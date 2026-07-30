Rigenerazione urbana sostenibile a Monselice: l’ex Italcementi entra nella fase di demolizione

La rigenerazione dell’area dell’ex cementificio Italcementi di Monselice (Padova), dismesso dal 2015, entra in una fase operativa con l’avvio delle demolizioni delle strutture industriali esistenti. L’intervento interessa anche l’ex cava del Monte Fiorin e coinvolge complessivamente 66 ettari, configurandosi come uno dei principali progetti di recupero brownfield attualmente in corso in Veneto.



Conclusa la fase preliminare di pulizia e sistemazione dell’area, il cantiere entra infatti nel vivo con le prime attività di demolizione nella porzione nord dell’ex cementeria. Vediamo meglio in cosa consiste il progetto di rigenerazione sostenibile dell’area.



>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttamente

Di fronte alle sfide della crisi climatica, la rigenerazione urbana non può limitarsi alla riqualificazione degli edifici: deve trasformare spazi, comunità, processi e modelli di sviluppo. Il volume di G. Tiziana Gallo propone un metodo operativo per progettare città più sostenibili, resilienti e capaci di generare valore sociale ed economico. Scritto con l’esperienza concreta di una progettista, il testo accompagna professionisti, tecnici e amministrazioni nello sviluppo di piani e progetti di adattamento e mitigazione climatica, con strumenti applicabili e indicatori misurabili. Vantaggi chiave Presenta la metodologia “Città Intelligenti”, un approccio strategico e operativo per trasformare la visione della città sostenibile in interventi realizzabili. Illustra strumenti testati sul campo, come il Rainbow System e il programma “Edifici Intelligenti”, applicati in contesti urbani differenti. Fornisce riferimenti concreti per impostare piani di rigenerazione urbana orientati all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Approfondisce l’utilizzo di indicatori avanzati, tra cui SROI e Negawatt, per misurare l’impatto sociale, ambientale ed economico dei progetti. Collega la progettazione urbana agli obiettivi dell’Agenda 2030, con attenzione alla qualità del verde urbano, alle comunità fragili, alla transizione ecologica e allo sviluppo socio-economico locale. Offre casi, esperienze e applicazioni utili per affrontare la complessità tecnica, amministrativa e progettuale della rigenerazione urbana. Perché acquistarlo oraIn un momento in cui città, territori e amministrazioni sono chiamati a dare risposte concrete alla crisi climatica, questo volume offre un supporto operativo per passare dalla teoria alla realizzazione. Una guida indispensabile per progettare interventi più efficaci, misurabili e capaci di generare impatto reale sulle comunità. Porta nei tuoi progetti un metodo concreto per la rigenerazione urbana sostenibile: acquista il volume e lavora con strumenti operativi aggiornati, misurabili e orientati alla transizione ecologica. G. Tiziana Galloarchitetta pianificatrice e progettista urbana, esperta in valutazione di impatto ambientale. Si occupa di pianificazione integrata ESG Agenda 2030 e carbon free per la trasformazione delle città a bassissimo impatto ambientale. Svolge attività professionale e di ricerca indipendente. È relatrice in convegni e seminari specialistici a livello nazionale ed internazionale e presso le più importanti università e politecnici italiani, sulla progettazione urbana fondata sulle azioni di transizione ecologica nelle città e nei territori, con al centro le comunità.

Una nuova prospettiva per Monselice e i Colli Euganei, le dichiarazioni

Massimo Vitali, Presidente di Vitali Spa*:“La sfida di questo progetto è ambiziosa, ma chiara: dimostrare che è possibile trasformare un’area industriale dismessa come quella dell’ex cementificio e dell’annessa ex cava in un nodo strategico per la transizione energetica, creando un dialogo virtuoso tra pubblico e privato, ambiente e impresa, passato e futuro. Si tratta di un modello replicabile, capace di ispirare altri territori e di fare della rigenerazione un’opportunità concreta per innovare e crescere. L’intervento porterà benefici concreti al territorio di Monselice e dei Colli Euganei, con nuovi insediamenti tecnologici e produttivi, maggiore occupazione e nuove opportunità per imprese e cittadini, restituendo al contempo spazi fruibili e valorizzati alla comunità, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di riduzione degli impatti ambientali.“



Antonio Sala, Amministratore delegato di Roncello Capital: “Il nostro impegno a investire nel recupero e nella rigenerazione urbana dell’area dell’ex cementeria trae origine dalla concreta disponibilità delle istituzioni e, in particolare dell’Amministrazione delegato di Monselice, che ha scelto di sostenere e accompagnare con convinzione, responsabilità e visione strategica questo percorso di trasformazione. Quando il dialogo tra pubblico e privato si fonda su serietà, coerenza e condivisione degli obiettivi, l’assunzione di responsabilità da parte degli investitori si rafforza in modo naturale, orientandosi non soltanto alla valorizzazione delle opportunità immediate, ma anche alla costruzione di una prospettiva di sviluppo solida e duratura. La nostra ambizione è dare vita a un progetto organico e profondamente radicato nel territorio, capace di integrarsi armonicamente con il tessuto economico e imprenditoriale locale, generando ricadute positive e misurabili sotto il profilo sociale, occupazionale e ambientale. Intendiamo restituire valore e funzione a un’area che da troppo tempo versa in una condizione di abbandono, trasformandola in un elemento propulsivo di crescita, innovazione e rinnovata identità urbana.”



Consigliere regionale Giorgia Bedin: “Per Monselice e per i monselicensi è un evento storico, unico. Siamo nati e cresciuti con la cementeria in funzione e poi chiusa definitivamente dal 2015. Con l’avvio della fase di demolizione, (…) poco tempo e non ci sarà più. Era un punto qualificante del mio programma elettorale da sindaco che oggi si concretizza, nonostante nessuno lo credesse possibile tranne la sottoscritta e l’assessore Peraro. Abbiamo dimostrato che la rigenerazione non è solo una bella parola, ma una realtà a Monselice, considerati i tanti interventi messi in atto nel mio mandato. Monselice cresce, si trasforma, diventa una città sostenibile.”



Alessandro Frirzzarin Presidente Parco Colli Euganei:“Si tratta senza dubbio di un intervento importante, che si inserisce pienamente negli obiettivi delineati dall’articolo 36 del Piano Ambientale e nel percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera nell’ambito del programma MAB UNESCO. La rigenerazione del sito risponde al principio fondante dell’Ente: tutelare e valorizzare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei. Accogliamo pertanto con favore l’opportunità di recuperare quest’area, che si trova a breve distanza da luoghi di straordinario interesse storico e paesaggistico, come la Rocca di Monselice e Arquà Petrarca. È fondamentale che questo percorso sia stato avviato e che venga portato a compimento con determinazione, fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.”



* Vitali SpA Società Benefit opera nello sviluppo e nella realizzazione di progetti infrastrutturali e immobiliari, con attività nei settori delle energie rinnovabili, della mobilità, delle infrastrutture digitali e della rigenerazione urbana. Il Gruppo conta oltre 35 anni di storia, più di 300 dipendenti, 7 sedi in Italia e 5 impianti produttivi, collaborando con enti pubblici e progettisti per la realizzazione di interventi orientati a sostenibilità, accessibilità e valorizzazione degli spazi urbani.