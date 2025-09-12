Torniamo dopo la pausa estiva con la rubrica settimanale Architectural Prompting: è il turno della sezione Il Prompt del Tecnico. Strumenti di IA generativa per professionisti della progettazione a cura di Avv. Giovanna Panucci, specializzata in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale ed esperta in prompt engineering.
Come abbiamo visto con le precedenti uscite – le trovi tutte qui – questa sezione ha l’obiettivo di democratizzare l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli accessibili e utili anche per ingegneri, architetti, geometri e tecnici: ogni articolo traduce la complessità dei prompt in un linguaggio pratico e orientato all’uso quotidiano, per aiutare i professionisti a sfruttare appieno il potenziale dell’IA. Vediamo il prompt di oggi.
Prompt per trasformare appunti e foto in un verbale di sopralluogo tecnico
Dopo la pausa estiva riprendiamo con nuove idee pratiche su come usare l’IA nel lavoro quotidiano. Il tema di questa settimana è: la redazione di verbali dopo i sopralluoghi tecnici. Ogni tecnico conosce il problema: si raccolgono note sparse e qualche scatto in cantiere, e poi bisogna correre in studio a scrivere un verbale ordinato.
Con questo prompt, l’IA diventa un segretario tecnico che organizza automaticamente appunti e foto in un documento leggibile, completo e professionale. E con GPT-5 questo diventa ancora più semplice: il nuovo modello, rilasciato ad agosto 2025, è infatti molto più abile nel restituire output già (quasi) strutturati e pronti all’uso.
Il processo è sempre lo stesso:
- Posizionatevi su GPT-5 AUTO tramite il selettore del modello in alto a sinistra;
- Preparate un file .doc contenente i dettagli e le descrizioni dell’elenco sotto;
- Allegate le foto se pertinenti;
- Premete invio.
Prompt da copiare e incollare su ChatGPT
Ecco in corsivo il prompt da copiare e incollare su GPT-5.
Agisci come un assistente tecnico esperto incaricato di redigere un verbale di sopralluogo.
Ricevi in input:
- Data e luogo del sopralluogo
- Oggetto del sopralluogo (immobile, cantiere, sinistro, ecc.)
- Elenco ambienti o aree ispezionate
- Miei appunti in qualità di tecnico (difetti, anomalie, misure)
- Descrizione sintetica delle foto scattate (es. “foto 1: crepa verticale nel muro sud, altezza 1,5 m”)
- Eventuali foto
Con questi dati, restituisci un verbale in formato testuale, suddiviso in 5 sezioni:
- Intestazione (data, luogo, oggetto, tecnici presenti)
- Descrizione sopralluogo (modalità, strumenti usati, condizioni generali)
- Rilievi puntuali per ambiente/area, richiamando le foto nelle note (es. “vedi foto 1”)
- Valutazione preliminare (criticità riscontrate, possibili rischi o urgenze)
- Conclusioni e prossimi passi (azioni da intraprendere, richieste integrazioni, data prossima verifica)
Mantieni un linguaggio tecnico ma chiaro, formattato con elenchi e sottosezioni per rendere il verbale pronto all’uso in relazione o perizia.
Se i dati forniti sono incompleti, fammi domande mirate per integrare le informazioni.
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
