Ecobonus e congruità delle spese: come attestare i costi e non perdere la detrazione

Ecobonus croce e delizia: dopo la fine del Superbonus, per la detrazione per l’efficienza energetica restano sul tavolo dubbi e perplessità, a partire dall’obbligo di asseverare la congruità delle spese. C’è molta confusione infatti sull’obbligo di asseverazione con computo metrico introdotto a suo tempo ai fini delle opzioni alternative alla detrazione, ma che per alcuni interventi di Ecobonus è tuttora necessario.



Per tutti gli altri, poi, l’asseverazione non serve ma il rispetto dei tetti massimi di spesa fissati a livello ministeriale è obbligatorio, pena la perdita della detrazione sulla quota di spesa che sfora il costo massimo. In questa mini guida tutto quello che occorre sapere per districarsi tra regole e documenti e non mettere a rischio l’agevolazione.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Affrontare le rendite catastali e i relativi obblighi non è mai stato così semplice. Questo eBook, scritto con chiarezza e competenza da Antonella Donati, fornisce un quadro completo e aggiornato delle normative catastali legate agli interventi edilizi, con un focus particolare sui bonus edilizi come il Superbonus. Il volume è uno strumento essenziale sia per i tecnici del settore (geometri, architetti, ingegneri e amministratori immobiliari) sia per i proprietari di casa che vogliono comprendere meglio come gestire le rendite catastali e garantire la conformità normativa. Dalla determinazione della rendita fino alla gestione delle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate, questa guida offre soluzioni pratiche e casi concreti per ogni esigenza. All’interno dell’eBook troverai:- Spiegazioni pratiche delle procedure di aggiornamento catastale, incluse quelle legate al Superbonus.- Approfondimenti sulle sanzioni e sugli strumenti di regolarizzazione per evitare costi inutili.- Un linguaggio chiaro e accessibile, adatto sia a esperti che a chi si avvicina per la prima volta al tema.- Analisi di casi pratici e modelli di documenti utili.Antonella Donati è giornalista professionista e autrice di numerosi volumi e saggi in materia fiscale, contributiva e previdenziale. Con anni di esperienza nel giornalismo parlamentare, si è specializzata nell’analisi delle normative finanziarie e di bilancio, offrendo contenuti affidabili e pratici per professionisti e cittadini.

Per dirla in breve, per gli interventi sul singolo immobile la necessità di includere o meno l’APE nella pratica per l’Ecobonus è il requisito che consente di distinguere quando è possibile applicare la procedura semplificata (scheda del produttore/installatore) e quando l’asseverazione del tecnico è obbligatoria. All’obbligo di documentare il rispetto dei requisiti tecnici, a partire dal 2020 si è aggiunto anche quello relativo alla congruità della spesa e, nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l’ ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’ Allegato I al D.M. 6.08.2020 .

L’Ecobonus, come sappiamo, è una detrazione fiscale (dall’IRPEF o IRES) nata per premiare gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici esistenti, riducono il consumo energetico, promuovono l’uso di fonti rinnovabili. Gli interventi effettuati, quindi, devono portare a un aumento dell’efficienza energetica e a una riduzione del fabbisogno energetico dell’immobile interessato ai lavori, e questo requisito deve essere “dimostrabile” con una documentazione specifica da inviare all’ENEA. Sono previste due modalità:

Congruità delle spese e tetti massimi

A introdurre la necessità di attestare il rispetto di specifici massimali per gli interventi di risparmio energetico è stato dunque il D.M. 6 agosto 2020, il c.d. “Decreto Requisiti Tecnici” (in vigore dal 6 ottobre 2020), provvedimento strettamente legato al Superbonus e all’opzione per la cessione del credito, ma che ha introdotto regole che si applicano in tutti i casi, quindi anche per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.



Finito il Superbonus l’obbligo resta, e non ci sono esenzioni relative all’importo della spesa ma solo rispetto alla tipologia di intervento effettuato: quando occorre l’intervento del tecnico ai fini della pratica ENEA serve anche l’asseverazione della congruità delle spese e il computo metrico.



Quando si può seguire la procedura semplificata è sufficiente che siano rispettati i massimali ministeriali, fissati ora nell’Allegato A del decreto MITE 14 febbraio 2022, che ha previsto un aumento del circa 20% rispetto ai precedenti massimali per adeguarli ai rincari delle materie prime.



Oggi come oggi i massimali di riferimento per i principali interventi sono:

Pompe di calore: 800 €/kW di potenza termica utile in riscaldamento. Sistemi ibridi: 1.860 €/kWt1. Scaldacqua a pompa di calore: 1.600 €/unità per capacità fino a 150 litri, 2.500 €/unità per capacità superiori. Collettori solari termici: 700 €/m² di superficie lorda per collettori piani, 850 €/m² per collettori sottovuoto. Generatori a biomasse: 300 €/kW per stufe e inserti, 700 €/kW per caldaie. Finestre e serramenti: variano da 450 €/m² a 700 €/m² secondo tipologia e prestazioni, con maggiorazioni per sistemi oscuranti integrati. Schermature solari comprensive di meccanismi di automatici di regolazione: 276 €/ m². Tecnologie di building automation: 60€/m².

I costi dell’Allegato A sono al netto di IVA, prestazioni professionali, posa in opera e manodopera. Per impianti di riscaldamento con rifacimento del sistema di emissione si aggiungono 180 €/m² per radianti a pavimento o 60 €/m² per altri sistemi.



In caso di beni il cui costo supera queste cifre, la detrazione spetta solo per la parte indicata come tetto massimo. Dal momento che si tratta di un atto ministeriale, nei casi in cui è prevista la procedura semplificata non è perciò necessario allegare altri documenti alla dichiarazione del fornitore/installatore. Sarà infatti direttamente l’ENEA, nel caso di sforamento, a ricondurre l’agevolazione nei limiti previsti, comunicando il dato all’Agenzia delle Entrate.