Architectural Prompting: ChatGPT e AutoCAD, l’AI diventa un assistente alla produzione tecnica

Nell’ultimo appuntamento abbiamo visto come l’intelligenza artificiale stia uscendo dal recinto della generazione di immagini per entrare in quello, più silenzioso ma fondamentale, della gestione delle informazioni e della documentazione di progetto.
Abbiamo parlato di “agenti” capaci di muoversi tra i dati: oggi facciamo un passo ulteriore verso l’operatività quotidiana, esplorando come ChatGPT possa trasformarsi in un esperto di automazione all’interno di AutoCAD.
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Indice
Consigliamo:
Automazione degli studi tecnici con l’intelligenza artificiale
In un contesto tecnico sempre più esigente in termini di tempi, precisione e competitività, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica fondamentale. Questo volume, rivolto a ingegneri, architetti, geometri, progettisti e tecnici, mostra con chiarezza e rigore come integrare in modo efficace ChatGPT e modelli generativi nei flussi operativi degli studi professionali. Attraverso un percorso progressivo e ricco di esempi, il testo accompagna il lettore dalla teoria all’applicazione concreta: dalla redazione automatica di relazioni e capitolati all’analisi normativa, dalla pianificazione dei progetti alla gestione clienti, fino alla generazione di documenti per la sicurezza nei cantieri.Una guida pensata non per promettere miracoli, ma per fornire strumenti pratici, configurabili e replicabili che aiutano a risparmiare tempo, aumentare la qualità e ridurre l’errore umano. Ricco di casi d’uso, suggerimenti operativi, riferimenti tecnici e indicazioni sull’uso consapevole degli strumenti AI, il volume è uno strumento indispensabile per chi intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano e alla qualità professionale. Danilo Carpentieriè geometra libero professionista e titolare di uno studio tecnico a Roma. Svolge attività di consulente tecnico, progettista, direttore lavori e formatore, con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico.Alessio Facciaè docente universitario e ricercatore in ambito finanziario e tecnologico. Esperto di intelligenza artificiale applicata al business, è autore di numerose pubblicazioni su AI generativa, contabilità e trasformazione digitale.
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Come ChatGPT cambia il tuo modo di usare AutoCAD
L’idea non è imparare a programmare, ma usare l’AI per “spiegare” al software come diventare più efficiente per noi. In base alle fonti, ecco cosa possiamo delegare a ChatGPT in modo semplice:
- Creare nuovi comandi su misura: Se AutoCAD non ha un comando per fare esattamente quello che ti serve (ad esempio un poligono particolare o una scala automatica), puoi chiedere a ChatGPT di creare un piccolo “pacchetto di istruzioni” (chiamato LISP) che aggiunge quella funzione al tuo menu.
- Super-pulsanti per azioni ripetitive: Puoi creare un unico tasto che esegue una sequenza di operazioni che oggi fai a mano una per una. Un esempio? Un tasto “Fine giornata” che controlla gli errori del file, elimina i layer inutilizzati, salva e chiude tutto con un solo clic.
- Pulizia automatica delle cartelle: L’AI può scrivere brevi comandi per fare “ordine” nel tuo server, cancellando istantaneamente tutti i file di backup (.bak) che ingombrano le cartelle o creando un archivio .zip di tutti i disegni di una commessa in pochi secondi.
- Linee grafiche personalizzate: Se hai bisogno di una linea specifica per gli impianti (ad esempio una linea tratteggiata con la scritta “GAS” o “C”) ChatGPT può scrivere il codice necessario per crearla senza che tu debba conoscere la sintassi complessa dei file di configurazione.
Esempio Pratico: generare tutti i Layer in un secondo
Invece di creare manualmente ogni singolo layer (muri, arredi, quote, ecc.) assegnando colori e spessori, puoi chiedere a ChatGPT di farlo per te. È uno dei modi più immediati per standardizzare il workflow dello studio.
Ecco i passaggi per integrarlo:
- Chiedi all’AI: Digita un prompt come: “Scrivi un file AutoLISP per creare automaticamente i layer per una pianta architettonica (muri, finestre, arredi) con colori diversi”.
