Compensi dei professionisti: la PA può trattenerli per pagare le cartelle esattoriali

VOLUME

Guida pratica per governare l’intelligenza artificiale generativa, ottenere output affidabili e creare valore nei processi di lavoroL’intelligenza artificiale generativa è ormai entrata nella quotidianità di professionisti, manager e imprese, ma spesso viene utilizzata senza un metodo strutturato. Questo volume offre una guida pratica per passare da un uso improvvisato dell’AI a un impiego consapevole, controllabile e realmente produttivo.Attraverso il metodo ROCK – Ruolo, Obiettivo, Contesto, Key Output – il libro aiuta a progettare prompt efficaci, ridurre errori e ambiguità, migliorare la qualità degli output e integrare l’AI nei processi professionali e aziendali.Il volume, di 160 pagine, propone esempi, casi applicativi, template e indicazioni operative per utilizzare strumenti come ChatGPT e altri modelli di intelligenza artificiale in modo più affidabile, verificabile e replicabile. Punti di forza Metodo pratico ROCK per costruire prompt chiari, completi e orientati al risultato Tecniche di Prompt Engineering: zero-shot, few-shot, chain-of-thought, ReAct, Tree-of-Thoughts, prompt chaining Applicazioni concrete per marketing B2B, analisi strategica, vendite, customer care, decision making e processi aziendali Template pronti per studi professionali, imprese e attività di project management Indicazioni su standardizzazione, KPI, controllo qualità, governance, compliance e sicurezza Approfondimenti su RAG, agenti AI, prompting multimodale e scenari futuri dell’intelligenza artificiale Contenuti aggiuntivi online inclusi con l’acquisto del volume Una guida operativa per imparare a governare l’AI generativa con metodo, trasformando il prompt da semplice richiesta a vera specifica di lavoro. Un volume di 160 pagine pensato per ottenere output più precisi, ridurre revisioni inutili e creare valore nei processi professionali e aziendali.Acquista il volume e inizia subito a usare l’intelligenza artificiale generativa con un metodo più rigoroso, efficace e orientato ai risultati.RICCARDO D’IGLIOInnovation Manager e imprenditore con una solida esperienza nella creazione e nello sviluppo di soluzioni digitali ad alto impatto. Specializzato in AI applicata, automazioni e Prompt Engineering, ha lavorato sia in contesti corporate che in startup, guidando team multidisciplinari, dalla validazione di mercato fino alla scalabilità.ALESSANDRO MATTAVELLIDottore commercialista e docente universitario si occupa da oltre 30 anni di consulenza alle PMI. È autore di numerosi tool per il Commercialista Telematico sviluppati in Excel Power BI e si dedica assiduamente alla formazione di professionisti e aziende sui temi dell’analisi dei dati e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Riccardo D’Iglio, Alessandro Mattavelli | Maggioli Editore