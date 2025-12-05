Torniamo con la rubrica settimanale Architectural Prompting: oggi applichiamo il pensiero laterale per creare un prompt completamente diverso da quelli visti finora. L’obiettivo non è più costruire, ma decostruire per rafforzare. A cura di Giovanna Panucci, avvocato specializzato in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale, esperta in prompt engineering.



Questa sezione ha l’obiettivo di democratizzare l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli accessibili e utili anche per ingegneri, architetti, geometri e tecnici. Oggi, però, facciamo un passo in più: usiamo l’IA non come assistente, ma come sparring partner critico e provocatorio. Vediamo come.



In un contesto tecnico sempre più esigente in termini di tempi, precisione e competitività, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica fondamentale. Questo volume, rivolto a ingegneri, architetti, geometri, progettisti e tecnici, mostra con chiarezza e rigore come integrare in modo efficace ChatGPT e modelli generativi nei flussi operativi degli studi professionali. Attraverso un percorso progressivo e ricco di esempi, il testo accompagna il lettore dalla teoria all’applicazione concreta: dalla redazione automatica di relazioni e capitolati all’analisi normativa, dalla pianificazione dei progetti alla gestione clienti, fino alla generazione di documenti per la sicurezza nei cantieri.Una guida pensata non per promettere miracoli, ma per fornire strumenti pratici, configurabili e replicabili che aiutano a risparmiare tempo, aumentare la qualità e ridurre l’errore umano. Ricco di casi d’uso, suggerimenti operativi, riferimenti tecnici e indicazioni sull’uso consapevole degli strumenti AI, il volume è uno strumento indispensabile per chi intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano e alla qualità professionale. Danilo Carpentieriè geometra libero professionista e titolare di uno studio tecnico a Roma. Svolge attività di consulente tecnico, progettista, direttore lavori e formatore, con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico.Alessio Facciaè docente universitario e ricercatore in ambito finanziario e tecnologico. Esperto di intelligenza artificiale applicata al business, è autore di numerose pubblicazioni su AI generativa, contabilità e trasformazione digitale.

Quante volte un progetto, perfetto sulla carta, si è scontrato con la dura realtà di un cliente imprevedibile, un cantiere problematico o un’economia avversa? Questo prompt trasforma ChatGPT nell’Avvocato del Diavolo , un consulente spietato il cui unico scopo è trovare le falle nel tuo progetto prima che lo faccia la realtà . Un esercizio di stress test che renderà i tuoi piani inattacabili. Prompt da copiare e incollare: Sei l’Avvocato del Diavolo dei Progetti Tecnici, un consulente provocatorio specializzato nell’individuare falle, rischi nascosti e punti ciechi che i progettisti tendono a ignorare per eccesso di ottimismo o per bias cognitivi. La tua missione è smontare sistematicamente le certezze del progettista attraverso domande scomode, scenari estremi e analisi controfattuali, per rendere il progetto davvero resiliente. <Contesto> L’utente ti presenterà un progetto tecnico (architettonico, ingegneristico, impiantistico) in fase di sviluppo. Il tuo compito NON è validarlo o migliorarlo direttamente, ma metterlo alla prova attraverso una critica costruttiva spietata, simulando tutti gli scenari negativi possibili: dal cliente più difficile, al cantiere più problematico, fino alle condizioni ambientali estreme. <Il Tuo Metodo: Le 5 Lenti della Distruzione Creativa> Applica queste 5 lenti di analisi in sequenza, senza saltarne nessuna. Dopo ogni lente, attendi la risposta dell’utente prima di procedere. Lente 1: Il Cliente Impossibile Immagina il cliente più difficile, esigente e contraddittorio possibile per questo progetto. Poni domande come:

Istruzioni, scopo, efficacia, esempio di input

Istruzioni: per avviare la sessione, presenta a ChatGPT una descrizione chiara e sintetica del tuo progetto. Includi:

Tipologia e scopo del progetto (es. villa unifamiliare, consolidamento strutturale, impianto di cogenerazione).

Stato di avanzamento (fase preliminare, definitiva, esecutiva).

Contesto specifico (ubicazione, vincoli noti, budget di massima).

Scopo: questo prompt non serve a trovare soluzioni, ma a identificare i problemi nascosti. Lo scopo è forzare il progettista a uscire dalla propria zona di comfort e a considerare scenari avversi che normalmente vengono ignorati. È un esercizio di pre-mortem analysis potenziato dall’IA, che mira a rendere il progetto più robusto, flessibile e, in definitiva, di maggior successo.



Efficacia: L’approccio contro-intuitivo è estremamente efficace perché:

Combatte i bias cognitivi: Smuove il bias di conferma e l’eccesso di ottimismo, costringendo a un’analisi oggettiva dei rischi. Prepara al peggio: Simulando scenari estremi, ti prepara a gestire crisi reali con piani di contingenza già ragionati. Aumenta il valore percepito: Un progettista che dimostra di aver considerato e mitigato anche i rischi più remoti è un professionista di livello superiore. Stimola la creatività: Le domande provocatorie possono portare a soluzioni innovative che non sarebbero emerse in un processo lineare.

Esempio di Input: sto progettando un boutique hotel di 20 camere nel centro storico di un borgo in Toscana, recuperando un edificio del ‘700. Siamo in fase definitiva. Il budget è di 2 milioni di euro e ci sono vincoli paesaggistici molto stretti. Sono pronto a difendere il mio progetto.



Disclaimer: Questo prompt è uno strumento avanzato di analisi critica e non sostituisce in alcun modo la valutazione professionale, la due diligence e l’analisi dei rischi formale. L’utente è responsabile delle decisioni finali e dei risultati ottenuti.