- Crea il file: Copia il codice che ti restituisce ChatGPT, incollalo in un semplice file di testo (Notepad) e salvalo con l’estensione .lsp (ad esempio miei_layer.lsp).
- Carica in AutoCAD: Trascina il file direttamente nell’area di disegno di AutoCAD oppure usa il comando APPLOAD per caricarlo.
- Lancia il comando: Digita il nome del comando che ChatGPT ha creato (ad esempio F_LAYERS o MAKE_LAYERS) e vedrai la tua tabella layer popolarsi istantaneamente.
Il consiglio dell’esperto: non deve essere perfetto al primo colpo! L’uso dell’AI è un dialogo. Se il codice che ti dà genera un errore, non preoccuparti: copia l’errore che appare nella riga di comando di AutoCAD e incollalo in ChatGPT. L’AI capirà dove ha sbagliato e ti darà la versione corretta.
Il ruolo dell’architetto: dal disegno alla regia
Questa tecnologia non sostituisce il progettista, ma ne cambia il ruolo: da operatore a regista del processo. Come abbiamo visto con xFigura, l’AI ha senso quando l’immagine o il dato sono strumenti di discussione e gestione, non solo output finali. La nostra esperienza professionale è fondamentale per “chiudere i gap” dell’AI, che può ignorare specifiche variabili di sistema o opzioni di comando obsolete.
Per una guida visiva passo-passo su come automatizzare la creazione dei layer, vi consiglio questo video esempio:
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
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Progettare con le Intelligenze Artificiali
Midjourney non è solo uno strumento di intelligenza artificiale: è il nuovo compagno di viaggio per architetti, designer e creativi che vogliono dare forma alle idee più auda- ci. Questo libro guida il lettore passo dopo passo alla scoperta del suo potenziale, unendo pratica e visione critica, sperimentazione visiva e riflessione culturale. Dalla prima bozza al concept finale, dal fo- glio bianco alla suggestione generata, si apprenderà a dialogare con l’IA generativa come con un alleato creativo. Ma non solo: il lettore scoprirà come inte- grare Midjourney nel flusso di lavoro, come superare il blocco progettuale, come rendere unico ogni output, preservando stile, identità e sensibilità umana. Una guida operativa ma anche un manifesto per progettisti consapevoli, che non vogliono subire la tecnologia, ma usarla per spingersi oltre. Perché il futuro non lo costruisce chi lo aspetta. Ma chi lo immagina. Daniele VerdescaArchitetto. Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce e curatore della “Smart Ark Academy”. Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Umbra per l’Architettura” e Presidente dell’Associazione “Eligere Futuro”, per la promozione della cultura digitale nelle professioni. Fondatore di start-up sulla I.A. semantica, relatore in convegni ed eventi formativi, ha già pubblicato diversi articoli e libri sul tema della I.A. e del suo utilizzo nel mondo dell’architettura e del design.Giacomo SannaArchitetto. Laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una solida formazione in disegno e progettazione (Maturità Artistica). Specializzato in intelligenza artificiale applicata, modellazione 3D parametrica e tecnologie avanzate per l’architettura, ha collaborato con rinomati studi internazionali (tra cui Zaha Hadid Architects e Schiattarella Associati). È fondatore di diverse startup innovative – tra cui Pop Pot, HDD Hemi Digital Design e Blueforward – dedicate a stampa 3D, realtà virtuale e soluzioni sostenibili per la ricettività turisti- ca. Docente in corsi accademici e seminari professionali, partecipa con progetti e prototipi a concorsi nazionali e internazionali, impegnandosi nelle ricerche sul design generativo e l’integrazione di sistemi IA nei processi creativi.
Daniele Verdesca, Giacomo Sanna. | Maggioli Editore 2025
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Intelligenza Artificiale per gli Studi tecnici professionali
Relazioni, capitolati, documenti di sicurezza; partiche catastali, edilizie e urbanistiche, gestione dei cantieri, integrazione con BIM e CAD e comunicazioni con P.A. e clienti Registrato a febbraio 202611 Feb 2026 – 11 Feb 2027 Durata n. 9 ore
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