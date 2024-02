Piano concorsi INPS 2024: bandi in arrivo, posti anche per tecnici

In arrivo nuovi concorsi INPS: recentemente è stato pubblicato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, con l’aggiornamento del Piano dei Fabbisogni del personale, che lascia intendere la pubblicazione imminente di nuovi bandi per numerose figure, anche appartenenti all’area tecnica.



Vediamo quali sono i fabbisogni di personale dell’Istituto, le nuove aree professionali previste dal CCNL, i bandi in arrivo e le figure ricercate dall’INPS, le modalità di selezione, e come iniziare a prepararsi ai concorsi in arrivo.



Concorsi INPS 2024 in arrivo: i fabbisogni dell’Istituto Nella Relazione programmatica 2024-2026 pubblicata dall’INPS, si legge che “nonostante le assunzioni effettuate negli anni trascorsi, il flusso delle immissioni in servizio risulta inferiore a quello delle uscite” e che “Tale fenomeno appare più evidente nelle sedi del Nord Italia.”

In particolare, dopo la scelta delle sedi da parte dei vincitori del precedente concorso per funzionari (che risale al 2021) sono risultate carenti di personale le seguenti sedi in particolare: Lombardia: DCM Milano e in tutte le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese;

Friuli Venezia-Giulia: Pordenone, Trieste, Udine, Gorizia;

Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli;

Trentino-Alto Adige: Trento;

Valle d’Aosta: Aosta;

Veneto: Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. C’è quindi la possibilità che vengano indetti concorsi su base regionale o territoriale, in ragione dei fabbisogni che in questo momento vedono una carenza di personale in queste regioni. Per il 2024 INPS ha approvato assunzioni per almeno 1000 unità, a copertura delle cessazioni previste durante l’anno.

Concorsi INPS 2024: le nuove Aree professionali Dal 2024 si passerà alle nuove famiglie professionali previste dal CCNL 2019-2021. Il sistema è articolato in 4 aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: area delle Elevate Professionalità;

area dei Funzionari Funzionario Progettazione – Erogazione – Controllo Servizi Funzionario tecnico Funzionario sanitario Funzionario informatico

area degli Assistenti Assistente ai servizi Assistente tecnico Assistente sociale o sanitario Assistente informatico

area degli Operatori Operatore amministrativo



Concorsi INPS 2024: bandi in arrivo Da quanto si legge nel Piano assunzioni per il triennio 2023-2025 (aggiornato il 14 febbraio 2024), i prossimi concorsi in arrivo sono i seguenti: Dirigenti (informatici e amministrativi);

Funzionari informatici;

Funzionari sanitari;

Funzionari tecnici;

Assistenti (Ex Area B). Sono previste anche assunzioni di Funzionari amministrativi (circa 2000 unità nel 2024 e 2025), che però avverranno tramite scorrimento di graduatorie esistenti: solo in caso di esaurimento delle graduatorie si procederà a un nuovo concorso. Numerose assunzioni oltre a quelle già elencate arriveranno tramite progressione verticale e scorrimento di altre graduatorie vigenti.



Per quanto riguarda gli Assistenti, nel 2024 è previsto un bando da oltre 1000 posti. Saranno principalmente Assistenti ai Servizi, profilo assimilabile a quello degli amministrativi, a cui si potrà partecipare con qualsiasi diploma. Altre assunzioni arriveranno per un numero minore di posti e per professionalità specifiche, ma si attendono novità in merito.



Concorsi INPS 2024: come prepararsi I concorsi INPS sono in arrivo imminente ed è quindi consigliabile iniziare già a prepararsi alle prove, in particolare alla prova preselettiva, sempre prevista in questo tipo di concorsi.

I concorsi INPS sono in arrivo imminente ed è quindi consigliabile iniziare già a prepararsi alle prove, in particolare alla prova preselettiva, sempre prevista in questo tipo di concorsi.