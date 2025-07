L’alzante scorrevole motorizzato dal design minimal: Skyline Drive di Carminati

Skyline Drive è l’esclusivo alzante scorrevole motorizzato che unisce la tecnologia più innovativa all’estetica dei serramenti della collezione Skyline Minimal Frames di Carminati.



Si tratta di un un sistema automatico di scorrimento e sollevamento ideale per pareti vetrate con aperture di grandi dimensioni. Scopriamone le caratteristiche e vediamone un’applicazione.



La tecnologia dietro Skyline Drive

Skyline Drive è un sistema automatico di scorrimento e sollevamento ideale per aperture di grandi dimensioni. Grazie a motori scorrevoli brevettati collegati ad ogni anta con cinghia a scomparsa sopra il telaio, il dispositivo può essere applicato a qualsiasi sistema, anche in presenza di scorrevole a scomparsa nel muro, esaltando al massimo il concetto di essenzialità architettonica della linea Skyline Minimal Frames.



Con questo sistema si garantiscono portate fino a 1000 kg ad anta, con elevati isolamenti termici e ottimi coefficienti di trasmittanza termica.



Anche in caso di pericolo d’effrazione Skyline Drive è più sicuro di un sistema di scorrimento tradizionale: in posizione di chiusura è impossibile da aprire manualmente e possiede una scheda elettromagnetica integrata al sistema di allarme.



L’anta motorizzata, inoltre, abbassa il rischio di schiacciamento: il controllo di assorbimento del motore permette a chiunque di movimentare l’anta indipendentemente dalla sua posizione nella stanza o forza fisica. Inoltre, consente di prolungare la vita del serramento stesso, limitando al minimo l’usura del telaio e riducendo il tempo impiegato nei movimenti.