Architectural Prompting: siti web in pochi minuti, perché (forse) non serve più saperli progettare da zero

Hai una presentazione importante tra due settimane e il sito dello studio è fermo da mesi. Oppure stai concludendo un progetto e vorresti una piccola pagina dedicata, qualcosa da mandare al cliente prima dell’incontro finale. Lo sai già come va a finire: ci vuole tempo, ci vuole qualcuno che sappia farlo, e nel frattempo si rimanda.
È una delle attività che negli studi di architettura slittano più spesso – non perché non siano importanti, ma perché non trovano mai il momento giusto. Aggiornare il portfolio, preparare una landing per un workshop, presentare un progetto a un committente: tutte operazioni che richiedono coordinamento e competenze specifiche che, di solito, non sono in studio. Negli ultimi mesi, però, sta emergendo una famiglia di strumenti che prova a intervenire proprio su questo punto.
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Indice
Consigliamo:
Automazione degli studi tecnici con l’intelligenza artificiale
In un contesto tecnico sempre più esigente in termini di tempi, precisione e competitività, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica fondamentale. Questo volume, rivolto a ingegneri, architetti, geometri, progettisti e tecnici, mostra con chiarezza e rigore come integrare in modo efficace ChatGPT e modelli generativi nei flussi operativi degli studi professionali. Attraverso un percorso progressivo e ricco di esempi, il testo accompagna il lettore dalla teoria all’applicazione concreta: dalla redazione automatica di relazioni e capitolati all’analisi normativa, dalla pianificazione dei progetti alla gestione clienti, fino alla generazione di documenti per la sicurezza nei cantieri.Una guida pensata non per promettere miracoli, ma per fornire strumenti pratici, configurabili e replicabili che aiutano a risparmiare tempo, aumentare la qualità e ridurre l’errore umano. Ricco di casi d’uso, suggerimenti operativi, riferimenti tecnici e indicazioni sull’uso consapevole degli strumenti AI, il volume è uno strumento indispensabile per chi intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano e alla qualità professionale. Danilo Carpentieriè geometra libero professionista e titolare di uno studio tecnico a Roma. Svolge attività di consulente tecnico, progettista, direttore lavori e formatore, con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico.Alessio Facciaè docente universitario e ricercatore in ambito finanziario e tecnologico. Esperto di intelligenza artificiale applicata al business, è autore di numerose pubblicazioni su AI generativa, contabilità e trasformazione digitale.
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Non un tool, ma una categoria
Non si tratta semplicemente di nuove piattaforme per costruire siti, ma di un cambio di approccio. Questi strumenti – che possiamo chiamare website generators basati su prompt – permettono di ottenere un sito funzionante a partire da una descrizione testuale. Non si parte più da una pagina vuota, ma da una proposta già strutturata: layout, contenuti, gerarchie visive. Da lì in poi si lavora per iterazioni, si producono alternative, si corregge progressivamente.
Per chi progetta, è una logica familiare. La costruzione tecnica passa in secondo piano; diventa centrale la capacità di descrivere con precisione quello che si vuole ottenere.
Un esempio concreto: Lovable
Tra le piattaforme che lavorano in questa direzione, Lovable è una delle più accessibili per chi non ha un background tecnico. Il funzionamento è diretto: scrivi un prompt – ad esempio “un portfolio per uno studio di architettura con linguaggio minimalista” oppure “un sito dedicato a un singolo progetto residenziale” – e il sistema restituisce una prima versione completa, con struttura, layout, testi e immagini placeholder.
Da lì puoi intervenire modificando direttamente gli elementi o continuare a lavorare tramite prompt, affinando progressivamente il risultato. Non costruisci il sito pezzo per pezzo: parti da una configurazione già coerente e la trasformi.
Vale però una precisazione onesta: il controllo sul risultato finale è reale, ma richiede pazienza e prompt ben costruiti. Le modifiche più fini – tipografia, spaziature, dettagli grafici – possono richiedere diversi tentativi prima di andare nella direzione giusta. Il sistema funziona meglio quando sai descrivere con precisione quello che vuoi, non quando esplori a tentoni.
L’accesso avviene via browser, senza installazioni. La piattaforma funziona con un sistema a crediti giornalieri gratuiti; i siti vengono pubblicati automaticamente con un dominio incluso. Con un piano a pagamento puoi collegare un dominio personalizzato e lavorare su più progetti in parallelo.
