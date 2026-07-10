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Sistemi a cappotto: le caratteristiche del rasante A 96 di Fassa Bortolo, sul mercato da 30 anni

Il collante-rasante premiscelato per sistemi di isolamento termico mantiene invariata la formulazione originale e si conferma tra i prodotti di riferimento per la posa su lastre in EPS e lana di roccia.

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Nei sistemi di isolamento termico, la scelta del collante e rasante incide sulla qualità della posa, sulla corretta integrazione della rete d’armatura e sulla regolarità dello strato di rasatura. In questo ambito si inserisce il prodotto A 96 di Fassa Bortolo, collante/rasante premiscelato utilizzato nei Sistemi Fassatherm®.

Sul mercato da 30 anni, A 96 deve la sua diffusione soprattutto alla facilità di lavorazione e applicazione, che lo hanno reso il rasante di riferimento nei sistemi di isolamento termico.

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Indice

A 96 di Fassa Bortolo: caratteristiche e punti di forza

A 96 di Fassa Bortolo è un collante/rasante premiscelato a base di cemento Portland, fibre sintetiche, sabbie calcaree selezionate e additivi specifici studiati per migliorare lavorabilità e adesione.

Il suo punto di forza è la granulometria < 1.4 mm, che facilita una rasatura di 5/6 mm, sia su lastre in EPS che in lana di roccia, perfetta per la lavorazione con spatola dentata: questa tecnica è la più funzionale per applicare lo strato di rasatura in modo uniforme, e rende più semplice l’immersione della rete d’armatura nel materiale fresco, evitando di lasciare sacche d’aria o di stendere materiale in eccesso.  

La possibilità di avere A 96 disponibile anche in silo, e di lavorarlo a macchina per interventi su grandi superfici, garantisce inoltre minori sprechi e maggiore rapidità.

Sul mercato da 30 anni

A 96 festeggia i trent’anni nel 2026 e rimane tra i prodotti Fassa Bortolo più richiesti. Negli anni si sono aggiunte due declinazioni del prodotto per esigenze specifiche – come A 96 DESIGN e A 96 RESPHIRA – ma la versione originale non è mai stata alterata.

Come racconta Paolo Quarello, Direttore Sistema Fassatherm®, questo è un valore aggiunto: “30 anni rappresentano un traguardo da celebrare per un prodotto della nostra azienda, sempre impegnata a portare innovazione. Ma proprio questa durata è il segno della bontà del prodotto, che giorno dopo giorno si è guadagnato la fiducia degli addetti ai lavori. Gli applicatori lo conoscono bene, sanno come si prepara e come si comporta nell’applicazione, A 96 non delude mai le aspettative. In ambiti di applicazione complessi, come sappiamo essere la posa di un cappotto termico, è fondamentale potersi fidare dei propri materiali. A 96, inoltre, è in grado di rispondere a diversi mercati internazionali grazie alla conformità a prestigiosi standard certificativi come ETA, CSTB e BBA, a garanzia di qualità e affidabilità riconosciute a livello europeo.” 
 
L’anniversario è accompagnato da un restyling grafico della confezione di A 96, e di tutta la linea rasanti e collanti Fassatherm®, per renderla più chiara all’utente e immediatamente identificabile nello scaffale delle rivendite.

Sistemi a cappotto: le caratteristiche del rasante A 96 di Fassa Bortolo, sul mercato da 30 anni A 96 30anni

Per ulteriori informazioni
fassabortolo.it

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