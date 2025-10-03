Architectural Prompting: prompt per analisi dei rischi per DVR

Eccoci di nuovo con la rubrica settimanale Architectural Prompting: è il turno della sezione Il Prompt del Tecnico. Strumenti di IA generativa per professionisti della progettazione a cura di Avv. Giovanna Panucci, specializzata in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale ed esperta in prompt engineering.
Come abbiamo visto con le precedenti uscite – le trovi tutte qui – questa sezione ha l’obiettivo di democratizzare l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli accessibili e utili anche per ingegneri, architetti, geometri e tecnici: ogni articolo traduce la complessità dei prompt in un linguaggio pratico e orientato all’uso quotidiano, per aiutare i professionisti a sfruttare appieno il potenziale dell’IA. Vediamo il prompt di oggi.
Prompt per analisi dei rischi per DVR (D.Lgs. 81/08)
La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR è un passaggio obbligato ma spesso ripetitivo. Questo prompt aiuta a standardizzare e velocizzare l’analisi chiedendo al modello non solo di elencare i rischi, ma di restituire le informazioni già in un formato operativo: una matrice gravità × probabilità con misure di prevenzione, DPI e obblighi formativi.
Il valore sta nella combinazione di:
- Ruolo definito (“agisci come un esperto di sicurezza sul lavoro e DVR”), che orienta il linguaggio tecnico;
- Variabili dinamiche (settore, numero dipendenti), che rendono il prompt riutilizzabile in più contesti;
- Output strutturato (elenco dei rischi, misure, DPI, formazione), pronto per essere inserito in un DVR o usato come bozza di discussione col RSPP;
- Formato richiesto (matrice), che guida l’IA a restituire un risultato immediatamente utilizzabile in un documento o in una presentazione al datore di lavoro.
In pratica, con un unico input si ottiene un quadro sintetico dei rischi più rilevanti per comparto, corredato dalle contromisure minime richieste dalla normativa. Uno strumento semplice ma efficace, utile soprattutto a chi deve preparare velocemente bozze di DVR, slide per riunioni periodiche o check preliminari prima di un sopralluogo.
Nota tecnica: il prompt è compatibile con tutti i principali tool di IA generativa (ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity), mantenendo struttura e formato di output invariati.
Prompt da copiare e incollare su ChatGPT
Ecco il prompt da copiare e incollare su ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity o altri tool:
“Agisci come un esperto in sicurezza sul lavoro e redazione DVR.
Sto predisponendo il Documento di Valutazione dei Rischi per un’azienda che opera nel settore [settore] con [n°] dipendenti.
- Applica la tecnica Tree-of-Thought: esplora almeno tre rami di analisi dei rischi (rischi frequenti/basso impatto, rischi rari/alto impatto, rischi emergenti del settore). Indica quando un ramo è poco rilevante e motivane l’esclusione.
- Applica Layer-of-Thoughts:
- Layer 1: mappa dei rischi giuridici e tecnici pertinenti (comparto specifico).
- Layer 2: carenze organizzative/procedurali che aumentano l’esposizione.
- Layer 3: misure concrete per il DVR (procedure, protocolli, formazione, DPI).
- Restituisci tre deliverable:
- Matrice rischi (gravità × probabilità).
- Gap analysis (mancanze rispetto a obblighi normativi e best practice).
- Action plan operativo con priorità, scadenze e responsabili.
- Concludi con una sintesi esecutiva che evidenzi i 5 rischi più critici e le 5 azioni correttive più urgenti.”
Questo prompt non sostituisce l’analisi approfondita richiesta al RSPP o al consulente, ma rappresenta un acceleratore pratico: aiuta a impostare la valutazione dei rischi in modo ordinato, a non dimenticare elementi essenziali e a fornire subito una bozza strutturata da integrare con sopralluoghi, dati aziendali e norme specifiche. È quindi uno strumento che rende più efficiente il lavoro quotidiano di chi si occupa di sicurezza sul lavoro.
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
