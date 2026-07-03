Architectural Prompting: Nano Banana 3 Lite, l’era della velocità e la guida a quale modello scegliere

Bentornati nella nostra rubrica! Se c’è una cosa che abbiamo imparato in questi mesi, è che nel mondo dell’AI non esiste il tasto pausa. L’evoluzione degli strumenti di generazione visiva continua a correre, e proprio quando pensavamo di esserci stabilizzati, Google lancia un nuovo aggiornamento che va a completare l’ecosistema di Gemini: l’arrivo di Nano Banana 3 Lite.
Fino ad oggi abbiamo sempre cercato la massima qualità visiva, ma sappiamo benissimo che in molte fasi del nostro lavoro quotidiano serve qualcos’altro: la velocità pura. Ed è esattamente qui che si inserisce questo nuovo modello, che si preannuncia come il più rapido di tutta la famiglia.
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Indice
Consigliamo:
Intelligenza Artificiale generativa per progettisti
Un volume operativo e metodologico per integrare l’intelligenza artificiale generativa negli studi di progettazione con consapevolezza, controllo e responsabilità. L’opera accompagna il lettore dalla scelta degli strumenti alle applicazioni concrete nel lavoro quotidiano, trasformando la sperimentazione episodica in una struttura di lavoro stabile. Il libro parte da una domanda essenziale per ogni professionista: quali operazioni ha senso affidare all’AI, in quale fase del processo e con quale controllo sull’output? Da questa prospettiva, l’intelligenza artificiale non viene presentata come una scorciatoia tecnica, ma come un tema di metodo, da governare all’interno del progetto. Vantaggi chiave Metodo a prova di obsolescenza, organizzato su tre scale: metodo, pratiche e strategia. Applicazioni concrete per immagini, narrazioni visive, alternative spaziali, testi tecnici e analisi normativa. Esercizi guidati per generare immagini, esplorare varianti volumetriche, scrivere documenti tecnici e interrogare la normativa. Focus sugli agenti AI e sull’automazione di operazioni ricorrenti, con attenzione a limiti, responsabilità e controllo del progettista. Casi studio di MVRDV, Studio Tim Fu, Lombardini22 e Settanta7, con esperienze reali di integrazione dell’AI nella pratica professionale. Strategie per organizzare archivi visivi, gestire dati sensibili e ridistribuire competenze interne in modo sostenibile. Estensione digitale con chatbot conversazionale: guida al testo, supporto su metodo e termini, approfondimento di casi studio e strumenti. Un riferimento indispensabile per introdurre l’AI nella progettazione senza perdere il controllo del processo. Acquista il volume e costruisci un metodo di lavoro più consapevole, aggiornato e competitivo. Luciana Mastrolia è architetta e dottoressa di ricerca presso il Politecnico di Torino, dove svolge ricerca e docenza sui processi di trasformazione digitale degli studi professionali. Affianca professionisti e organizzazioni come consulente per l’introduzione dell’AI nei flussi di lavoro e svolge in parallelo attività di progettazione. Federica Joe Gardella è architetta e dottoressa di ricerca in Architettura presso il Politecnico di Torino. La sua attività di ricerca e didattica si concentra sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nella progettazione architettonica, con particolare attenzione agli strumenti generativi, ai processi progettuali aumentati e alle trasformazioni della pratica professionale.
Luciana Mastrolia, Federica Joe Gardella | Maggioli Editore
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L’Ecosistema: 4 modelli per 4 esigenze
Con l’introduzione della versione Lite, l’offerta di Nano Banana si struttura in modo molto più strategico. Non si tratta più di avere un solo strumento per tutto, ma di scegliere l’attrezzo giusto. Ecco le opzioni che abbiamo ora a disposizione:
- Nano Banana 3 Lite: massima velocità, bassa latenza e generazione ad alti volumi. L’output è istantaneo, sacrificando una frazione di dettaglio per favorire la rapidità estrema.
- Nano Banana 2 (Standard): il perfetto bilanciamento tra qualità del render e costo computazionale. Ideale per l’uso generale.
- Nano Banana Pro: la punta di diamante. Uso professionale complesso, massima precisione materica e risoluzione altissima.
- Nano Banana (Legacy): la generazione precedente. Da aggiornare e non più raccomandata per i nuovi flussi di lavoro.
Quale scegliere per i nostri render? La strategia
La vera domanda a questo punto è: “Quale modello devo usare per il mio progetto?”
La scelta si basa interamente sul rapporto tra qualità del dettaglio e velocità di iterazione. L’errore più comune è usare sempre e solo il modello Pro, rallentando inutilmente il processo creativo. Ecco un metodo di lavoro molto più efficiente:
- Fase di concept: il regno della versione Lite. Avete appena esportato le prime inquadrature dal vostro modello base in SketchUp e state cercando l’idea giusta per l’atmosfera: qui vi serve la versione Lite. La sua velocità vi permette di generare decine di varianti concettuali in pochi minuti: potete testare un concept con il tetto in legno, cambiarlo al volo in resina grigio scuro e senza lucernari, esplorare variazioni di layout a un ritmo altissimo. Generazione ad alto volume, zero colli di bottiglia.
- Fase di sviluppo: il regno dello Standard. Una volta definita la strada, passate alla versione Standard (Nano Banana 2). Qui iniziate a strutturare l’immagine definitiva, bilanciando tempi di attesa ragionevoli con una qualità visiva più che solida, perfetta per le revisioni intermedie con i clienti.
- Fase esecutiva ed editoriale: il regno del Pro. Quando l’immagine deve essere perfetta e pronta per la pubblicazione, entra in gioco la versione Pro: questo è il modello da usare per la fotografia architettonica editoriale e per il digital staging di altissimo livello. È lo strumento che vi salva quando i dettagli materici fanno la differenza assoluta: ad esempio, quando dovete correggere un render in post-produzione eliminando l’effetto di un divano capitonné per sostituirlo con una lastra liscia e perfetta di marmo di Carrara. Qui la precisione millimetrica è tutto.
Il workflow definitivo: da Lite a Pro
Prima di concludere, c’è un trucco fondamentale che dovete conoscere. Potete iniziare a lavorare su un’immagine con la versione Lite e poi elevarla alla versione Pro? Assolutamente sì. Questo è il “trucco” definitivo per il vostro workflow. Potete lanciare immagini alla velocità della luce con Nano Banana 3 Lite; una volta trovata la composizione perfetta, potete dare in pasto quell’esatta immagine a Nano Banana Pro.
Il modello Pro agirà come un upscaler di fascia alta: genererà l’immagine a una dimensione maggiore e raffinerà tutti i micro-dettagli, mantenendo però esattamente la stessa immagine, le stesse luci e il medesimo layout che avevate scelto con la versione Lite. Avrete la velocità della Lite con la pulizia della Pro.
In conclusione
Avere più modelli non crea confusione, ma ci offre le marce giuste per ogni momento del progetto. Usate la Lite per esplorare idee velocemente, la Standard per costruire la scena e la Pro per finalizzare l’immagine con un tocco autoriale. Alla prossima visualizzazione!
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
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Intelligenza Artificiale generativa per progettisti
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