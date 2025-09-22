Categorie principali
Check Edilizio e Urbanistico: l’ebook che semplifica la verifica tecnica e normativa negli interventi su edifici esistenti

Una guida digitale pensata per i professionisti che operano sugli edifici esistenti, con esempi e soluzioni applicative per affrontare in modo sicuro le verifiche preliminari e ridurre i rischi di contenzioso.

Ogni intervento sugli edifici esistenti richiede oggi una attenta verifica della conformità edilizia e urbanistica. La crescente complessità normativa, con sovrapposizioni tra leggi nazionali, regolamenti locali e vincoli specifici, rende indispensabile disporre di uno strumento che guidi i professionisti già nella fase preliminare di controllo.

Un check accurato significa ridurre i rischi di contenzioso, abbreviare i tempi autorizzativi e garantire maggiore certezza a committenti e progettisti.

In risposta a queste sempre più pressanti esigenze Marco Campagna e Andrea Di Leo – rispettivamente un architetto e un avvocato – hanno lavorato insieme all’ebook Check Edilizio e Urbanistico, un manuale pratico pensato per accompagnare i professionisti in tutte le fasi di verifica. Vediamo i contenuti dell’ebook e perché è particolarmente utile.

Check Edilizio e Urbanistico

Questo manuale è l'evoluzione e l'aggiornamento dell'eBook "Decreto Salva Casa: commento, guida e riflessioni tecnico-giuridiche" ad opera degli stessi autori, profondamente rivisto e attualizzato allo stato dell'arte della normativa e della giurisprudenza.   Si tratta di un manuale pratico di rapida consultazione e approfondimento sulle verifiche e i check edilizie e urbanistici da effettuarsi nelle fasi preliminari progettuali di interventi edilizi su edifici esistenti: – procedure edilizie,- verifica della conformità,- analisi vincolistiche,- pianificazione delle complessità,- individuazione delle criticità.   I due autori, Andrea di Leo, avvocato esperto di diritto amministrativo, con particolare riguardo all'ambito urbanistico-edilizio ma non solo, e Marco Campagna, tecnico appassionato della teoria ma anche e soprattutto della pratica delle procedure amministrative: sviluppano il presente manuale per dare al lettore una visione della disciplina edilizia e urbanistica il più ampia e chiara possibile, sia per quanto attiene all'ambito più strettamente pratico, ma senza dimenticare che, in Italia, ogni istanza edilizia, anche quella che può apparire più semplice, è in verità sovrastata da un grande insieme di norme che vegliano sui più disparati ambiti.   Marco CampagnaArchitetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell'urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà. Andrea Di LeoAvvocato, opera nel diritto amministrativo, con particolare riferimento ai settori dell'urbanistica e dell'edilizia, anche in relazione ai profili vincolistici. Si occupa, inoltre, dei profili regolatori ed amministrativirelativi a ricettività, commercio e somministrazione, di appalti pubblici nonché dei profili amministrativi e regolatori dei settori innovativi (startup, sharing economy, mobilità e trasporti). Svolge attività di docenza (nell'ambito di master universitari) e formazione. È membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e Co-founder di Legal Team.

 

Marco Campagna, Andrea Di Leo | Maggioli Editore 2025

Indice

Check Edilizio e Urbanistico: cosa offre l’ebook

Il nuovo ebook, strutturato in modo chiaro e operativo, propone:

  • un quadro aggiornato della normativa edilizia e urbanistica, con riferimenti a leggi, regolamenti e prassi applicative;
  • strumenti di analisi e percorsi di verifica per affrontare in modo sistematico i diversi ambiti di intervento;
  • esempi di casi ricorrenti e relative soluzioni, utili come guida pratica al lavoro quotidiano.

I contenuti spaziano dall’analisi del regime edilizio alla disciplina urbanistica, dai vincoli paesaggistici alle verifiche catastali e strutturali, fino agli aspetti legati all’efficienza energetica e alla sicurezza.

Perché è utile ai professionisti

Il manuale si distingue per il suo taglio operativo: non è solo un testo teorico, ma uno strumento di lavoro pensato per chi ogni giorno si trova a gestire pratiche edilizie, autorizzazioni e conformità normative.

Il manuale è disponibile esclusivamente in formato ebook, ideale per una consultazione rapida durante l’attività professionale, sia in cantiere che in ufficio: una risorsa sempre accessibile, aggiornata e facilmente consultabile da PC, tablet o smartphone.

Acquistalo qui e scaricalo subito:

Check Edilizio e Urbanistico

Marco Campagna, Andrea Di Leo | Maggioli Editore 2025

Gli autori

Come accennato, gli autori di questo pratico ebook sono Marco Campagna, architetto, e Andrea Di Leo, avvocato.

Marco Campagna è architetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale.

Andrea Di Leo è avvocato operante nel diritto amministrativo, con particolare riferimento ai settori dell’urbanistica e dell’edilizia, anche in relazione ai profili vincolistici. Si occupa, inoltre, dei profili regolatori ed amministrativi relativi a ricettività, commercio e somministrazione, di appalti pubblici nonché dei profili amministrativi e regolatori dii settori innovativi come startup, sharing economy, mobilità e trasporti. Svolge attività di docenza e formazione. È Membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e co-founder di Legal Team.

Check Edilizio e Urbanistico

Marco Campagna, Andrea Di Leo | Maggioli Editore 2025

