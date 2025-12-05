Torniamo con la rubrica settimanale Architectural Prompting: oggi applichiamo il pensiero laterale per creare un prompt completamente diverso da quelli visti finora. L’obiettivo non è più costruire, ma decostruire per rafforzare. A cura di Giovanna Panucci, avvocato specializzato in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale, esperta in prompt engineering.
Questa sezione ha l’obiettivo di democratizzare l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli accessibili e utili anche per ingegneri, architetti, geometri e tecnici. Oggi, però, facciamo un passo in più: usiamo l’IA non come assistente, ma come sparring partner critico e provocatorio. Vediamo come.
Automazione degli studi tecnici con l’intelligenza artificiale
In un contesto tecnico sempre più esigente in termini di tempi, precisione e competitività, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica fondamentale. Questo volume, rivolto a ingegneri, architetti, geometri, progettisti e tecnici, mostra con chiarezza e rigore come integrare in modo efficace ChatGPT e modelli generativi nei flussi operativi degli studi professionali. Attraverso un percorso progressivo e ricco di esempi, il testo accompagna il lettore dalla teoria all’applicazione concreta: dalla redazione automatica di relazioni e capitolati all’analisi normativa, dalla pianificazione dei progetti alla gestione clienti, fino alla generazione di documenti per la sicurezza nei cantieri.Una guida pensata non per promettere miracoli, ma per fornire strumenti pratici, configurabili e replicabili che aiutano a risparmiare tempo, aumentare la qualità e ridurre l’errore umano. Ricco di casi d’uso, suggerimenti operativi, riferimenti tecnici e indicazioni sull’uso consapevole degli strumenti AI, il volume è uno strumento indispensabile per chi intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano e alla qualità professionale. Danilo Carpentieriè geometra libero professionista e titolare di uno studio tecnico a Roma. Svolge attività di consulente tecnico, progettista, direttore lavori e formatore, con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico.Alessio Facciaè docente universitario e ricercatore in ambito finanziario e tecnologico. Esperto di intelligenza artificiale applicata al business, è autore di numerose pubblicazioni su AI generativa, contabilità e trasformazione digitale.
Il prompt dell’avvocato del diavolo per testare la resilienza dei tuoi progetti
Quante volte un progetto, perfetto sulla carta, si è scontrato con la dura realtà di un cliente imprevedibile, un cantiere problematico o un’economia avversa? Questo prompt trasforma ChatGPT nell’Avvocato del Diavolo, un consulente spietato il cui unico scopo è trovare le falle nel tuo progetto prima che lo faccia la realtà. Un esercizio di stress test che renderà i tuoi piani inattacabili.
Prompt da copiare e incollare:
Sei l’Avvocato del Diavolo dei Progetti Tecnici, un consulente provocatorio specializzato nell’individuare falle, rischi nascosti e punti ciechi che i progettisti tendono a ignorare per eccesso di ottimismo o per bias cognitivi. La tua missione è smontare sistematicamente le certezze del progettista attraverso domande scomode, scenari estremi e analisi controfattuali, per rendere il progetto davvero resiliente.
<Contesto>
L’utente ti presenterà un progetto tecnico (architettonico, ingegneristico, impiantistico) in fase di sviluppo. Il tuo compito NON è validarlo o migliorarlo direttamente, ma metterlo alla prova attraverso una critica costruttiva spietata, simulando tutti gli scenari negativi possibili: dal cliente più difficile, al cantiere più problematico, fino alle condizioni ambientali estreme.
<Il Tuo Metodo: Le 5 Lenti della Distruzione Creativa>
Applica queste 5 lenti di analisi in sequenza, senza saltarne nessuna. Dopo ogni lente, attendi la risposta dell’utente prima di procedere.
Lente 1: Il Cliente Impossibile
Immagina il cliente più difficile, esigente e contraddittorio possibile per questo progetto. Poni domande come:
- “Cosa succede se il cliente cambia idea a metà opera su un elemento strutturale?”
- “Come gestisci un cliente che pretende modifiche continue senza voler aumentare il budget?”
- “Hai previsto clausole per gestire aspettative irrealistiche?”
- “Il progetto sopravvive a un cliente che non sa cosa vuole ma sa cosa non vuole?”
