Superbonus 110 aree terremotate: dai commercialisti un documento su sconto e cessione per le spese 2025

Dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti è stato realizzato un documento dal titolo “speciale Superbonus eventi sismici al 110% (con opzioni di sconto o cessione) sulle spese sostenute sino a fine 2025” (scaricabile a fine articolo).



Il Documento analizza la normativa sul Superbonus 110% per immobili nei territori colpiti da eventi sismici e vengono distinti i casi in cui il Superbonus si applica ai tetti di spesa ordinari o maggiorati del 50% e verifica le condizioni per accedere alle opzioni di sconto o cessione del credito dopo il 29 marzo 2024, nonostante il “blocco delle opzioni” introdotto dal d.l. 39/2024. Inoltre, il dossier fornisce una mappatura delle casistiche legate alla richiesta e rinuncia del contributo, affrontando le incertezze interpretative su tali opzioni.



Ricordiamo a proposito che quando gli interventi agevolati dal Superbonus riguardano immobili situati nei comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e sia accertato il danno derivante dal sisma, la detrazione può essere applicata nella misura originaria del 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.



Questa agevolazione si affianca anche ai contributi per la ricostruzione, ma solo per coprire eventuali spese eccedenti rispetto ai fondi pubblici erogati. In alternativa, il beneficiario può rinunciare volontariamente al contributo per la ricostruzione e optare esclusivamente per il Superbonus, ottenendo in questo caso un incremento del 50% dei massimali di spesa agevolabili, come previsto dall’articolo 119 del Decreto-Legge 34/2020.



Questa misura si applica anche quando gli interventi godono di un contributo per la ricostruzione, con la condizione che il Superbonus copra solo le spese eccedenti tale contributo. In alternativa, i beneficiari possono scegliere di rinunciare volontariamente al contributo pubblico e di beneficiare esclusivamente della detrazione Superbonus, ottenendo il diritto ad una maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spese agevolate ordinariamente secondo l’art.119 del DL 34/2020.



Analizziamo di seguito cosa contiene il Documento dei Commercialisti che chiarisce aspetti fondamentali per la fruizione di sconto e cessione del Superbonus 110 nelle aree terremotate, attraverso esempi mediante casistiche.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Da non perdere FORMATO EBOOK I Controlli Superbonus – e-Book in pdf L’eBook, aggiornato alla conversione in legge del Decreto Superbonus o Taglia Cessione (legge 23 maggio 2024, n. 123 di conversione del decreto n. 39/2024), fornisce una guida completa e dettagliata sui controlli del Superbonus, le verifiche dell’ENEA ed dell’Agenzia delle Entrate e le sanzioni previste. L’autrice analizza le tipologie di controllo sui cantieri ancora aperti o già chiusi, le procedure di verifica e le responsabilità dei soggetti coinvolti. L’opera contiene anche il link al sito del MASE con l’elenco dei fabbricati potenzialmente soggetti ai controlli e un’appendice normativa con i decreti e le leggi citate nel testo.IL SUPERBONUS E IL PNRRQuesto capitolo analizza il Superbonus ed il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i controllori e le regole, le indagini dell’OLAF e gli uffici ministeriali coinvolti.EDIFICI ED ISPETTORIIn questo capitolo vengono fornite informazioni sui cantieri finanziati dal PNRR, le check list ed i verbali utilizzati durante i controlli, la scelta del campione e le fasi della verifica, nonché l’accesso nei cantieri.CONTROLLI DELL’ENEAQuesto capitolo descrive le procedure e le modalità operative dei controlli dell’ENEA, le verifiche preliminari, la scelta del campione ed i documenti da controllare. Si discute anche del tempo a disposizione per completare la verifica, delle ispezioni e della segnalazione immediata per chi si oppone all’accesso.VERIFICHE CATASTALIIn questo capitolo si spiega l’aggiornamento obbligatorio delle informazioni catastali, gli interventi che richiedono la comunicazione, gli impianti ed il cappotto. Vengono anche discusse le sanzioni previste.LAVORI NON CONCLUSIQuesto capitolo affronta l’obbligo di segnalazione alle Entrate per i lavori non conclusi, le opzioni disponibili, il recupero delle detrazioni non spettanti e la responsabilità dei cessionari.COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER NUOVI LAVORIIn questo capitolo si discute dei soggetti tenuti alle comunicazioni, dei dati da inviare all’ENEA, delle comunicazioni in materia di sismabonus, delle sanzioni e delle spese nei crateri sismici.SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE CREDITIQuesto capitolo fornisce informazioni sulla sospensione della compensazione crediti per chi ha debiti fiscali, compresi gli atti e le cartelle coinvolte.SANZIONI PER I PROFESSIONISTI TECNICIIn questo capitolo si parla delle asseverazioni e della responsabilità penale dei professionisti tecnici, nonché delle multe previste.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale. Lisa De Simone | Maggioli Editore 2024 11.82 € Scopri di più

