Architectural Prompting: tre prompt per estrarre informazioni tecniche da normative lunghe e complesse

Bentornati alla nostra rubrica settimanale di Architectural Prompting. Oggi affrontiamo uno dei temi più temuti dal professionista tecnico: le normative. Pagine e pagine di articoli, commi, allegati e tabelle che nascondono le informazioni che ci servono.
La buona notizia? Possiamo trasformare l’IA in un analista normativo capace di estrarre, sintetizzare e confrontare prescrizioni tecniche in pochi secondi. Vi mostro 3 prompt per farlo.
>> Vuoi rimanere aggiornato e ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Indice
Suggeriamo:
Automazione degli studi tecnici con l’intelligenza artificiale
In un contesto tecnico sempre più esigente in termini di tempi, precisione e competitività, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica fondamentale. Questo volume, rivolto a ingegneri, architetti, geometri, progettisti e tecnici, mostra con chiarezza e rigore come integrare in modo efficace ChatGPT e modelli generativi nei flussi operativi degli studi professionali. Attraverso un percorso progressivo e ricco di esempi, il testo accompagna il lettore dalla teoria all’applicazione concreta: dalla redazione automatica di relazioni e capitolati all’analisi normativa, dalla pianificazione dei progetti alla gestione clienti, fino alla generazione di documenti per la sicurezza nei cantieri.Una guida pensata non per promettere miracoli, ma per fornire strumenti pratici, configurabili e replicabili che aiutano a risparmiare tempo, aumentare la qualità e ridurre l’errore umano. Ricco di casi d’uso, suggerimenti operativi, riferimenti tecnici e indicazioni sull’uso consapevole degli strumenti AI, il volume è uno strumento indispensabile per chi intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano e alla qualità professionale. Danilo Carpentieriè geometra libero professionista e titolare di uno studio tecnico a Roma. Svolge attività di consulente tecnico, progettista, direttore lavori e formatore, con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico.Alessio Facciaè docente universitario e ricercatore in ambito finanziario e tecnologico. Esperto di intelligenza artificiale applicata al business, è autore di numerose pubblicazioni su AI generativa, contabilità e trasformazione digitale.
Danilo Carpentieri, Alessio Faccia | Maggioli Editore
24.70 €
Prompt n. 1: riassumere, estrarre o confrontare informazioni
Obiettivo: permettere all’IA di analizzare un testo normativo tecnico (strutturale, elettrico, antincendio, impiantistico, ecc.) e riassumere, estrarre o confrontare informazioni in modo rapido, preciso e contestualizzato. Ecco il prompt:
Agisci come un esperto in normativa tecnica per l’ingegneria (civile, strutturale, impiantistica, elettrica, ecc.).
Analizza il seguente documento normativo e rispondi solo sulla base del suo contenuto.
1. Riassumi i punti principali della normativa, suddivisi per capitolo.
2. Evidenzia gli articoli più rilevanti per [tema specifico: es. progettazione antisismica, verifiche geotecniche, impianti elettrici a bassa tensione].
3. Se presenti, elenca le formule, i parametri o i coefficienti normativi contenuti.
4. Ignora i contenuti di tipo introduttivo o generico: concentrati sugli aspetti tecnici operativi.
Testo normativo:
—
[Incolla qui il testo o parte del documento]
—
Prompt n. 2: confrontare norme
Confronta le prescrizioni tecniche contenute nei seguenti due testi normativi per quanto riguarda:
– Requisiti minimi di sicurezza
– Criteri di verifica strutturale
– Parametri numerici da utilizzare nei calcoli
– Ambiti di applicazione
Limita la tua risposta a un confronto chiaro, in tabella, indicando eventuali differenze e punti di sovrapposizione.
Normativa A: [nome e testo A]
Normativa B: [nome e testo B]
Prompt n. 3: cercare specifiche informazioni
Dal testo seguente, estrai:
– Tutti i riferimenti tecnici utilizzabili per la redazione di un computo metrico (unità di misura, definizioni, riferimenti a prestazioni minime).
