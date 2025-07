La casa fluida: progettare e arredare spazi multifunzionali e adattivi

FORMATO CARTACEO

Questo libro nasce da un vissuto personale che mi ha portato a comprendere una verità semplice e potente: vestire la propria casa – o il proprio luogo di lavoro – significa decidere cosa comunicare. È un equilibrio sottile tra bellezza e funzione, tra stile e intenzione.Non troverai regole rigide, né diktat di tendenza.Troverai invece strumenti pratici per comprendere come il colore possa diventare un vero alleato: capace di trasformare ogni ambiente, amplificare spazi e sostenere l’arredamento circostante.Scoprirai come:- usare il colore in modo strategico ed emozionale, scegliere materiali, tessuti e profumazioni che accolgano e valorizzino,- rendere casa e attività coerenti, riconoscibili, memorabili,- creare spazi che ti rappresentino davvero, liberi dai luoghi comuni.Immergendoti nella lettura, scoprirai la natura più intima di ogni colore, ma anche la sua storia. La nostra cultura visiva – quella che abita le case, i negozi, i profili social – è inevitabilmente influenzata non solo dal significato intrinseco e subconscio dei colori, ma anche da ciò che hanno rappresentato nel passato e da ciò che continuano a evocare nelle diverse culture in cui viviamo.Avere consapevolezza del ruolo del colore significa saper scegliere l’atmosfera più adatta per ogni ambiente: che si tratti di una stanza della propria casa o dell’ufficio di un’azienda che vuole trasmettere un messaggio preciso.Il colore, se conosciuto, diventa linguaggio. E ogni linguaggio, se usato con consapevolezza, può trasformarsi in potere.Giusy De Gori è nata a Roma. Laureata in giurisprudenza e specializzata in professioni legali all’Università LUISS Guido Carli. Grazie ai suoi viaggi a New York per motivi di studio ha scoperto l’Armocromia nel lontano 2003.Ha deciso di seguire la sua grande passione per la moda e il colore, trasformandola in una professione. Ha conseguito diverse certificazioni internazionali in materia e affinato il suo metodo attraverso l’analisi di migliaia di clienti. Da molti anni cura a 360 gradi l’immagine di aziende, clienti privati, personaggi pubblici, politici e influencer, dedicandosi al contempo all’insegnamento della disciplina dell’Armocromia ai professionisti del settore beauty e della moda. Attivissima sui social, nel 2013 ha aperto il blog Rossetto e Merletto®, ora diventato il suo brand di punta. La sua community digitale, composta da decine di migliaia di utenti, è diventata un punto di riferimento dell’Armocromia e occasione di arricchimento reciproco tra i partecipanti. Autrice del best seller “Manuale di Armocromia”, “Vesti la tua casa e la tua attività” è il suo secondo libro.

Giusy De Gori | Maggioli Editore 2025