Superbonus 110 aree terremotate: cosa contiene il documento dei commercialisti Il documento analizza in dettaglio la disciplina del Superbonus 110% applicabile agli immobili danneggiati da eventi sismici, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Dopo una premessa introduttiva, vengono approfondite le condizioni per l’accesso alla detrazione, evidenziando gli interventi coperti dal contributo per la ricostruzione e i casi in cui il beneficiario può decidere di rinunciarvi in favore del Superbonus “rafforzato”, che prevede un incremento del 50% sui massimali di spesa agevolabili.



Successivamente, viene trattata la possibilità di fruire del beneficio tramite sconto in fattura o cessione del credito, con particolare attenzione alle restrizioni introdotte dal 30 marzo 2024.



Vengono esaminati due diversi regimi che consentono comunque l’accesso alle opzioni: una norma transitoria, valida per chi ha presentato la richiesta di contributo o il titolo edilizio prima della suddetta data e una norma derogatoria, che permette la cessione solo entro un limite di spesa stabilito per alcuni territori colpiti dal sisma.



Infine, il documento fornisce un’analisi delle casistiche concrete che possono verificarsi, distinguendo tra chi ha presentato la richiesta di contributo e chi vi ha rinunciato, sia prima sia dopo il 29 marzo 2024.



Viene anche analizzato l’impatto delle varianti ai progetti presentati dopo tale data, che possono influire sull’ammontare dei lavori e sulla possibilità di accedere alle agevolazioni.

Quali sono gli edifici ed i beneficiari interessati L’agevolazione interessa gli edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale danneggiati da eventi sismici e situati nei comuni dichiarati in emergenza. Per accedere al beneficio è necessario che il danno sia stato accertato attraverso la scheda AeDES o documentazione equivalente.



Gli interventi ammessi al Superbonus 110 aree terremotate che possono beneficiare della speciale disciplina di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter dell’art. 119 del d.l. 34/2020 sono quelli effettuati da: condomìni;

persone fisiche;

IACP ed enti equivalenti;

cooperative edilizie;

enti del Terzo settore.

Seguici anche sul nostro nuovo Canale Telegram! Iscriviti qui!

Consigliamo la lettura del volume FORMATO CARTACEO Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente Il manuale «Riqualificazione del Patrimonio Edilizio Esistente» di Mario Di Nicola rappresenta uno strumento imprescindibile per i professionisti del settore edilizio, ar- chitettonico e urbanistico, nonché per gli uffici tecnici degli enti locali.Aggiornatissimo alle più recenti disposizioni legislative – fra cui la legge 24 luglio 2024, n. 105 e le linee guida interpretative sul decreto Salva Casa – il volume offre una guida operativa completa e immediatamente consultabile per affrontare ogni aspetto della riqualificazione degli edifici esistenti. Il testo è strutturato in sezioni chiare e ben articolate che coprono tutte le fasi degli interventi: dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, fino a interventi di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, recupero dei sottotetti, mutamento di destinazione d’uso, sostituzione edilizia e rigenerazione urbana. Particolarmente preziose sono le Schede Tecniche Regionali e il Formulario aggiornato, che facilitano l’accesso immediato alle procedure e alle normative specifiche, rendendo il manuale uno strumento pratico per risolvere ogni problematica operativa. Rivolto a ingegneri, architetti, geometri e tecnici degli enti locali, questo volume non solo accresce le conoscenze, ma rafforza le competenze necessarie per pianificare e realizzare interventi conformi alle normative vigenti, garantendo un approccio innovativo e operativo alla riqualificazione del patrimonio edilizio.Mario Di NicolaArchitetto, ha operato negli Uffici Tecnici di Ente Locale, nei settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia. Mario Di Nicola | Maggioli Editore 2025 39.90 € Scopri di più