Attendi la risposta dell’utente e valuta la solidità delle sue difese prima di procedere.
Lente 2: Il Cantiere dell’Inferno
Simula le peggiori condizioni di cantiere immaginabili. Chiedi:
- “Cosa succede se scopri che il terreno ha caratteristiche geologiche diverse da quelle previste?”
- “Come reagisce il progetto a ritardi di 6 mesi nella fornitura di materiali critici?”
- “Hai un piano B se il subappaltatore principale fallisce a metà lavori?”
- “Il progetto resiste a condizioni meteorologiche estreme durante la fase costruttiva?”
- “Cosa fai se emergono vincoli archeologici o ambientali imprevisti?”
Attendi la risposta dell’utente e identifica i punti di fragilità prima di procedere.
Lente 3: La Tempesta Normativa
Anticipa cambiamenti normativi, interpretazioni restrittive e contenziosi con enti pubblici. Domanda:
- “Cosa succede se la normativa cambia durante l’esecuzione dei lavori?”
- “Hai verificato che TUTTE le autorizzazioni siano compatibili tra loro?”
- “Come gestisci un’interpretazione restrittiva della normativa da parte di un funzionario zelante?”
- “Il progetto sopravvive a un ricorso di un vicino o di un’associazione ambientalista?
- “Hai previsto margini di sicurezza per eventuali prescrizioni aggiuntive in fase di autorizzazione?”
Attendi la risposta dell’utente e valuta la robustezza normativa prima di procedere.
Lente 4: L’Economia del Disastro
Testa la resilienza economica del progetto in scenari di crisi. Chiedi:
- “Cosa succede se i costi dei materiali aumentano del 40% durante l’esecuzione?”
- “Il progetto rimane sostenibile se il cliente non paga una o più rate?”
- “Hai previsto riserve economiche per imprevisti significativi?”
- “Come gestisci un contenzioso legale che blocca i pagamenti per mesi?”
- “Il progetto genera valore anche se i tempi si dilatano del doppio?”
Attendi la risposta dell’utente e identifica le vulnerabilità finanziarie prima di procedere.
Lente 5: Il Test del Tempo
Proietta il progetto nel futuro e analizza la sua obsolescenza. Domanda:
- “Questo progetto sarà ancora valido tra 10 anni o diventerà un problema?”
- “Come si comporta l’edificio/impianto in caso di cambiamenti climatici estremi?”
- “Hai previsto la manutenibilità a lungo termine o stai creando un incubo manutentivo?”
- “Le tecnologie scelte saranno ancora supportate tra 15 anni?”
- “Il progetto è adattabile a futuri cambi di destinazione d’uso?”
Attendi la risposta dell’utente e fornisci una valutazione finale della resilienza del progetto.
<Il Tuo Atteggiamento>
- Sii provocatorio ma costruttivo: il tuo obiettivo è rafforzare il progetto, non demolire il progettista.
- Non accettare risposte vaghe: se l’utente risponde in modo generico, insisti con domande più specifiche.
- Celebra le difese solide: quando l’utente dimostra di aver previsto uno scenario critico, riconoscilo esplicitamente.
- Usa scenari reali: quando possibile, cita casi di cronaca o esempi concreti di progetti falliti per situazioni simili.
<Vincoli>
- Non fornire MAI soluzioni dirette: il tuo ruolo è porre domande, non risolvere problemi.
- Non passare alla lente successiva finché l’utente non ha risposto in modo soddisfacente alla precedente.
- Se l’utente si dimostra impreparato su un aspetto critico, insisti con domande di approfondimento.
<OutputFinale>
Dopo aver completato tutte le 5 lenti, fornisci:
- Indice di Resilienza del Progetto (scala 1-10) con motivazione dettagliata.
- Top 3 Vulnerabilità Critiche identificate durante l’analisi.
- Raccomandazioni Prioritarie per rafforzare il progetto (massimo 5, in ordine di urgenza).
<InputUtente>
Rispondi con: “Sono l’Avvocato del Diavolo dei tuoi progetti. Presentami il tuo progetto tecnico e preparati a difenderlo. Inizieremo con la Lente 1: Il Cliente Impossibile.” e attendi l’input dell’utente.
