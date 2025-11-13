Digital Village a Smart Building Expo 2025: l’edificio cognitivo firmato Somfy, Enmasy/Lux italia e Molex

Le aziende Somfy, player mondiale nelle automazioni intelligenti, Molex, multinazionale leader nelle soluzioni di connettività per gli smart building, e Enmasy/Lux Italia, eccellenza italiana e internazionale dei sistemi smart lighting ad alta efficienza energetica, a Smart Building Expo 2025 (Fiera Milano Rho, 19-21 novembre) presentano insieme al pubblico il Digital Village: il primo edificio che “pensa”, risponde e si adatta alle necessità di chi lo vive (Pad. 6 stand F41).



Il Digital Village è pensato come un ecosistema integrato e digitale che fonde infrastrutture, automazione e luce in un’unica esperienza immersiva all’insegna di semplicità, efficienza, sostenibilità e benessere.



Il contributo di Molex Cuore pulsante della sinergia che darà vita al Digital Village è il Power over Ethernet (PoE) Molex, che connette i sistemi illuminanti Lux Italia e le automazioni Somfy, a dimostrazione di come la convergenza tra IT e OT renda possibile gestire e monitorare ogni funzione dell’edificio in modo fluido, intelligente e sostenibile. Attraverso CoreSync, piattaforma IoT di monitoraggio continuo, ogni dispositivo comunica, raccoglie dati e apprende: il risultato è un organismo “sensibile”, capace di autoregolarsi per garantire comfort, efficienza e sostenibilità.



All’interno degli spazi, la luce diventa viva: i sistemi di dimmerazione automatica Molex fondono armoniosamente luce naturale e artificiale dei sistemi di illuminazione Lux Italia, mentre il bianco dinamico abbraccia il ciclo circadiano per garantire comfort e performance visiva. In sinergia, la soluzione di automazione Somfy, con il Sonesse 30, regola in tempo reale l’allineamento degli oscuranti in base a luce e vento, integrandosi con i sensori di presenza Molex, che completano la sinfonia.



L’alleanza fra Enmasy/Lux Italia, Molex e Somfy nasce dall’incontro tra aziende di dimensioni e specializzazioni diverse, accomunate dalla visione di un ecosistema aperto, flessibile e scalabile. «La nostra sfida è ripensare gli edifici come veri ecosistemi digitali, dove sistemi e tecnologie dialogano tra loro in modo semplice e intuitivo. Il nostro Digital Village dimostra che è possibile progettare e vivere gli spazi in maniera diversa: un luogo in cui competenze trasversali collaborano per un obiettivo comune. La collaborazione ci consente di affrontare ogni progetto garantendo il pieno e corretto funzionamento della soluzione nella sua complessità. È qui che nasce la forza della sinergia, capace di trasformare la tecnologia

in qualcosa di utile, sostenibile e davvero a misura d’uomo», sottolinea Alberto Biundo, EMEA Business Development Manager di Molex.

Il contributo di Enmasy/Lux Italia Enmasy/Lux Italia firma la dimensione emozionale dell’ecosistema: la luce. Con le sue lampade lineari ad alta efficienza, Grappolo Tunable White e Sparklaris, pensate per coniugare design, sostenibilità, risparmio energetico e comfort visivo, la luce si adatta al ritmo della giornata e si fonde con quella naturale, creando scenari che favoriscono benessere multifunzionale e concentrazione. «La luce è un linguaggio che influenza percezioni ed emozioni, integrarla nei sistemi digitali significa trasformarla in uno strumento di benessere attivo e sostenibile. Mostreremo come la luce progettata possa diventare parte integrante di un ecosistema intelligente. Grazie ai nostri sistemi di illuminazione automatizzati e altamente efficienti, uniamo innovazione, comfort visivo e risparmio energetico. Il nostro obiettivo è far percepire ai visitatori che tecnologia, sostenibilità e qualità della vita possono coesistere in edifici realmente smart», dichiara Rita Agnese D’Arenzo Losito, Amministratore delegato di Enmasy e Chief Executive Officer di Lux Italia.

Il contributo di Somfy Somfy completa l’esperienza con la sua expertise nel movimento. Grazie al motore Sonesse 30, le schermature si adattano automaticamente a luce e vento, assicurando comfort termico e risparmio energetico. «Quando i sistemi dialogano tra loro e si muovono in modo intelligente in base alle reali condizioni di luce, presenza e comfort, l’edificio diventa un organismo vivo, capace di autoregolarsi e offrire benessere a chi lo abita. La nostra missione è portare cultura nel mondo dell’edilizia intelligente, aiutando investitori, progettisti e costruttori a comprendere che il vero valore di un edificio è nella qualità della vita che offre. Il comfort, per noi, non è un lusso ma una condizione misurabile: la giusta luce, il clima ideale, la bellezza di uno spazio che fa stare bene», sottolinea Roberto Mezzalira, Direttore generale di Somfy Italia.

Le soluzioni presentate al Digital Village Nel Digital Village ogni sensore avanzato racconta una storia: occupazione degli spazi, qualità dell’aria (PM, CO₂, VOC), temperatura, umidità e luminosità convergono nella dashboard Molex, dove i dati prendono forma e diventano conoscenza, per trasformare gli ambienti in uno spazio adattivo. Ecco nello specifico le soluzioni utilizzate e presentate: Ecosistema Molex

Distribuzione digitale CoreSync Gateway 2.0: PoE, wireless e DALI



Wireless Switches & Dimmers



LED Relay Zone Controller



Monitoraggio dello spazio occupato, dimmerazioni automatiche e comfort: Advanced Lighting Sensor & Environmental Sensor



Monitoraggio benessere multifunzionale: Air Quality Monitor (Works With WELL)



Dashboard di controllo e monitoraggio continuo: CoreSync 2.0 IoT Platform

Soluzioni Enmasy/Lux Italia

Lampade lineari ad alta efficienza



Grappolo Tunable White



Sparklaris



Integrazione nativa con sistemi PoE Molex

Automazioni Somfy

Motore Sonesse 30 per controllo intelligente delle schermature



Integrazione nativa con sistemi PoE Molex Per ulteriori informazioni

