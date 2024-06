Il BIM per la Pubblica Amministrazione: un laboratorio operativo online

Il corso online in diretta, a cura di Edoardo Accettulli e Vittorio Mottola, Laboratorio operativo. Il BIM per la Pubblica Amministrazione: dalla gestione delle gare all’implementazione della metodologia BIM – che si terrà in 4 giornate a novembre prossimo (5, 7, 12, 14 novembre 2024, ore 10:00-12:00) – ha l’obiettivo di formare il personale tecnico e amministrativo della Pubblica Amministrazione che dovrà gestire bandi BIM sopra soglia, in linea con la UNI11337, secondo quanto indicato dal nuovo Codice degli appalti d.lgs. 36/2023.



L’obbligo scatta infatti dal 1° gennaio 2025 per tutti gli appalti di lavori di valore superiore a un milione di euro, per questo è necessario procedere quanto prima a una formazione completa. Questo laboratorio operativo può inoltre essere considerato preparatorio per le certificazioni di BIM Manager, CDE Manager e BIM Coordinator secondo il protocollo definito da ACCREDIA.



Laboratorio operativo BIM per la PA, obiettivi e contenuti Il laboratorio operativo online in 4 giornate (per un totale di 8 ore di formazione) intende fornire le competenze necessarie per lavorare in autonomia su progetti, relativi a edifici e infrastrutture, sviluppati in BIM, gestire i flussi di lavoro, coordinare le attività con i fornitori esterni.



Il corso insegnerà inoltre a preparare e pubblicare un bando BIM conforme alle norme ed in linea con gli standard aziendali e le procedure interne, e a implementare e gestire un CDE interno comune a tutti i progetti e condiviso da tutti gli uffici della stessa Amministrazione.



Questi i quattro macro-temi affrontati nelle quattro lezioni di 2 ore ciascuna: Introduzione al BIM;

Introduzione alle soluzioni tecniche;

Strumenti e normative relative alla metodologia BIM;

Capitolato Informativo, offerta di Gestione Informativa, piano di Gestione Informativa.

Laboratorio operativo BIM per la PA, modalità Il “laboratorio operativo” è una formula innovativa che unisce l’approfondimento pratico-applicativo con la massima interattività tra docente e partecipante, grazie ad una piattaforma in grado di replicare le classiche dinamiche dei corsi in presenza (Zoom).



Il Laboratorio, a numero chiuso, prevede una partecipazione massima di 40 persone.

