Si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

Un mandato della durata di 5 anni è l’impegno che attende i neo componenti del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, ai quali – presso il Ministero di Giustizia – è stata ufficializzata il 12 giugno 2024 la nomina che ne permette l’insediamento effettivo.



L’elezione a presidente di Paolo Biscaro, che nella passata consiliatura ha svolto il ruolo di Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e di Presidente per la Fondazione Geometri Italiani, è la prima riconferma che assegna all’interessato la carica di nuovo responsabile della categoria. Ne seguono altre tre: Ezio Piantedosi come Vice Presidente, Enrico Rispoli come Consigliere Segretario e Livio Spinelli come Consigliere. Anche questi ultimi erano in carica in precedenza.



I sette neo Consiglieri eletti sono Maria Alfiero (prima Consigliere Segretario del Collegio Provinciale di Napoli), Antonio Aversa (prima Presidente del Collegio Provinciale di Frosinone), Ernesto Alessandro Baragetti (prima Presidente del Collegio di Lecco), Paolo Ghigliotti (prima Presidente del Collegio Provinciale di Genova), Matteo Parisi (prima Presidente del Collegio Provinciale di Firenze), Michele Specchio (prima Presidente del Collegio Provinciale di Monza e Brianza) e Marco Vignali (prima Presidente del Collegio Provinciale di Modena).



