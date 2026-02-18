Canna fumaria in zona vincolata: quando serve l’autorizzazione paesaggistica

EBOOK

L’eBook “Beni culturali e paesaggio: tutela, regime vincolistico e procedure autorizzative” offre una trattazione chiara e sistematica delle norme che regolano la tutela dei beni culturali e paesaggistici, con particolare attenzione agli aspetti procedurali e alle responsabilità dei soggetti coinvolti.Partendo dal quadro costituzionale e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), l’autore analizza le principali tipologie di vincolo, i procedimenti di verifica e dichiarazione dell’interesse culturale, le modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio, fino ai regimi autorizzativi e sanzionatori.Una sezione specifica è dedicata alle autorizzazioni paesaggistiche, comprese quelle semplificate e in sanatoria, offrendo un supporto operativo per tecnici, amministratori e professionisti che si confrontano quotidianamente con gli iter autorizzativi. In sintesi, l’opera offre un’analisi completa e aggiornata della normativa in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, un inquadramento chiaro delle competenze e responsabilità di enti, amministrazioni e privati. Si tratta dunque di una guida operativa alle procedure di autorizzazione paesaggistica, semplificata e ordinaria con un focus su beni culturali religiosi, di proprietà pubblica e circolazione dei beni culturali. Gianfranco Passalacqua, Avvocato amministrativista, cassazionista, consulente di enti pubblici ed istituzioni, esperto in diritto ambientale, urbanistico, dei beni culturali e del paesaggio.Svolge attività accademica presso La Sapienza Università di Roma dal 1995. Titolare dell’insegnamento di diritto dei beni culturali e del paesaggio – dall’a.a. 2024/25 – istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza – corso di laurea in “Diritto, amministrazione e gestione del patrimonio culturale” de La Sapienza Università di Roma, è inoltre docente e coordinatore del modulo giuridico del Master di II livello istituito presso La Sapienza su “Diritto e nuove tecnologie per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali”.Autore di saggi, articoli, monografie su temi del diritto amministrativo. Relatore e chairman nell’ambito di convegni seminari di studio ed approfondimento in ambito accademico, istituzionale e professionale. Adriano Amaraddio, Avvocato, ha conseguito il diploma nel Master di II Livello in Diritto dell’Ambiente istituito presso La Sapienza Università di Roma, è dall’a.a. 2024/25 cultore della materia in “Diritto dei beni culturali e del paesaggio” presso la facoltà di Giurisprudenza de La Sapienza – corso di laurea in Diritto, amministrazione e gestione del patrimonio culturale.

Gianfranco Passalacqua, con la collaborazione di Adriano Amaraddio | Maggioli Editore 2025