Dove funziona davvero
Pensa a uno studio che sta concludendo il progetto di una residenza privata e vuole qualcosa da mandare al committente prima dell’incontro finale: non una presentazione Powerpoint, ma una piccola pagina web con le immagini del progetto, una descrizione sintetica e un contatto. Con questi strumenti, quella pagina si può avere in meno di un’ora – strutturata, pubblicata, raggiungibile da un link.
Al di là dell’effetto novità, il punto è capire dove questi strumenti trovano una collocazione reale nella pratica di studio. Alcune situazioni in cui funzionano bene: portfolio temporanei per candidature o selezioni, micrositi di progetto per presentazioni rapide ai clienti, attività didattiche o workshop dove serve produrre output in tempi brevi, test di identità visiva prima di avviare uno sviluppo più strutturato.
Non sostituiscono un progetto di comunicazione completo, né un sito sviluppato su misura. Ma occupano uno spazio intermedio che, spesso, resta scoperto.
Quello che cambia davvero
Più che lo strumento in sé, cambia la natura del lavoro richiesto. La costruzione tecnica del sito perde centralità. Quello che conta è saper descrivere con precisione cosa si vuole, selezionare tra alternative, iterare velocemente. In questo senso, progettare un sito si avvicina sempre di più a lavorare su un concept: una sequenza di tentativi, aggiustamenti, decisioni progressive.
È uno spostamento sottile, ma non banale – soprattutto per chi è già abituato a ragionare in questo modo.
Per chiudere
Queste piattaforme stanno evolvendo rapidamente. Vale la pena provarle direttamente, anche solo per capire quanto controllo permettono e dove si inceppano. Se hai uno di quei siti fermi da mesi, potrebbe essere il momento giusto per togliere la polvere all’idea, e vedere cosa succede in venti minuti.
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
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Midjourney non è solo uno strumento di intelligenza artificiale: è il nuovo compagno di viaggio per architetti, designer e creativi che vogliono dare forma alle idee più auda- ci. Questo libro guida il lettore passo dopo passo alla scoperta del suo potenziale, unendo pratica e visione critica, sperimentazione visiva e riflessione culturale. Dalla prima bozza al concept finale, dal fo- glio bianco alla suggestione generata, si apprenderà a dialogare con l’IA generativa come con un alleato creativo. Ma non solo: il lettore scoprirà come inte- grare Midjourney nel flusso di lavoro, come superare il blocco progettuale, come rendere unico ogni output, preservando stile, identità e sensibilità umana. Una guida operativa ma anche un manifesto per progettisti consapevoli, che non vogliono subire la tecnologia, ma usarla per spingersi oltre. Perché il futuro non lo costruisce chi lo aspetta. Ma chi lo immagina. Daniele VerdescaArchitetto. Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce e curatore della “Smart Ark Academy”. Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Umbra per l’Architettura” e Presidente dell’Associazione “Eligere Futuro”, per la promozione della cultura digitale nelle professioni. Fondatore di start-up sulla I.A. semantica, relatore in convegni ed eventi formativi, ha già pubblicato diversi articoli e libri sul tema della I.A. e del suo utilizzo nel mondo dell’architettura e del design.Giacomo SannaArchitetto. Laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una solida formazione in disegno e progettazione (Maturità Artistica). Specializzato in intelligenza artificiale applicata, modellazione 3D parametrica e tecnologie avanzate per l’architettura, ha collaborato con rinomati studi internazionali (tra cui Zaha Hadid Architects e Schiattarella Associati). È fondatore di diverse startup innovative – tra cui Pop Pot, HDD Hemi Digital Design e Blueforward – dedicate a stampa 3D, realtà virtuale e soluzioni sostenibili per la ricettività turisti- ca. Docente in corsi accademici e seminari professionali, partecipa con progetti e prototipi a concorsi nazionali e internazionali, impegnandosi nelle ricerche sul design generativo e l’integrazione di sistemi IA nei processi creativi.
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Intelligenza Artificiale per gli Studi tecnici professionali
Relazioni, capitolati, documenti di sicurezza; partiche catastali, edilizie e urbanistiche, gestione dei cantieri, integrazione con BIM e CAD e comunicazioni con P.A. e clienti Registrato a febbraio 202611 Feb 2026 – 11 Feb 2027 Durata n. 9 ore
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