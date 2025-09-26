Architectural Prompting: il nuovo sondaggio RIBA sull’uso dell’intelligenza artificiale in architettura

Un anno può sembrare poco, ma nel campo dell’intelligenza artificiale è sufficiente a ridisegnare prospettive e pratiche. Lo conferma il nuovo report RIBA (Royal Institute of British Architects), che aggiorna i dati raccolti nel 2024 e ci restituisce l’immagine di una professione, la nostra, in rapido mutamento.
Indice
Dalla sperimentazione occasionale alla pratica quotidiana
Nel 2024, la prima indagine RIBA aveva registrato un’adozione ancora prudente: solo il 41% degli studi di architettura dichiarava di usare strumenti di AI. Dodici mesi dopo, la percentuale sale al 60%. L’AI non è più percepita come un fenomeno marginale, ma come un supporto che entra a far parte della pratica quotidiana.
Questa crescita va letta non solo come segnale di maggiore confidenza con gli strumenti, ma anche come risposta a un contesto in cui applicazioni multimodali (da ChatGPT a Midjourney, Firefly e Gemini) sono ormai integrate nelle piattaforme di uso comune. In altre parole: l’AI non è più un “optional tecnologico”, ma un’infrastruttura diffusa.
Nuove opportunità, vecchie responsabilità
Gli architetti riconoscono che l’AI accelera la produzione di alternative progettuali, l’analisi dei dati e la comunicazione con i clienti. Ma insieme crescono i dubbi sul piano della responsabilità: errori o contenuti distorti restano a carico di chi firma. Per questo il report insiste sulla necessità di definire politiche interne chiare, stabilire criteri di utilizzo e formare il personale in maniera adeguata.
Il tema del compenso resta delicato. Molti professionisti si chiedono se l’aumento di produttività portato da questi strumenti si tradurrà anche in un riconoscimento economico, o se rischi invece di comprimere ulteriormente i margini della professione.
Lo scenario italiano
Mentre RIBA fotografa la situazione in Inghilterra, in Italia il dibattito si lega soprattutto alla cornice normativa. Il 17 settembre scorso è stata approvata la legge delega sull’intelligenza artificiale. Il testo stabilisce principi generali per trasparenza, uso corretto dei dati, tutela del lavoro e proprietà intellettuale, introducendo anche il nuovo reato di deepfake quando immagini o voci vengono manipolate con finalità fraudolente o diffamatorie.
La legge richiama i principi dell’AI Act europeo ma rilancia a decreti successivi la definizione di molti aspetti pratici che ancora mancano per definire i confini e le implicazioni di questi strumenti. Per gli architetti italiani sarà importante capire come questi decreti definiranno l’uso delle tecnologie nei progetti e nella pubblica amministrazione.
Verso una fase più matura
Il confronto con il report 2024 mette in evidenza un cambio di tono. Se un anno fa dominava lo stupore per le potenzialità degli strumenti, oggi si ragiona su regole, policy interne e ricadute economiche. Non si tratta più di chiedersi se usare l’AI, ma come farlo in modo consapevole.
L’adozione crescente mostra che l’intelligenza artificiale sta diventando parte del linguaggio comune della professione. Resta però aperta una questione: chi definirà le regole? I grandi sviluppatori di software, i grandi legislatori o i professionisti stessi, attraverso ordini professionali e istituzioni? Il report RIBA 2025 suggerisce che è questo il terreno su cui si giocherà la vera partita: mantenere la centralità delle scelte progettuali senza delegarle alle macchine, e trasformare gli strumenti in supporto reale alla qualità del lavoro.
Se siete interessati ad approfondire l’indagine del RIBA, potete trovarlo al seguente link:
Alla prossima puntata!
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
