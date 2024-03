Energia Bene Comune: un convegno per la transizione energetica

Il Convegno Energia Bene Comune, promosso dal senatore Antonio Trevisi, si terrà mercoledì 13 marzo 2024 alle ore 9.30 nella prestigiosa Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani, situata in via della Dogana Vecchia 29, Roma, presso il Senato della Repubblica. Il convegno punta a mettere in luce le strategie, le politiche e le tecnologie innovative che possono promuovere un utilizzo dell’energia che sia sostenibile, efficiente e, soprattutto, inclusivo.



L’evento è un’opportunità imperdibile per tutti coloro interessati alle energie rinnovabili e alle comunità energetiche.



Durante il convegno verranno approfondite diverse tematiche, tra le quali:

incentivi alle CER: sfide e opportunità legate agli incentivi per l'autoconsumo diffuso;

povertà energetica: come le fonti rinnovabili possono contribuire a superare situazioni di povertà energetica;

sviluppo locale: il ruolo delle energie rinnovabili nel tessuto economico locale.

Vediamo di seguito chi saranno i relatori e come partecipare al convegno.



Convegno Energia Bene Comune: i relatori l tema dell’energia come bene comune è più rilevante che mai in un’epoca caratterizzata da sfide climatiche globali e dalla necessità di transizione verso fonti energetiche rinnovabili.



Esperti si riuniranno per condividere le loro visioni ed esperienze, contribuendo a delineare un percorso condiviso verso la transizione energetica.



I relatori che interverranno sono: Antonio Trevisi – Senatore e segretario della VIII Commissione permanente del Senato

Alfonso Bonafede – Ex Ministro della Giustizia

Paolo Caridi – Capo unità della DG Clima della Commissione Europea

Roberta Lombardi – Ex Assessore alla transizione ecologica e digitale della Regione Lazio

Dario Tamburrano – Ex Europarlamentare

Federica Gasparrini – Ex Sottosegretario di Stato

Gianandrea Rizzieri – Avvocato

Fabiana Cambiaso – Architetto e Ingegnere civile Comune di Roma e autrice del volume Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): Strategie, Norme e Applicazioni

Giuseppe Milano – Ingegnere edile-architetto e giornalista ambientale

Domenico Pecere e Luciana Favaro – Patto Europeo per il Clima

Luca Mazzini – Direttore territoriale Centro Sud Banco BPM

– Direttore territoriale Centro Sud Banco BPM Francesco Gentili – Responsabile Rapporti Istituzionali Banca Etica