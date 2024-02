Crollo Via Mariti Firenze, CNI: prevenzione infortuni priorità assoluta in ogni fase della progettazione

In seguito al tragico incidente avvenuto nella mattina del 16 febbraio 2024 in via Mariti a Firenze, col crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri esprime profondo cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti e alle loro famiglie.



Il CNI riconosce e apprezza gli sforzi delle squadre di soccorso che operano con dedizione e professionalità per fornire assistenza in modo rapido ed efficace. Il Consiglio Nazionale è fiducioso che l’impegno di queste squadre, insieme al supporto delle autorità locali e nazionali, offrirà il necessario soccorso e conforto alle vittime e alle loro famiglie in questo momento critico.



Occorrerà attendere che le indagini in corso sapranno fare luce sulle cause e sulla dinamica dell’incidente, fornendo risposte essenziali per prevenire futuri eventi simili. È fondamentale che ogni aspetto dell’incidente venga esaminato con la massima attenzione, al fine di identificare qualsiasi possibile mancanza nelle misure di sicurezza e per assicurare che simili tragedie non si ripetano.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Sicurezza sul lavoro: rivedere e migliorare gli standard Il CNI ribadisce l’importanza vitale della sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando che la prevenzione degli infortuni deve essere una priorità assoluta in ogni fase della progettazione, costruzione e gestione dei cantieri. Questo incidente ci ricorda dolorosamente che non vi può essere compromesso quando si tratta della sicurezza e del benessere dei lavoratori.



“Ogni incidente è una dolorosa chiamata all’azione per rivedere e migliorare i nostri standard di sicurezza – sottolinea il Presidente del CNI Angelo Domenico Perrini – Dobbiamo lavorare insieme per costruire ambienti di lavoro dove la sicurezza è integrata in ogni processo e dove ogni lavoratore torna a casa sano e salvo alla fine della giornata”.



“La sicurezza nei luoghi di lavoro non è solo una responsabilità legale, ma un impegno morale che dobbiamo garantire ogni giorno – dichiara la Consigliera del CNI Tiziana Petrillo, delegata ai temi della sicurezza – Questo incidente ci impone di riflettere con urgenza sulle pratiche e sulle misure di sicurezza adottate nei nostri cantieri. È fondamentale che tutti gli attori coinvolti, dalla progettazione alla realizzazione, passino all’azione con responsabilità e consapevolezza per prevenire futuri incidenti”.