Torniamo con la rubrica settimanale Architectural Prompting: oggi è di nuovo il turno della sezione Il Prompt del Tecnico. Questa volta usiamo una capacità molto potente dell’IA: la ricerca sul web in tempo reale. L’obiettivo è risolvere un problema che ogni tecnico conosce: restare aggiornati.



Una norma cambia, un prezzario regionale viene rivisto, un bonus fiscale viene prorogato o ridotto, una soglia di appalto si sposta. Chi progetta, computa o assevera deve sapere qual è la versione vigente nel momento esatto in cui firma. Ma controllare a mano la Gazzetta Ufficiale, i BURL regionali, i siti ministeriali e i portali dei prezzari è un lavoro noioso e facile da rimandare, finché un dato vecchio non finisce in un documento.



Questo prompt trasforma l’IA in un analista normativo connesso al web: gli si indica una norma, un prezzario o un bonus e l’ambito territoriale, e l’IA cerca le fonti ufficiali aggiornate, le confronta con la versione che già conoscete e restituisce un bollettino datato – cosa è cambiato, da quando, con quale impatto operativo e, soprattutto, con i link alle fonti.



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Consigliamo: VOLUME Intelligenza artificiale generativa per professionisti Questo non è (solo) un libro sull’AI generativa: è un manuale di metodo per passare dall’uso “a tentativi” a un uso professionale, replicabile e sicuro. Una guida operativa per imparare a dialogare con i modelli, costruire workflow efficaci e verificare gli output, anche in contesti regolati Vantaggi chiave Impari il Legal Prompting: come impostare richieste efficaci, capire come “nasce” una risposta e usare l’AI con maggiore controllo Riduci rischi ed errori: focus su allucinazioni, bias, finestra di contesto e tecniche pratiche di mitigazione (con regole operative) Costruisci un workflow, non un trucco: dall’uso “solo ChatGPT” a un metodo strutturato per redazione, ricerca, analisi e comunicazione Tecniche di scrittura con l’AI: prompt di redazione, dialogo iterativo, revisione assistita e casi pratici per arrivare a testi finali migliori Ricerca e verifica delle fonti: livelli di ricerca, strumenti e approcci per trovare, controllare e consolidare informazioni in modo professionale Privacy e compliance: indicazioni concrete su piattaforme, minimizzazione, policy interne e adempimenti GDPR Appendici operative: questionari, modelli e documenti pronti all’uso (informative e policy) + vademecum finale dei termini essenziali Contenuti aggiuntivi online: modelli, guide pratiche e aggiornamenti inclusi nei 24 mesi successivi alla pubblicazione Caratteristiche Autrice: Giovanna Panucci Pagine: 310 ISBN: 978-88-916-7807-2 Accesso a contenuti digitali inclusi (piattaforma Maggioli Cloud, con codice nel volume) Se vuoi ottenere risultati concreti con l’AI generativa senza improvvisare e con un metodo che resta valido anche quando cambiano modelli e strumenti, questo è il volume da tenere sulla scrivania. Acquistalo ora per avere subito la guida e l’accesso ai contenuti online in aggiornamento per 24 mesi. Giovanna Panucci | Maggioli Editore 2026 29.45 € Scopri di più

Perché questo prompt è diverso dagli altri In una puntata precedente abbiamo visto come estrarre informazioni da normative lunghe e complesse incollando il testo nella chat. Lì l’IA lavorava su un documento statico che le fornivate voi. Qui è l’opposto: l’IA va a cercare il testo aggiornato, e il valore non sta nel riassunto ma nell’attualità e nella tracciabilità del dato.



Proprio perché il prompt si appoggia al web, il rischio numero uno è che la fonte sia sbagliata o inventata. Per questo il prompt è costruito con regole rigide anti-allucinazione: distingue le fonti ufficiali (Gazzetta Ufficiale, BUR regionali, siti istituzionali, portali dei prezzari ufficiali) da quelle secondarie, obbliga a citare link e data di ogni affermazione, e impone di dichiarare apertamente quando un aggiornamento non si trova o quando la fonte non è certa. Un “non risultano modifiche alla data odierna” è una risposta legittima e utile, un dato inventato no.

Nota tecnica Questo prompt richiede uno strumento con Deep Research attiva. Funziona con ChatGPT, Claude e Perplexity.

Il prompt Sei un analista esperto di normativa tecnica e prezzari per il settore edile e dei lavori pubblici, con accesso alla ricerca sul web. Il tuo compito è produrre un BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO datato e verificabile sull’argomento che ti indico, basandoti esclusivamente su fonti che hai effettivamente consultato online.



