Comunicazione ASL, quando è obbligatoria per non perdere i Bonus Edilizi: una guida

Ristrutturazioni edilizie e invio della Comunicazione alla ASL prima dell’avvio dei lavori per poter usufruire delle detrazioni: un obbligo che viene da lontano ma che è sempre fonte di dubbi e di preoccupazioni. L’omissione della Comunicazione, infatti, comporta la decadenza dal diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali per i lavori edilizi.



Facciamo allora il punto su quanto prevedono le norme e vediamo come regolarci per evitare errori, a partire da quello di sobbarcarci di oneri burocratici quando la Comunicazione non è invece necessaria.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Nel 2025 cambia (di nuovo) il quadro delle agevolazioni fiscali per l’edilizia. Tra ridimensionamenti, scadenze e nuove regole, orientarsi è diventato più difficile – ma anche più necessario.Questa guida fornisce una mappa completa e aggiornata di tutti i bonus casa attivi nel 2025: Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus ristrutturazioni, barriere architettoniche, fotovoltaico, colonnine, mobili e molti altri.Con un taglio operativo, pensato per l’uso quotidiano da parte di tecnici, imprese, amministratori e committenti, l’eBook unisce rigore normativo, esempi pratici e tabelle di sintesi.In particolare la guida affronta tutte le agevolazioni edilizie in vigore nel 2025, con un taglio sistematico e operativo:- Superbonus: la nuova versione “post-110”, con focus sui limiti, le condizioni di accesso, i requisiti tecnici e le responsabilità di asseverazione.- Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus: normativa, cumulabilità, massimali di spesa, requisiti e casi pratici.- Bonus barriere architettoniche: come cambia dal 2025 e quali possibilità restano.- Bonus mobili, verde, acqua potabile, fotovoltaico, colonnine di ricarica: tutte le agevolazioni minori, ma spesso determinanti.- Detrazioni ordinarie e bonus edilizi in condominio: procedure, delibere, ripartizione e documentazione.- Cessione del credito e sconto in fattura: cosa cambia dopo le ultime riforme, limiti, responsabilità, controlli e adempimenti. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali nel settore dell’edilizia e dell’efficienza energetica. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

Fin dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore delle detrazioni fiscali sui lavori edilizi, è stato previsto l’ obbligo di invio della comunicazione alla ASL di competenza ai fini dell’attivazione della vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri . A stabilirlo la lettera b) comma 1, articolo 1 del Decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. Da sempre, dunque, la comunicazione alla ASL è stata considerata una condizione indispensabile per ottenere la detrazione fiscale a fronte dell’apertura di un cantiere, e la sua mancanza comporta automaticamente la decadenza dal diritto all’agevolazione .

La definizione esatta di uomini-giorno (locuzione spesso aggiornata come “U-G”) indicata dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 89 del D.lgs 81/2008, è quella di “entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera”. In sostanza il numero degli Uomini-Giorno corrisponde al volume di lavoro necessario per completare l’opera misurato in giornate lavorative , a prescindere dal numero di operai che lavorano contemporaneamente. Facciamo un esempio prendendo come riferimento l’ ammontare massimo della spesa detraibile nell’ambito del bonus casa, ossia 96.000 euro, l’ incidenza media della manodopera per i cantieri edili , e il costo orario per gli operai che varia – in base ai nuovi minimi tabellari 2025 – da 26,51 euro per il primo livello (operaio comune), ai 33,63 per il quarto livello (operai specializzati). Possiamo quindi stimare il costo medio di una squadra di operai in 30 euro l’ora . Applicando perciò:

D’altra parte già dall’esame del testo è chiaro che la normativa sulla sicurezza punta a tutelare la salute dei lavoratori nell’ambito dei cantieri di rilevanti dimensioni e comunque sempre e solo nel caso di interventi affidati ad imprese con dipendenti, e non a lavori affidati a singoli artigiani . Non basta infatti essere dotati di partita IVA per avere la qualifica di impresa, in quanto è possibile svolgere la propria attività anche come lavoratori autonomi. La differenza tra imprese e lavoratori autonomi, peraltro, compare anche nello stesso Testo Unico, che prevede la possibilità che nello stesso cantiere gestito da un’impresa siano presenti lavoratori autonomi . Non c’è dunque, alcuna sovrapposizione tra le due figure. Secondo le definizioni di legge è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Chi non svolge attività organizzata ma opera come libero professionista rientra invece nella categoria dei lavoratori autonomi. In concreto un idraulico, un elettricista, un piastrellista, possono decidere di operare come ditta individuale, oppure possono svolgere la propria attività come lavoratori autonomi . Nel primo caso è ditta individuale/impresa e scatta l’obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, nel secondo caso invece no. Il lavoro svolto insomma è lo stesso, ma per il committente in caso di lavoratore autonomo non c’è obbligo di Comunicazione alla ASL .

