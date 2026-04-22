Verifiche sull’involucro edilizio: come cambiano con il nuovo Decreto Requisiti Minimi

EBOOK

l DM 28 ottobre 2025 ha messo mano in modo profondo al Decreto Requisiti Minimi del 2015. Non ha solo aggiornato numeri e allegati: ha cambiato il modo in cui involucro, impianti, APE, relazione tecnica e infrastrutture elettriche vanno pensati e verificati. Il presente eBook fornisce ai progettisti, ai tecnici e ai verificatori uno strumento completo per prepararsi a dovere all’entrata in vigore ufficiale delle nuove norme (giugno 2026). All’interno dell’opera il lettore troverà tutte le informazioni relative a quando scattano i nuovi obblighi, a quali interventi si applicano (nuove costruzioni, ristrutturazioni di 1° e 2° livello, riqualificazioni) e come gestire varianti, edilizia libera e avvio lavori. Ponti termici, parte opaca, riflettanza solare, ampliamenti, impianti “nuovi” o “ristrutturati”: il decreto introduce precisazioni che hanno un impatto diretto su calcoli e verifiche. L’eBook anallizza tutte queste nuove definizioni tecniche spiegate senza ambiguità. Una parte importante è dedicata all’ APE e alla relazione tecnica (edificio di riferimento, nuovi fattori di conversione, scala europea delle classi energetiche, contenuti obbligatori dell’APE, nuovi schemi e modalità della relazione tecnica). Antonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, edilizia, risparmio energetico. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

Antonella Donati | Maggioli Editore 2026