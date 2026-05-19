Il nuovo bando tipo ANAC per i servizi di architettura e ingegneria

VOLUME

Un manuale operativo pensato per affrontare con metodo e concretezza la crescente complessità dei contratti pubblici. Il volume accompagna il lettore lungo tutte le principali fasi dell’appalto, dalla programmazione al collaudo, mettendo a disposizione piste di controllo e check-list per monitorare attività, adempimenti, conformità normativa e possibili criticità.Aggiornato alle nuove soglie comunitarie dal 2026, al D.M. 24 novembre 2025 sui CAM edilizia e al D.L. 73/2025 convertito con legge 105/2025, il testo offre un supporto pratico per gestire progettazione, verifica, validazione, direzione lavori, subappalto, varianti, revisione prezzi, collaudo e Collegio consultivo tecnico. Vantaggi chiave Fornisce strumenti operativi immediatamente utilizzabili per il controllo cronologico delle attività nelle diverse macrofasi dell’appalto. Guida la gestione di programmazione, progettazione, verifica, validazione e approvazione degli interventi con un approccio pratico e strutturato. Approfondisce la fase esecutiva con focus su direzione dei lavori, verbali, errori progettuali, subappalto e controlli. Analizza le modifiche contrattuali, le varianti in corso d’opera e la revisione prezzi alla luce del D.Lgs. 36/2023 dopo il correttivo. Include contenuti aggiuntivi online con piste di controllo e check-list operative in formato Excel, personalizzabili e scaricabili. Dedica specifica attenzione al monitoraggio dei nuovi Criteri Ambientali Minimi introdotti dal D.M. 24 novembre 2025. Uno strumento pratico e aggiornato per organizzare il lavoro, ridurre il rischio di errori procedurali e tenere sotto controllo ogni fase dei contratti pubblici con maggiore sicurezza operativa. Un supporto concreto da avere subito a disposizione per gestire con efficacia lavori, servizi e forniture.

Marco Agliata | Maggioli Editore 2026