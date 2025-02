Architectural Prompting: Veras, il plugin che spinge i software di modellazione 3D al livello successivo

Oggi vi parlerò di uno strumento per la generazione di immagini che è sempre più utilizzato nel flusso di lavoro dei progettisti: Veras. Ciò che rende questo strumento particolarmente interessante è la sua integrazione nativa con software di progettazione come Revit, SketchUp, Rhinoceros e Vectorworks, garantendo un flusso di lavoro intuitivo e ottimizzato per i professionisti del settore.



Vediamo meglio di cosa si tratta, le funzionalità principali, i piani di abbonamento e qualche esempio di utilizzo.



>> Vuoi rimanere aggiornato e ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Approfondisci con il corso online: CORSO DI FORMAZIONE Architectural Prompting: tecnologie di Intelligenza Artificiale per la creatività progettuale Dai prompt alle immagini: integrare MidJourney, ChatGPT e l’AI nel design e nell’architettura € 249,00 + IVA* (€ 303,78 IVA inclusa*) per iscrizioni entro il 28 febbraio 2025 € 300,00 + IVA se dovuta* (€ 366,00 IVA inclusa*) per iscrizioni dopo il 28 febbraio 2025 * Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). 19 Mar 2025 – 28 Mar 2025 Vedi programma Vedi programma 303.78 € Scopri di più

Cos’è Veras Veras è una piattaforma di visualizzazione architettonica alimentata da intelligenza artificiale, sviluppata da EvolveLAB e recentemente acquisita da Chaos, azienda leader nel settore dei software per la visualizzazione e il rendering. A differenza di altre soluzioni AI generative, Veras lavora direttamente sui modelli 3D, generando visualizzazioni coerenti con geometrie e contesto architettonico. Non si limita a interpretare prompt testuali, ma trasforma modelli complessi in immagini accattivanti, con uno stile personalizzabile e adatto alle diverse fasi del progetto.

Le opportunità offerte da Veras Tempi di rendering ridotti : generazioni rapide senza compromessi sulla qualità e sul grado di realtà delle immagini ottenute.

: generazioni rapide senza compromessi sulla qualità e sul grado di realtà delle immagini ottenute. Iterazione progettuale agile : sperimentazione rapida di varianti stilistiche di rappresentazione grazie alla gestione intuitiva della piattaforma.

: sperimentazione rapida di varianti stilistiche di rappresentazione grazie alla gestione intuitiva della piattaforma. Integrazione seamless: compatibilità diretta con i principali strumenti BIM e CAD, garantendo una curva di apprendimento minima.

compatibilità diretta con i principali strumenti BIM e CAD, garantendo una curva di apprendimento minima. Coerenza stilistica: la funzione Render from Same Seed assicura uniformità tra diverse immagini prodotte.

Veras, costi e licenze Veras offre diverse opzioni di abbonamento per adattarsi alle esigenze di professionisti e aziende, partendo da un minimo di 49$/mese. Sono inoltre disponibili licenze educative convenzionate per studenti, nonché licenze per istruttori e università.



Come anticipato, negli ultimi giorni EvolveLAB è stata acquisita da Chaos. Per celebrare questo evento, è attiva una promozione con uno sconto del 25% sulle licenze annuali di Veras e della EvolveLAB Suite utilizzando il codice CHAOS25.



Veras è disponibile con le stesse funzionalità anche in versione Web App, con una prova gratuita di 30 giorni.

Sperimentare con Veras Veras offre tre modalità di utilizzo – Explore, Compose e Edit/Refine – ognuna con parametri specifici per controllare e personalizzare le immagini prodotte: Explore: a partire dalla vista 3D impostata, si può modificare lo stile di visualizzazione dell’immagine. Si tratta di stili preimpostati e con questa modalità è possibile solo scegliere quale applicare oppure controllare le dimensioni dell’immagine.

Schermata della sezione Explore di Veras

Compose: consente il controllo di più parametri per gestire la composizione dell’immagine.

Schermata della sezione Compose di Veras

Edit/Refine: utilizzata per apportare modifiche specifiche a parti dell’immagine già generata.

Funzionalità chiave di Veras Geometry Override Slider : consente di controllare il grado di aderenza del rendering alla geometria originale del modello, permettendo sia rappresentazioni fedeli che esplorazioni più creative.

: consente di del modello, permettendo sia rappresentazioni fedeli che esplorazioni più creative. Material Override : permette di decidere se mantenere i materiali originali del modello o sovrascriverli per esplorare nuove combinazioni di texture e colori.

: permette di decidere se per esplorare nuove combinazioni di texture e colori. Prompt Strength : determina quanto il risultato finale aderisce al prompt testuale fornito durante la generazione dell’immagine. È dunque importante bilanciare il Prompt Strength con altri parametri , come il Geometry Override, per ottenere il risultato desiderato. Questo comando agisce sia sul prompt positivo che su quello negativo.

: determina quanto il risultato finale aderisce al prompt testuale fornito durante la generazione dell’immagine. È dunque , come il Geometry Override, per ottenere il risultato desiderato. Questo comando agisce sia sul prompt positivo che su quello negativo. Render Selection : offre la possibilità di selezionare specifiche porzioni dell’immagine per applicare modifiche mirate , facilitando l’iterazione su dettagli particolari senza alterare l’intero progetto.

: offre la possibilità di , facilitando l’iterazione su dettagli particolari senza alterare l’intero progetto. Render from Same Seed: consente di generare varianti di un rendering utilizzando lo stesso “seed” (seme), mantenendo coerenza tra le diverse versioni. Questa funzione è particolarmente utile per esplorare opzioni progettuali differenti partendo da una base comune, garantendo uniformità stilistica nelle presentazioni.

Per ulteriori informazioni sullo strumento, le sue funzionalità e le diverse opzioni di abbonamento, visita il sito ufficiale.

La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo

>> Se ti interessano queste tematiche, iscriviti anche alla Newsletter Linkedin gratuita AI & Design per Tecnici, ne parliamo qui!

Per la formazione sull’uso dell’AI in architettura consigliamo anche: CORSO DI FORMAZIONE Architectural Prompting: tecnologie di Intelligenza Artificiale per la creatività progettuale Dai prompt alle immagini: integrare MidJourney, ChatGPT e l’AI nel design e nell’architettura € 249,00 + IVA* (€ 303,78 IVA inclusa*) per iscrizioni entro il 28 febbraio 2025 € 300,00 + IVA se dovuta* (€ 366,00 IVA inclusa*) per iscrizioni dopo il 28 febbraio 2025 * Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). 19 Mar 2025 – 28 Mar 2025 Vedi programma Vedi programma 303.78 € Scopri di più