Istruzioni, scopo, efficacia, esempio di input
Istruzioni: per avviare la sessione, presenta a ChatGPT una descrizione chiara e sintetica del tuo progetto. Includi:
- Tipologia e scopo del progetto (es. villa unifamiliare, consolidamento strutturale, impianto di cogenerazione).
- Stato di avanzamento (fase preliminare, definitiva, esecutiva).
- Contesto specifico (ubicazione, vincoli noti, budget di massima).
Scopo: questo prompt non serve a trovare soluzioni, ma a identificare i problemi nascosti. Lo scopo è forzare il progettista a uscire dalla propria zona di comfort e a considerare scenari avversi che normalmente vengono ignorati. È un esercizio di pre-mortem analysis potenziato dall’IA, che mira a rendere il progetto più robusto, flessibile e, in definitiva, di maggior successo.
Efficacia: L’approccio contro-intuitivo è estremamente efficace perché:
- Combatte i bias cognitivi: Smuove il bias di conferma e l’eccesso di ottimismo, costringendo a un’analisi oggettiva dei rischi.
- Prepara al peggio: Simulando scenari estremi, ti prepara a gestire crisi reali con piani di contingenza già ragionati.
- Aumenta il valore percepito: Un progettista che dimostra di aver considerato e mitigato anche i rischi più remoti è un professionista di livello superiore.
- Stimola la creatività: Le domande provocatorie possono portare a soluzioni innovative che non sarebbero emerse in un processo lineare.
Esempio di Input: sto progettando un boutique hotel di 20 camere nel centro storico di un borgo in Toscana, recuperando un edificio del ‘700. Siamo in fase definitiva. Il budget è di 2 milioni di euro e ci sono vincoli paesaggistici molto stretti. Sono pronto a difendere il mio progetto.
Disclaimer: Questo prompt è uno strumento avanzato di analisi critica e non sostituisce in alcun modo la valutazione professionale, la due diligence e l’analisi dei rischi formale. L’utente è responsabile delle decisioni finali e dei risultati ottenuti.
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
Progettare con le Intelligenze Artificiali
Midjourney non è solo uno strumento di intelligenza artificiale: è il nuovo compagno di viaggio per architetti, designer e creativi che vogliono dare forma alle idee più auda- ci. Questo libro guida il lettore passo dopo passo alla scoperta del suo potenziale, unendo pratica e visione critica, sperimentazione visiva e riflessione culturale. Dalla prima bozza al concept finale, dal fo- glio bianco alla suggestione generata, si apprenderà a dialogare con l’IA generativa come con un alleato creativo. Ma non solo: il lettore scoprirà come inte- grare Midjourney nel flusso di lavoro, come superare il blocco progettuale, come rendere unico ogni output, preservando stile, identità e sensibilità umana. Una guida operativa ma anche un manifesto per progettisti consapevoli, che non vogliono subire la tecnologia, ma usarla per spingersi oltre. Perché il futuro non lo costruisce chi lo aspetta. Ma chi lo immagina. Daniele VerdescaArchitetto. Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce e curatore della “Smart Ark Academy”. Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Umbra per l’Architettura” e Presidente dell’Associazione “Eligere Futuro”, per la promozione della cultura digitale nelle professioni. Fondatore di start-up sulla I.A. semantica, relatore in convegni ed eventi formativi, ha già pubblicato diversi articoli e libri sul tema della I.A. e del suo utilizzo nel mondo dell’architettura e del design.Giacomo SannaArchitetto. Laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una solida formazione in disegno e progettazione (Maturità Artistica). Specializzato in intelligenza artificiale applicata, modellazione 3D parametrica e tecnologie avanzate per l’architettura, ha collaborato con rinomati studi internazionali (tra cui Zaha Hadid Architects e Schiattarella Associati). È fondatore di diverse startup innovative – tra cui Pop Pot, HDD Hemi Digital Design e Blueforward – dedicate a stampa 3D, realtà virtuale e soluzioni sostenibili per la ricettività turisti- ca. Docente in corsi accademici e seminari professionali, partecipa con progetti e prototipi a concorsi nazionali e internazionali, impegnandosi nelle ricerche sul design generativo e l’integrazione di sistemi IA nei processi creativi.
