle Patologie edilizie

Torna anche per il 2025, dopo il successo degli ultimi anni (e, quest’anno, anche dopo il successo del Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie CoNaPE), il Corso di alta formazione sulla patologia edilizia, giunto ora alla sua V edizione.

Il corso, interamente online, offre solide conoscenze a tecnici, progettisti, direttori lavori e imprese di costruzione sui danni e i difetti che si possono riscontrare nei manufatti edilizi, sia in fase di costruzione sia durante l’arco di vita della struttura. Da sempre il più completo in Italia sul tema delle patologie edilizie, questo percorso, strutturato in 13 incontri (da ottobre a dicembre 2025), affronta infatti gli ammaloramenti e le strategie di prevenzione e correzione da applicare all’involucro edilizio e alle strutture, affrontando anche i temi strettamente collegati delle responsabilità e dei contenziosi.

Per presentare l’edizione 2025 e fornire una panoramica degli argomenti che saranno trattati nel corso di alta formazione, Maggioli editore organizza, per il il 17 giugno 2025 (dalle 16.00 alle 17.00), un webinar gratuito e aperto a tutti gli interessati. Durante la lezione, il coordinatore scientifico del corso, Marco Argiolas, illustrerà le peculiarità del corso e la sua struttura, rispondendo alle domande dei partecipanti.

>> Vuoi sapere quali altri webinar ci saranno in futuro? Clicca qui, è gratis

Corso di Alta Formazione sulla Patologia Edilizia 2025: temi Le patologie edilizie rappresentano oggi una delle principali sfide per tecnici e professionisti che operano su edifici esistenti. Umidità, fessurazioni, degrado dei materiali, infiltrazioni: riconoscere correttamente le cause e intervenire con soluzioni adeguate è fondamentale per garantire sicurezza, durabilità e qualità abitativa.



Coordinato da Marco Argiolas, il percorso formativo – in partenza il 7 ottobre 2025 – si articola sui temi centrali della patologia edilizia: analisi delle cause, metodologie di diagnosi, casi pratici, criteri di intervento e prevenzione. In particolare, l’edizione 2025 si compone di cinque moduli: Isolamento termo-acustico (12 ore di lezione, 4 giornate)

(12 ore di lezione, 4 giornate) Involucro (9 ore di lezione, 3 giornate)

(9 ore di lezione, 3 giornate) Strutture in legno (9 ore di lezione, 3 giornate)

(9 ore di lezione, 3 giornate) Salubrità degli ambienti indoor (6 ore di lezione, 2 giornate)

(6 ore di lezione, 2 giornate) Legale/CTU patologie edilizie (3 ore di lezione, 1 giornata)

Il Corso di alta formazione sulla patologia edilizia 2025, è destinato a ingegneri, architetti, geometri e a tutti i professionisti dell’edilizia coinvolti nella manutenzione, nella ristrutturazione e nella riqualificazione di immobili, alle imprese edili, ai tecnici e funzionari dell’Ufficio Tecnico/Opere pubbliche della Pubblica Amministrazione e risulta di interesse anche per gli studenti delle facoltà di Architettura e Ingegneria.

Corso di Alta Formazione sulla Patologia Edilizia 2025: obiettivi e accreditamenti Durante il percorso online, che si terrà dal 7 ottobre al 17 dicembre 2025, in orario pomeridiano (14.30-17.30) i partecipanti potranno: Riconoscere i segnali e i sintomi di una patologia edilizia;

di una patologia edilizia; Individuare le cause profonde del degrado;

del degrado; Conoscere le tecniche più efficaci di intervento ;

; Interfacciarsi con esperti e professionisti del settore; Inoltre i partecipanti hanno la possibilità di: Accedere a materiali didattici di supporto ;

; Rivedere le registrazioni delle lezioni in qualsiasi momento (per 1 anno);

in qualsiasi momento (per 1 anno); Ottenere crediti formativi professionali (CFP): 39 CFP per Geometri (con partecipazione al 100% delle dirette); richiesto accreditamento per Architetti (con partecipazione all’80% delle dirette e superamento del test finale di verifica);

(CFP): 39 CFP per Geometri (con partecipazione al 100% delle dirette); richiesto accreditamento per Architetti (con partecipazione all’80% delle dirette e superamento del test finale di verifica); Ottenere un attestato di partecipazione (previo superamento di un test di valutazione finale).

Corso di Alta Formazione sulla Patologia Edilizia 2025: docenti I docenti dell’edizione 2025 del Corso di Alta Formazione sulla Patologia Edilizia V edizione sono: Marco Argiolas, coordinatore scientifico

Valentina Bortolutti

Leopoldo Busa

Paolo De Martin

Davide Di Domenico

Marco Manca

Pierfederico Marinoni

Matteo Montanari

Massimo Montrucchio

Sergio Pace

Domenico Pepe

Clara Peretti

Roberto Sacchi

Renzo Sonzogni

Daniele Todde

Claudia Volonté

Per le qualifiche dei docenti consulta la pagina di iscrizione al corso, dove potrai trovare anche il programma completo di tutte le giornate di formazione.

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter Settimanale Patologie Edilizie Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social