Operativamente, dunque, può essere necessario presentare la comunicazione alla ASL quando la ditta alla quale ci si rivolge non è in grado di completare l’intero lavoro preventivato e c’è la necessità di chiamare un’altra ditta . Poniamo ad esempio il caso del rifacimento di un bagno, che comporta anche la sostituzione degli infissi. Se la ditta idraulica non è in grado di provvedere all’intero intervento, ma è necessario rivolgersi in autonomia ad una ditta che installa infissi, la comunicazione alla ASL è obbligatoria, anche se la ditta di infissi interviene successivamente rispetto al lavoro idraulico. Viceversa se ci si rivolge ad un idraulico lavoratore autonomo e poi si chiama la ditta per gli infissi non occorre alcuna comunicazione.

Quando la comunicazione è richiesta occorre compilare il modulo messo a disposizione dalla ASL . Non sono possibili facsimili in quanto ciascuna ASL, sulla base di quanto richiesto dal Testo Unico, provvede in autonomia a mettere a disposizione il modello. Quanto all’invio in linea generale, la notifica può essere trasmessa:

Tabella di riepilogo

FAQ e casi pratici

1. Se si tratta di lavori in edilizia libera, serve comunque la comunicazione alla ASL?

L’obbligo non dipende dal tipo di autorizzazione edilizia, ma dal fatto che si deve trattare di lavori affidati a piè imprese. L’edilizia libera è applicabile nel caso di specifici interventi, alcuni dei quali possono essere affidati anche a lavoratori autonomi che svolgono attività libero professionale.



2. Se nell’ambito di un progetto di manutenzione straordinaria i lavori sono affidati a un idraulico e poi a un piastrellista, scatta l’obbligo di comunicazione?

L’obbligo scatta solo quando si tratta di imprese, ossia soggetti iscritti all’apposito Registro tenuto dalla Camera di commercio. Occorre quindi verificare la qualifica.



3. Come si fa a distinguere?

Il titolare di partita IVA che è anche ditta individuale è tenuto ad indicare sulla carta intestata, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio. Già in fase di preventivo è quindi possibile verificare se si tratta di lavoratore autonomo o, appunto, di impresa.



4. Se chiedo la detrazione fiscale ma non ho inviato la comunicazione alla ASL prima dei lavori, che cosa accade?

L’omissione della notifica alla ASL comporta la perdita della detrazione fiscale. Per questo motivo tra i documenti da conservare è richiesta anche la notifica dell’invio, che può essere verificata in fase di controllo.



5. Si può regolarizzare inviando la comunicazione alla ASL dopo l’inizio dei lavori?

No. La notifica deve essere trasmessa prima dell’inizio lavori, come stabilito dall’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 81/2008. La comunicazione tardiva non sana l’inadempimento e può comportare sanzioni amministrative (da 512 a 1.792 euro). Solo se i lavori sono ancora in corso e si verificano variazioni per cui interviene una seconda ditta, la notifica può essere inviata in un secondo momento.



6. Come si può dimostrare la data di inizio dei lavori?

La data di inizio lavori può essere documentata attraverso:

dichiarazione firmata dal direttore dei lavori o dall’impresa;

accesso alla documentazione edilizia presentata (CILA, SCIA o permesso);

fatture con indicazione della data di avvio attività.

È importante che la data sia certa e dimostrabile, soprattutto in caso di controlli o contestazioni.



7. Se c’è un direttore dei lavori, chi deve trasmettere la comunicazione alla ASL: lui o il committente?

La responsabilità legale è del committente. Tuttavia, può delegare l’obbligo al responsabile dei lavori, che può coincidere con il direttore dei lavori se formalmente nominato con incarico scritto. In assenza di delega formale, l’obbligo resta in capo al committente, anche se materialmente la comunicazione viene predisposta da un tecnico.



8. I dati da comunicare sono sempre gli stessi?

Di base sì. I contenuti minimi della notifica sono infatti definiti dall’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008 che prevede in particolare: dati del committente, dell’impresa, del coordinatore del cantiere, la durata prevista, gli uomini-giorno.



9. Possono essere richiesti anche dati aggiuntivi?

Sì. Oltre a questi le singole ASL possono prevedere moduli più dettagliati, chiedendo ulteriori informazioni (es. DURC, CCNL applicato, elenco lavoratori, ecc.). Occorre necessariamente consultare il sito della ASL territorialmente competente per scaricare il modulo aggiornato.



10. Le singole ASL possono stabilire modalità diverse per l’invio della comunicazione?

Sì. Non è previsto un modello unico nazionale per la trasmissione, per cui alcune richiedono l’invio tramite:

PEC istituzionale con firma digitale;

portale telematico regionale (es. SINTESI, SUE, SUAP);

in rari casi è ancora possibile la consegna cartacea.

È necessario quindi verificare le istruzioni specifiche sul sito ufficiale della ASL competente per territorio prima dell’invio.