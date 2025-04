Conto alla rovescia per il CoNaPE: diagnosi e cura degli edifici al centro del dibattito

Non solo la popolazione invecchia: anche le case italiane mostrano segni evidenti del tempo. Secondo il recente Rapporto sulla transizione green degli edifici pubblicato da Confartigianato nell’ottobre 2024, un edificio su due in Italia è stato costruito prima del 1980. Queste costruzioni, realizzate secondo criteri ormai superati, si rivelano spesso inadeguate rispetto alle attuali esigenze di sicurezza, salubrità e risparmio energetico.



In un contesto in cui fenomeni naturali sempre più intensi mettono a dura prova la tenuta strutturale degli immobili, emerge con forza la necessità di un approccio scientifico e integrato alla manutenzione e riqualificazione degli edifici.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

La patologia edilizia: sintomi, diagnosi e “terapie” per gli edifici Nasce così la patologia edilizia, disciplina che si occupa dello studio sistematico delle anomalie e dei difetti costruttivi. Analogamente alla medicina, questa scienza tecnica si basa sull’analisi dei “sintomi” – come infiltrazioni, crepe, umidità, inquinamento indoor – per risalire alle cause e proporre le giuste soluzioni correttive.



Con l’obiettivo di consolidare e diffondere una cultura della prevenzione e della manutenzione programmata, il prossimo 9 aprile 2025 si terrà a Bologna, presso il Centro Congressi del Savoy Hotel, il primo Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie (CoNaPE), promosso dal Gruppo Maggioli con il patrocinio del Comune di Bologna e delle principali associazioni tecniche e professionali del settore.

Seguici anche sul nostro nuovo Canale Telegram! Iscriviti qui!

Un evento per i professionisti del costruito Coordinato scientificamente da Marco Argiolas, autore e tra i maggiori esperti nazionali in materia, il Convegno si propone come un momento di confronto tecnico e istituzionale aperto a ingegneri, architetti, geometri, amministratori pubblici e imprese edili.



Il programma prevede due sessioni plenarie e otto workshop tematici su questioni centrali come la sicurezza antisismica, l’isolamento termico, le infiltrazioni, la salubrità degli ambienti e le nuove tecnologie di riqualificazione.



CoNaPE gode del patrocinio degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Bologna e Provincia, del Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali, di ANTEL, INDEP, ISI, AssoRestauro, Associazione Donne Geometra, Associazione Esperti di Edifici Salubri e l’Associazione degli Esperti Interventi Radon. Main partners dell’evento sono Volteco, Mitsubishi Electric e RINA Prime.

Innovazione e prevenzione: la chiave per edifici sicuri e sostenibili Durante la mattinata, i workshop si concentreranno sull’involucro edilizio e sulle strategie per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, in linea con la direttiva europea EPBD “Case Green”, che impone il raggiungimento della classe energetica E entro il 2030 e D entro il 2033.



Il pomeriggio sarà dedicato alle buone pratiche di prevenzione: sistemi antincendio, soluzioni costruttive che favoriscano il benessere abitativo, monitoraggio del Radon, tecniche di impermeabilizzazione e altri strumenti per rendere gli edifici resilienti e salubri.



L’Area Expo accoglierà inoltre partner tecnici come Mitsubishi Electric, Volteco, RINA Prime, Kerakoll, Systab e Icobit che presenteranno le ultime novità del settore.

Una visione condivisa per il futuro dell’edilizia italiana “CoNaPE nasce con l’obiettivo di promuovere un confronto di alto livello tecnico e istituzionale sulle sfide legate alla prevenzione e gestione delle patologie edilizie e per incoraggiare pratiche di costruzione e manutenzione più efficienti e sicure: un tema cruciale per la sicurezza, la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio costruito – commenta Amalia Maggioli, Consigliere Delegato Commerciale, Marketing, Estero del Gruppo Maggioli. – Come Gruppo Maggioli, da sempre al fianco di professionisti, amministrazioni locali e imprese, crediamo che affrontare queste problematiche significhi non solo supportare il settore, ma anche contribuire concretamente al benessere delle comunità, attivando preziose occasioni di confronto, approfondimento e aggiornamento su queste tematiche. Prevenire i danni agli edifici significa anche migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo un’edilizia più sicura, sostenibile e resiliente”.



La plenaria di apertura, moderata da Fabrizio Mario Vinardi, ingegnere forense e Docente UniTo, si concentrerà sull’impatto delle patologie edilizie esplorando le implicazioni economiche, sociali e di sicurezza, al fine di promuovere un approccio al problema orientato alla prevenzione e alla gestione a livello sistemico.



Il convegno si chiuderà con una sessione plenaria affidata a Juri Franzosi, direttore generale Lombardini 22 e agli interventi di Pierfederico Marinoni e l’ing. Massimo Montrucchio, che discuteranno di Consulenza Tecnica d’Ufficio (C.T.U.) nell’ambito delle Patologie Edilizie, definendone competenze, autorità e attività speciali d’istituto.



Per maggiori dettagli

conape.it