Architectural Prompting: ArcAI, il primo assistente intelligente che interpreta i regolamenti edilizi italiani

Chi lavora nella progettazione conosce bene il peso dell’interpretazione normativa. Ogni inizio progetto passa attraverso una mappa complessa di regolamenti edilizi comunali, norme regionali, riferimenti nazionali e documenti tecnici spesso difficili da consultare. Una condizione che, nel contesto italiano, è particolarmente accentuata: migliaia di regolamenti differenti, formati non sempre leggibili digitalmente, definizioni variabili da territorio a territorio.
In questo quadro nasce ArcAI, uno strumento sviluppato da Larin Group e pensato per affrontare la parte più laboriosa e ripetitiva del lavoro: comprendere e interrogare i regolamenti edilizi in modo rapido, trasparente e verificabile.
Cos’è ArcAI
ArcAI è un assistant specializzato per la normativa edilizia. Non prende decisioni, non semplifica il quadro normativo e non sostituisce il giudizio dell’architetto o del tecnico. La sua funzione è molto precisa: aiutare a leggere, trovare, collegare e interpretare articoli all’interno dei regolamenti comunali, con un livello di accuratezza che risponde alle esigenze della pratica quotidiana.
Lavora come un copilota: il professionista formula una domanda (“Qual è l’altezza massima ammessa in questa zona?”), e ArcAI individua l’articolo corretto, contestualizzando eccezioni, rimandi interni e riferimenti ad altre norme applicabili.
Perché nasce
Negli ultimi anni, la disponibilità di modelli linguistici avanzati ha reso possibile un salto di qualità nella gestione dei testi complessi. Tuttavia, gli strumenti generici non sono sufficienti per lavorare sui regolamenti comunali italiani:
- non garantiscono la versione esatta del documento,
- non conoscono le definizioni locali,
- non distinguono tra norme sovracomunali,
- non hanno un corpus strutturato e aggiornato.
ArcAI interviene proprio su questo punto: crea un archivio controllato dei regolamenti, li struttura, li rende interrogabili e restituisce risposte ancorate al testo originale.
Cosa cambia per architetti e tecnici
ArcAI incide sulla parte iniziale e più faticosa del lavoro: la lettura preliminare. Concretamente, consente di:
- trovare rapidamente articoli e definizioni rilevanti,
- verificare le condizioni applicabili a un caso specifico,
- identificare eccezioni e deroghe senza scorrere decine di pagine,
- confrontare vincoli comunali, regionali e nazionali,
- ridurre il rischio di errori legati alla dispersione dei documenti.
È particolarmente utile nei casi complessi: norme con condizioni multiple, limiti percentuali affiancati a valori assoluti, eccezioni dipendenti dalla presenza di altre discipline locali.
Accessibilità e modalità d’uso
Uno degli aspetti più interessanti di ArcAI è la sua accessibilità: non richiede competenze informatiche avanzate, installazioni complesse o configurazioni tecniche. È pensato per essere utilizzato fin da subito, anche da chi non ha familiarità con strumenti di intelligenza artificiale.
Come si usa:
- l’utente crea un account e si registra;
- seleziona il comune di interesse (man mano che i regolamenti vengono caricati nella piattaforma);
- formula una domanda in linguaggio naturale (ad esempio: “Qual è l’altezza massima ammessa in zona B2 del comune X?”);
- riceve una risposta che indica l’articolo del regolamento, la versione del documento, eventuali condizioni associate.
Piani e crediti
ArcAI offre un piano gratuito, ma con uso limitato: è possibile effettuare fino a 10 interrogazioni gratuite per testare la piattaforma.
Per utilizzo professionale, sono disponibili piani a pagamento: ad esempio un piano mensile al costo di circa € 30/mese, e un piano annuale intorno ai € 300/anno, entrambi con progetti illimitati e possibilità di caricare propri documenti.
Verso un nuovo ecosistema di strumenti per la normativa
ArcAI rappresenta uno dei primi tentativi italiani di portare l’AI all’interno di un ambito poco esplorato ma decisivo: la gestione dei regolamenti. Mostra come la tecnologia possa intervenire non sulle scelte progettuali, ma sulla comprensione delle condizioni che rendono possibile un progetto.
Un segnale che anticipa un futuro in cui ogni studio potrà avere strumenti capaci di interpretare documenti complessi, collegare fonti normative e restituire informazioni in forme più chiare.
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