– Se presenti, evidenzia i riferimenti a norme UNI o CEI da includere nei capitolati.
Ignora il contesto legale o i riferimenti a responsabilità professionali. Concentrati solo sugli aspetti pratici.
Testo:
[incolla qui lo stralcio]
Suggerimenti
- Se il documento è in PDF non testuale, va prima convertito (OCR).
- È utile spezzare il testo in sezioni, anche con una numerazione per facilitarne l’analisi.
- L’IA non ha valore legale: controllo umano sempre necessario prima di firmare o appaltare qualcosa.
Questi tre prompt trasformano ore di lettura in minuti di analisi mirata. Non sostituiscono il giudizio tecnico (quello resta vostro) ma eliminano il lavoro ripetitivo.
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
>> Se ti interessano queste tematiche, iscriviti anche alla Newsletter Linkedin gratuita AI & Design per Tecnici, ne parliamo qui!
Oltre al volume suggerito sopra, Automazione degli studi tecnici con l’intelligenza artificiale di D. Carpentieri e A. Faccia (>> questo il link per acquistarlo direttamente su Amazon), consigliamo:
Intelligenza Artificiale per gli Studi tecnici professionali
Relazioni, capitolati, documenti di sicurezza; pratiche catastali, edilizie e urbanistiche, gestione dei cantieri, integrazione con BIM e CAD e comunicazioni con P.A. e clienti11 Feb 2026 – 25 Feb 2026 Ore 14.30 – 17.30
219.60 €
Progettare con le Intelligenze Artificiali
Midjourney non è solo uno strumento di intelligenza artificiale: è il nuovo compagno di viaggio per architetti, designer e creativi che vogliono dare forma alle idee più auda- ci. Questo libro guida il lettore passo dopo passo alla scoperta del suo potenziale, unendo pratica e visione critica, sperimentazione visiva e riflessione culturale. Dalla prima bozza al concept finale, dal fo- glio bianco alla suggestione generata, si apprenderà a dialogare con l’IA generativa come con un alleato creativo. Ma non solo: il lettore scoprirà come inte- grare Midjourney nel flusso di lavoro, come superare il blocco progettuale, come rendere unico ogni output, preservando stile, identità e sensibilità umana. Una guida operativa ma anche un manifesto per progettisti consapevoli, che non vogliono subire la tecnologia, ma usarla per spingersi oltre. Perché il futuro non lo costruisce chi lo aspetta. Ma chi lo immagina. Daniele VerdescaArchitetto. Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce e curatore della “Smart Ark Academy”. Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Umbra per l’Architettura” e Presidente dell’Associazione “Eligere Futuro”, per la promozione della cultura digitale nelle professioni. Fondatore di start-up sulla I.A. semantica, relatore in convegni ed eventi formativi, ha già pubblicato diversi articoli e libri sul tema della I.A. e del suo utilizzo nel mondo dell’architettura e del design.Giacomo SannaArchitetto. Laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una solida formazione in disegno e progettazione (Maturità Artistica). Specializzato in intelligenza artificiale applicata, modellazione 3D parametrica e tecnologie avanzate per l’architettura, ha collaborato con rinomati studi internazionali (tra cui Zaha Hadid Architects e Schiattarella Associati). È fondatore di diverse startup innovative – tra cui Pop Pot, HDD Hemi Digital Design e Blueforward – dedicate a stampa 3D, realtà virtuale e soluzioni sostenibili per la ricettività turisti- ca. Docente in corsi accademici e seminari professionali, partecipa con progetti e prototipi a concorsi nazionali e internazionali, impegnandosi nelle ricerche sul design generativo e l’integrazione di sistemi IA nei processi creativi.
Daniele Verdesca, Giacomo Sanna. | Maggioli Editore 2025
29.45 €
Architectural Prompting: tecnologie di Intelligenza Artificiale per la creatività progettuale
Dai prompt alle immagini: integrare MidJourney, ChatGPT e l’AI nel design e nell’architettura Registrato a marzo 202519 Mar 2025 – 19 Mar 2026 Durata n. 10 ore
256.20 €
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento