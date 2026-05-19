Abitare la natura: il manuale sul biophilic design applicato alla casa contemporanea

VOLUME

Abitare la natura. Il biophilic design per il benessere in casa

Negli ultimi decenni le nostre case sono diventate sempre più efficienti, tecnologiche, performanti.Eppure, qualcosa si è perso: il contatto diretto, quotidiano, quasi istintivo con gli elementi naturali da cui dipende il nostro benessere.Abitare la Natura parte da una domanda semplice ma radicale: “come possiamo reintrodurre la Natura negli spazi in cui viviamo, anche quando sembra assente?”Attraverso il biophilic design, questo libro propone un cambio di prospettiva: non più laNatura come elemento decorativo, ma come componente attiva del progetto, capace di influenzare percezioni, comportamenti e qualità della vita.Il cuore innovativo del volume è nell’idea di “strumenti compensativi”: soluzioni progettuali, sensoriali e ambientali che permettono di colmare il deficit di Natura tipico dell’abitare contemporaneo, traducendo principi teorici in scelte concrete e applicabili.Dalla luce ai materiali, dal colore alla vegetazione, dagli spazi interni fino a balconi e ambienti di passaggio, il testo guida il lettore – progettista o appassionato – in un percorso che unisce scienza, design ed esperienza quotidiana.Non si tratta solo di progettare spazi più belli, ma di ripensare il modo in cui viviamo la casa, trasformandola in un ambiente capace di rigenerare, ispirare e ristabilire una connessione autentica con la Natura.Alfredo FuscoArchitetto, biophilic designer e docente, si occupa di progettazione sostenibile e integrazione tra uomo e ambiente. Insegna in istituzioni formative tra Milano e Verona ed è ideatore di percorsi accademici dedicati al green building. Scrive per testate specializzate e si concentra su biofilia applicata, materiali naturali e nuovi modelli dell’abitare contemporaneo. Vive e lavora a Milano.Lucia Krasovec-LucasArchitetto, PhD, docente e ricercatrice, opera tra architettura, città e paesaggio. Ha insegnato in ambito accademico nazionale e internazionale ed è attiva in istituzioni e organismi di settore. Svolge attività professionale e consulenziale per enti pubblici e centri di ricerca, con focus su rigenerazione urbana e sostenibilità.

Alfredo Fusco, Lucia Krasovec-Lucas | Maggioli Editore 2026