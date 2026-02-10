Migrazione del vapore: perché le verifiche dinamiche sono fondamentali

Nella progettazione termotecnica contemporanea, la migrazione del vapore rappresenta uno degli aspetti più delicati nella valutazione del comportamento dell’involucro edilizio, in particolare negli interventi di isolamento termico dall’interno. A differenza di un sistema a cappotto esterno, in cui la muratura portante rimane prossima alla temperatura dell’ambiente interno, l’isolamento interno modifica radicalmente il regime termico della struttura esistente. La parete si raffredda durante la stagione invernale e il punto di rugiada tende a spostarsi all’interno dell’isolante.
In questo contesto, la verifica igrotermica assume un ruolo fondamentale. Il metodo di calcolo adottato diventa un elemento determinante per la durabilità dell’intervento: una valutazione incompleta dei fenomeni di migrazione del vapore può portare, nel tempo, a condensazioni interstiziali e conseguente degrado dei materiali, anche in presenza di stratigrafie apparentemente corrette dal punto di vista termico.
Inquadramento normativo e obblighi legislativi
Il quadro normativo italiano, definito dal DM 26/06/2015 (“Requisiti Minimi”), impone l’obbligo di eseguire verifiche igrotermiche per tutte le strutture oggetto di intervento che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno, sia negli edifici di nuova costruzione sia negli interventi di riqualificazione.
Le verifiche richieste sono due: la prima riguarda l’assenza di rischio di formazione di muffa sulle superfici interne, la seconda l’assenza di condensazione interstiziale all’interno della stratigrafia. In quest’ultimo caso, la normativa richiede che eventuali accumuli di umidità rievaporino completamente entro il ciclo annuale e non superino le quantità massime ammissibili per i differenti materiali.
Muffa e condensa: perché il fattore tempo è centrale
Nella verifica igrotermica delle strutture opache è fondamentale distinguere correttamente tra condensa interstiziale e sviluppo di muffa, poiché si tratta di fenomeni diversi, governati da meccanismi fisici e scale temporali differenti.
La condensa interstiziale è la formazione di acqua allo stato liquido all’interno della stratigrafia quando la pressione di vapore supera quella di saturazione in corrispondenza di uno specifico strato. È un fenomeno che può manifestarsi anche in assenza di segni visibili e che dipende dall’equilibrio termo-igrometrico tra i materiali che compongono la parete.
Lo sviluppo di muffa, invece, non richiede la presenza di acqua liquida. È legato al mantenimento nel tempo di condizioni di umidità relativa elevate negli strati più interni o in prossimità delle superfici interne della struttura. Si tratta quindi di un fenomeno cumulativo, fortemente dipendente dalla durata delle condizioni critiche.
Questa distinzione evidenzia un punto chiave: una verifica che analizzi solo una condizione media o istantanea non è in grado di descrivere se l’umidità tende ad accumularsi progressivamente nella stratigrafia o se, al contrario, viene smaltita nel corso del tempo. Il fattore temporale diventa quindi centrale nella valutazione del rischio igrotermico.
Il metodo di Glaser e i suoi limiti applicativi
Il metodo di Glaser, normato dalla UNI EN ISO 13788, è un modello di calcolo stazionario. Esegue dei calcoli basandosi solo sulle temperature esterne medie mensili e come principio fisico analizza la stratigrafia modellando solo la diffusione del vapore acqueo. Il principio del metodo consiste nel confrontare la pressione di vapore con la pressione di saturazione lungo la stratigrafia, individuando eventuali zone di condensazione.
Il metodo non considera una serie di fenomeni fisici rilevanti, tra cui il trasporto di acqua liquida per capillarità, la capacità igroscopica dei materiali, l’irraggiamento solare, la pioggia battente e la variazione delle proprietà fisiche dei materiali in funzione del contenuto di umidità. Inoltre, l’analisi è condotta in regime stazionario (valori medi mensili), senza valutare la reale evoluzione temporale dei fenomeni.
La simulazione igrotermica dinamica: un cambio di paradigma
La simulazione igrotermica dinamica, normata dalla UNI EN ISO 15026, supera i limiti del modello stazionario introducendo un’analisi a passo orario per 365 giorni all’anno dei flussi di calore, di acqua liquida e di vapore all’interno della stratigrafia. Questo approccio consente di considerare l’evoluzione reale delle condizioni climatiche esterne e interne, includendo l’irraggiamento solare, la pioggia battente, il calore latente e la variazione delle proprietà dei materiali in funzione della variazione delle condizioni termoigrometriche.
Il vero valore aggiunto della verifica dinamica risiede nella possibilità di valutare il bilancio igrometrico nel tempo. Non ci si limita a verificare se si forma condensa per un solo determinato valore medio mensile, ma si analizza se l’umidità accumulata durante la stagione invernale viene effettivamente smaltita nei periodi più favorevoli, riportando la stratigrafia a condizioni di equilibrio asciutto alla fine del ciclo annuale.
Questo aspetto è fondamentale per la durabilità degli interventi: una stratigrafia che accumula umidità anno dopo anno, è destinata nel tempo al degrado.
Diffusione e convezione: il ruolo della tenuta all’aria
Un ulteriore elemento che rende insufficiente una valutazione puramente stazionaria è la distinzione tra diffusione e convezione del vapore. La diffusione è un fenomeno lento, governato dal gradiente di pressione di vapore e dalla permeabilità dei materiali. La convezione, al contrario, è legata ai movimenti d’aria azionati da gradienti di temperatura che attraversano discontinuità o imperfezioni nello strato di tenuta all’aria.
La convezione può trasportare all’interno della stratigrafia quantità di umidità enormemente superiori rispetto alla diffusione; eventuali discontinuità nella tenuta all’aria possono compromettere completamente le ipotesi alla base di un calcolo che sia esso meramente stazionario o dinamico.
Conclusioni
Affrontare la migrazione del vapore nell’isolamento interno basandosi esclusivamente su verifiche stazionarie significa adottare una rappresentazione semplificata di fenomeni fisici complessi. La simulazione igrotermica dinamica è lo strumento più coerente per valutare il comportamento reale delle stratigrafie nel tempo.
Solo attraverso un’analisi dinamica è possibile comprendere se l’umidità tende ad accumularsi o se viene effettivamente smaltita nel corso del ciclo annuale, garantendo la durabilità degli interventi di riqualificazione. In questo senso, le verifiche dinamiche non rappresentano un’opzione avanzata, ma il naturale punto di arrivo di una progettazione consapevole dell’involucro edilizio.
