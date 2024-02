Tragedia Firenze: riflessioni sulla complessità della gestione della sicurezza nei cantieri

Di fronte al gravissimo incidente avvenuto nel cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze, causando la morte di cinque operai e il ferimento grave di altri tre, la doverosa premessa è che in questo momento nessuna valutazione tecnica, fondata solo su immagini in tv e prime fonti giornalistiche, può dare risposte certe se non quelle che la magistratura e i periti determineranno con il dovuto tempo e la cautela che richiede la ricerca della verità tecnica.



Un crollo strutturale durante la fase di costruzione può essere causato da un errore di progettazione o di esecuzione e coordinamento delle lavorazioni. La dinamica ha evidenziato una labilità statica della trave prefabbricata o dei suoi punti di appoggio una volta iniziato il getto soprastante, sulle cui cause si esprimeranno i risultati delle perizie e delle indagini.



Nell’impossibilità di approfondire in questo breve articolo tutte le criticità che ogni anno determinano un inaccettabile numero di morti nei cantieri edili, preme sottolineare come il problema cronico della sicurezza non possa essere ridotto solo a slogan ma vada affrontato nella sua complessità e nelle sue sfaccettature, diversificate in relazione alle dimensioni del cantiere e agli attori del processo edilizio. Dalle scelte economiche del committente, alla qualità del progetto, alla direzione del cantiere fino alla professionalità delle imprese esecutive: tutti gli anelli della catena sono responsabili della gestione della sicurezza.



>> Vorresti ricevere approfondimenti come questo? Clicca qui, è gratis

Subappalti a cascata e interferenze Si è parlato molto in questi giorni del problema dei subappalti in cascata associandolo al massimo ribasso a discapito della sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, ogni considerazione va contestualizzata e giustificata dal punto di vista tecnico. È fisiologico che la realizzazione di un’opera edile di grandi volumi richieda la presenza di più imprese specialistiche, viste le diverse categorie di elementi costruttivi che caratterizzano la costruzione.



L’interdisciplinarietà rappresenta la complessità e il valore aggiunto del processo edilizio. Incidenti nei cantieri accadono anche in presenza di una sola impresa operante, tuttavia la probabilità di accadimento aumenta con l’interferenza tra più ditte attive nello stesso momento. Soprattutto in presenza di grandi cantieri, non è sempre possibile annullare le interferenze, anche se si riducesse la catena dei subappalti.



Qui entra in gioco la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) contenente le prescrizioni per ridurre i rischi interferenziali, e l’analoga figura responsabile della sicurezza nell’esecuzione (CSE). A queste figure professionali spetta il compito di coordinare le diverse imprese, e se possibile ridurre le interferenze con sfasamenti temporali o spaziali delle lavorazioni.



La tanto criticata catena dei subappalti, se contenuta nel numero necessario di ditte e gestita correttamente, rappresenta un valore aggiunto in termini di sicurezza in quanto lavorazioni altamente specialistiche, che una qualsiasi impresa principale non avrebbe le competenze tecniche di svolgere, vengono eseguite da ditte specializzate in quel settore. D’altronde, il presupposto iniziale per garantire la sicurezza è proprio la competenza tecnica di manodopera e mezzi. Il problema nasce nella distorsione del sistema finalizzato all’ottica del massimo risparmio, quando una ramificazione troppo estesa di ditte finisce per essere difficilmente gestibile e pericolosa.

Sicurezza ridotta al minimo per ragioni di risparmio Ma non è solo questo l’unico fattore che influisce sulle morti bianche. Anche le scelte economiche del committente giocano un ruolo fondamentale. Prima di scomodare i massimi sistemi del codice degli appalti pubblici, probabilmente è utile riflettere su come l’appalto al maggior ribasso e risparmio sia una criticità frequente anche nella piccola committenza privata.



Non di rado si vedono lavori di manutenzione straordinaria sulle coperture di singole villette senza la completa protezione dei ponteggi su tutti i lati del fabbricato, o con ponteggi montati non a norma, o addirittura senza la redazione di un PSC perché anche il coinvolgimento di un coordinatore per la sicurezza rappresenta un costo.



Riflettendo su quante morti per caduta in quota si leggono nelle cronache dei giornali, è evidente che anche nei piccoli cantieri, dove non sussiste il problema dei subappalti in cascata, la percezione della sicurezza sia ridotta al minimo per ragioni di risparmio.