Guida alle impermeabilizzazioni su misura, 8: intervento di recupero di una piscina

È ora online anche l’ottava puntata della serie di video-guide dedicate alle impermeabilizzazioni in edilizia, Impermeabilizzazioni “su misura”, dal progetto alla posa in opera, un format organizzato da Ediltecnico.it con il supporto e la collaborazione di Volteco, azienda che dal 1976 è specializzata nel settore delle impermeabilizzazioni.
Con questa serie stiamo affrontando tutti gli aspetti organizzativi, tecnici e di cantiere legati agli interventi per la protezione degli edifici dagli effetti dannosi delle infiltrazioni (>> puoi vedere qui tutte le puntate precedenti): questo episodio si concentrerà su un intervento di recupero di una piscina.
Guida alle impermeabilizzazioni su misura, ottava puntata
In questa ottava puntata della serie, Mauro Ferrarini, Senior Editor di Maggioli Editore (Area Architettura, Design, Ingegneria), e il Geometra Lorenzo Fanti, informatore tecnico di Volteco, analizzano i dettagli di un importante intervento per il recupero di una piscina di grandi dimensioni a Lavis, in provincia di Trento.
Guarda qui il video, dura circa 20 minuti:
Continua a seguirci per le prossime puntate della serie!
Consigliamo la lettura di questo volume, della collana I Quaderni di Patologia Edilizia di Maggioli editore, incentrato sulle impermeabilizzazioni in edilizia e scritto da Marco Argiolas (>> questo il link per acquistarlo su Amazon). Il manuale esamina materiali, condizioni di utilizzo, difetti e correttivi e presenta schede online illustrate e commentate:
Impermeabilizzazioni in edilizia
Le impermeabilizzazioni sono sempre state un elemento di particolare criticità delle costruzioni, dove i rischi sono rilevanti, gli errori molto frequenti, e i danni talvolta importanti. Spesso la correzione dei difetti diventa molto onerosa, anche perché non si limita alla pura e semplice riparazione del sistema impermeabile, ma necessita di opere aggiuntive e integrative, come il rifacimento di massetti e pavimenti e la sostituzione degli isolanti.Sempre più frequentemente, agli oneri della riqualificazione si sommano quelli relativi ai contenziosi legali, che stanno purtroppo diventando via via più impegnativi, sia in termini di costi che di tempo richiesto per la loro gestione. Con questo nuovo Manuale, Marco Argiolas (già autore di “Umidità da risalita muraria” e “Muffe e condense negli edifici”) cercherà di fare un po’ di chiarezza su temi in esame, secondo una successione logica che parte dall’analisi dei concetti di base, come la definizione e il significato di impermeabilità, per poi approfondire le conoscenza dei sistemi impermeabili. Nei capitoli seguenti Argiolas affronta e descrive dettagliatamente il tema delle sollecitazioni alle quali sono sottoposti i materiali ed i sistemi impermeabili, per favorire la comprensione e l’interpretazione di come ciascun fattore sollecitante eserciti i propri effetti.Un intero capitolo è dedicato all’acqua di origine meteorica, dove si descrivono e si analizzano tutte le manifestazioni ad essa correlate, con riferimento all’edificio. L’autore elenca, poi, i materiali ed i sistemi impermeabili, suddividendoli per tipologia, prestazione e applicabilità e descrive le impermeabilizzazioni strutturali e quelle dei locali interrati, con particolare riferimento alle interazioni esistenti fra l’acqua di falda e l’edificio.Infine descrive l’impermeabilità al vapore, all’aria al vento e al gas radon, trattandosi di temi di sempre maggiore interesse, analizza e descrive le principali criticità che mettono in crisi la funzionalità delle impermeabilizzazioni. L’ultimo capitolo raccoglie e riassume le principali normative del settore, con lo scopo di fornire al lettore degli utili riferimenti sul tema. Il testo sarà utile alle imprese generali di costruzioni, agli artigiani edili, ai tecnici di qualunque livello e grado, ai proprietari immobiliari e agli amministratori di condominio. Disponibili in allegato al volume le schede online con funzione di approfondimento delle tematiche già trattate nel volume. Mostrano al lettore alcune situazioni utili da riconoscere e da analizzare, ripetendo concetti già esposti e spiegati in precedenza, completandone la descrizione. Per effettuare l’accesso alle schede:• collegati al sito www.approfondimenti.maggioli.it;• registrati compilando la form e inserendo il codice d’accesso che trovi sul retro del presente cartoncino;• conferma la registrazione seguendo le istruzioni della email che riceverai;• seleziona l’area “Impermeabilizzazione in edilizia” nel sito www.approfondimenti. maggioli.it, inserisci la email appena registrata e accedi al materiale riservato. Marco Argiolas, Tecnico esperto in danni e difetti delle costruzioni specializzato nell’umidità in qualsiasi manifestazione. Svolge attività di ricerca tecnica e scientifica per lo sviluppo di prodotti innovativi contro l’umidità nelle costruzioni. Ha una conoscenza approfondita dei materiali e delle tecniche costruttive, teoriche e pratiche, sia in ambito civile che industriale
Marco Argiolas | Maggioli Editore 2017
