Concorso INPS Assistenti 2025: posti anche per tecnici, bando in arrivo

Dopo mesi di attesa e indiscrezioni, il Concorso INPS 2025 per Assistenti con solo diploma sembra ormai pronto per essere pubblicato: potrebbe uscire già entro la fine di maggio o l’inizio di giugno. Si tratta di una selezione molto attesa, e ci si aspetta un numero di candidature molto alto: è essenziale quindi iniziare a prepararsi già da ora, anche perché le date delle prove potrebbero essere molto ravvicinate all’uscita del bando.

Per iniziare subito la preparazione consigliamo il volume dedicato Concorso INPS Assistenti 2025, un manuale completo che illustra in maniera chiara e approfondita le materie che saranno richieste durante le prove di selezione.

In attesa dell’uscita del bando, vediamo qualche dettaglio in più sul Concorso INPS 2025 per Assistenti, che prevede posti anche per tecnici.



FORMATO CARTACEO Concorso INPS Assistenti 2025 Il volume è un ottimo strumento per la preparazione al bando di concorso indetto dall’Inps per il profilo degli Assistenti.Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie che saranno richieste durante le prove, ovvero: – Diritto costituzionale; – Diritto amministrativo; – Compiti e ordinamento dell’INPS; – Diritto del lavoro; – Legislazione sociale.Il Manuale contiene, inoltre, una selezione di prove ufficiali dei precedenti concorsi, che può essere di supporto ai candidati per la verifica della propria preparazione.Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche: – simulatore di quiz, – sezione di quiz di lingua inglese, – sezione dedicata all’informatica, – Tutor digitale come supporto per ripasso,simulazioni quiz. Autori Vari | Maggioli Editore 2025 36.10 € Scopri di più

Concorso INPS Assistenti 2025: posti disponibili I posti per Assistente messi a concorso nel 2025 dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS dovrebbero essere 1530 in totale. La disponibilità di posti è distribuita su tutto il territorio nazionale, con maggiore richiesta nelle regioni del Nord, dove il fabbisogno di personale è particolarmente alto. Secondo il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 dell’INPS, i posti a concorso sono così suddivisi:​ 960 Assistenti ai Servizi

38 Assistenti ai Servizi per la sede di Bolzano

per la sede di Bolzano 31 Assistenti Tecnici , con competenze in ambito edilizio e infrastrutturale

, con competenze in ambito edilizio e infrastrutturale 501 Assistenti Informatici, per la gestione e manutenzione dei sistemi informatici dell’Istituto Come già detto, queste posizioni sono destinate a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza la necessità di una laurea. Avremo ulteriori dettagli sui requisiti specifici una volta uscito il bando. Per i posti disponibili nella sede di Bolzano è richiesto il patentino di bilinguismo (italiano/tedesco).

Concorso INPS Assistenti 2025: prove di selezione Il processo di selezione prevede: Prova Preselettiva (che verrà attivata se le domande superano le 3500, e si prevede che succederà): test a risposta multipla su materie specifiche, lingua inglese e informatica;

(che verrà attivata se le domande superano le 3500, e si prevede che succederà): test a risposta multipla su materie specifiche, lingua inglese e informatica; Prova Scritta : quiz o quesiti a risposta aperta sulle materie indicate per ciascun profilo;

: quiz o quesiti a risposta aperta sulle materie indicate per ciascun profilo; Prova Orale: colloquio individuale per approfondire le competenze tecniche e trasversali del candidato. Le materie che sono sempre richieste nelle selezioni INPS sono: Diritto costituzionale;

Diritto amministrativo;

Compiti e ordinamento dell’INPS;

Diritto del lavoro;

Legislazione sociale. Oltre a una conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici di base.

Concorso INPS Assistenti 2025: come prepararsi

Per iniziare con la preparazione sulle materie sempre richieste nelle selezioni INPS suggeriamo il volume Maggioli editore Concorso INPS Assistenti 2025, che include anche numerose prove ufficiali INPS e un utilissimo Tutor Digitale di supporto ai candidati.

Per quanto riguarda i 31 posti per Assistenti tecnici, ci si aspetta che la preparazione sia richiesta anche nelle seguenti materie: Normativa su appalti e lavori pubblici (>> questo è il volume più adatto per la preparazione)

(>> questo è il volume più adatto per la preparazione) Elementi di estimo e topografia

Tecnologie delle costruzioni

Sicurezza sul lavoro

Disegno tecnico e lettura planimetrie

Software tecnici (es. CAD) Ma attendiamo il bando per avere conferme.