[OGGETTO DEL MONITORAGGIO] Argomento: [es. Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 / Prezzario regionale opere pubbliche Lazio / Ecobonus e detrazioni efficientamento / soglie di appalto / NTC 2018]

Ambito territoriale: [nazionale / Regione … / Comune …]

Versione/riferimento che già conosco: [es. testo vigente a gennaio 2026 / prezzario edizione 2025]

Data odierna: [GG/MM/AAAA] [COSA DEVI FARE] Cerca sul web le fonti UFFICIALI e aggiornate sull’argomento indicato (Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali Regionali, siti dei Ministeri, ANAC, portali ufficiali dei prezzari, siti istituzionali). Privilegia sempre la fonte primaria rispetto a commenti o articoli di terzi. Confronta ciò che trovi con la versione di riferimento che ti ho indicato e individua SOLO ciò che è effettivamente cambiato (modifiche, integrazioni, abrogazioni, proroghe, nuovi importi). Per ogni modifica, stabilisci la data di entrata in vigore o di decorrenza. [REGOLE ANTI-ERRORE — NON DEROGABILI] Cita SEMPRE la fonte di ogni affermazione: nome del documento, ente, data e link diretto.

Distingui in modo esplicito le FONTI UFFICIALI dalle FONTI SECONDARIE (riviste, blog, portali commerciali). Se un dato proviene solo da una fonte secondaria, segnalalo.

Se non trovi aggiornamenti, scrivi chiaramente: “Alla data odierna non risultano modifiche rispetto alla versione di riferimento, sulla base delle fonti consultate”.

Se non sei certo di un dato, di una data o di una versione, dichiaralo (“non confermato”, “da verificare sulla fonte ufficiale”). Non inventare estremi normativi, numeri di articolo, importi o date.

Se non hai accesso al web o non riesci a consultare fonti, dichiaralo subito e non rispondere a memoria. [FORMATO DELL’OUTPUT]

Restituisci un bollettino così strutturato: A. INTESTAZIONE: argomento, ambito territoriale, versione di riferimento, data del bollettino.

B. SINTESI ESECUTIVA (max 5 righe): c’è qualcosa di nuovo? Sì/No e, se sì, il punto più importante per chi opera sul campo.

C. TABELLA DELLE MODIFICHE, con colonne:

| Cosa è cambiato | Riferimento (articolo/voce) | Da quando (decorrenza) | Impatto operativo | Fonte (ente + data + link) | Affidabilità (ufficiale/secondaria) |

| Cosa è cambiato | Riferimento (articolo/voce) | Da quando (decorrenza) | Impatto operativo | Fonte (ente + data + link) | Affidabilità (ufficiale/secondaria) | D. IMPATTO OPERATIVO: in concreto, cosa cambia per chi progetta, computa, assevera o partecipa a gare. Segnala se occorre rifare calcoli, aggiornare prezzi o rivedere documenti.

E. PUNTI DA VERIFICARE: elenco delle incertezze, dei dati non confermati e delle fonti da controllare manualmente prima di usare l’informazione in un atto.

F. FONTI CONSULTATE: elenco completo dei link effettivamente visitati, con data di consultazione. Inizia chiedendomi, se non te li ho già forniti, l’argomento, l’ambito territoriale, la versione di riferimento e la data odierna.

Istruzioni e suggerimenti d’uso Verificate che la deep research sia attiva.

sia attiva. Indicate sempre la versione di riferimento che già conoscete : è ciò che permette all’IA di mostrarvi solo le differenze, non un riassunto da capo.

: è ciò che permette all’IA di mostrarvi solo le differenze, non un riassunto da capo. Specificate l’ ambito territoriale : un prezzario o un bonus possono variare da regione a regione, e senza questo dato la ricerca si disperde.

: un prezzario o un bonus possono variare da regione a regione, e senza questo dato la ricerca si disperde. Usatelo come allerta periodica : rilanciate lo stesso prompt ogni mese o prima di consegnare un documento importante, aggiornando solo la data odierna.

: rilanciate lo stesso prompt ogni mese o prima di consegnare un documento importante, aggiornando solo la data odierna. Prima di trasferire un dato in un computo, in un’asseverazione o in un’offerta, aprite il link della fonte ufficiale e verificate di persona: il bollettino serve a indirizzarvi, non a sostituire il controllo.

Disclaimer L’IA, anche connessa al web, può consultare fonti non aggiornate o non ufficiali e può commettere errori nell’interpretazione delle date di vigenza. Il bollettino prodotto è uno strumento di orientamento e di prima allerta: non ha valore legale e non sostituisce la consultazione diretta delle fonti ufficiali (Gazzetta Ufficiale, Bollettini Regionali, portali istituzionali) né il giudizio del professionista. La verifica finale del dato, prima del suo utilizzo in qualsiasi atto tecnico o di gara, resta sempre responsabilità del tecnico.



La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo

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