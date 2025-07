Lo stato legittimo dell’immobile: due recenti sentenze di interesse

L’art. 9-bis, comma 1-bis[1], del d.P.R. n. 380 del 2001, in materia di stato legittimo dell’immobile, continua a rappresentare un argomento spesso oggetto di controversia fra il cittadino e l’ufficio tecnico comunale, anche a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. decreto Salva-Casa (decreto legge n. 69/2024).



Segnaliamo ai lettori due recenti sentenze che contribuiscono a chiarirne la portata applicativa.



Come evidenziato dal TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 22 luglio 2025, n. 2749 , la riportata disposizione consente di dare rilevanza esclusiva all’ultimo titolo [2] riguardante un intervento che ha interessato l’immobile nella sua interezza, impedendo così all’amministrazione di contestare, successivamente al suo rilascio, precedenti abusi non riscontrati in quella sede. La norma subordina però questo favorevole effetto alla condizione che l’amministrazione, in sede di rilascio dell’ultimo titolo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Ne consegue che, per dimostrare lo stato legittimo , l’interessato può sì limitarsi a produrre l’ultimo titolo edilizio , ma deve trattarsi di un titolo che (oltre a riguardare un intervento che interessi l’immobile nella sua interezza) dia conto dell’accertamento effettuato dall’amministrazione circa la sussistenza e la regolarità dei titoli edilizi precedenti , che legittimano lo stato di fatto in esso dichiarato. La giurisprudenza ha chiarito che l’attestazione dell’amministrazione circa la regolarità dei titoli pregressi deve essere esplicita , e che, in assenza di tale attestazione esplicita, la rappresentazione dello stato di fatto compiuta dal progettista non è di per sé sufficiente ai fini che qui interessano, poiché la circostanza che un’opera non legittima sia rappresentata nelle pratiche edilizie non può comportarne la regolarizzazione postuma [3] .

