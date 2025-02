SCIA semplificata: ecco cosa prevede il Decreto Cultura per gli spettacoli dal vivo

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2025, n. 46, è entrata in vigore la Legge 21 febbraio 2025, n. 16, che ha convertito in legge il cosiddetto Decreto Cultura. Tra le misure introdotte, di particolare rilievo è la semplificazione amministrativa per l’organizzazione degli spettacoli dal vivo, disciplinata dall’art. 7, comma 2 della normativa.



Questa innovazione normativa mira a favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, riducendo la burocrazia per eventi con determinate caratteristiche.



Analizziamo nel dettaglio le novità introdotte.



SCIA semplificata spettacoli dal vivo: ambito e obiettivo della riforma L’intento della misura è quello di facilitare l’organizzazione di spettacoli dal vivo eliminando la necessità di ottenere specifiche autorizzazioni e licenze. In sostituzione di questi adempimenti, viene introdotta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), disciplinata dall’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal modo, gli organizzatori potranno avviare gli eventi senza attendere il rilascio di permessi, purché rispettino i requisiti di legge e presentino la SCIA presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o un ufficio analogo.



La semplificazione riguarda specificatamente gli spettacoli dal vivo, che includono: teatro

musica

danza

musical

proiezioni cinematografiche

rassegne e festival con modalità artistiche e organizzative omogenee Per rientrare nel regime agevolato, gli eventi devono rispettare le seguenti condizioni: orario di svolgimento: tra le 8:00 e l’1:00 del giorno successivo;

numero massimo di partecipanti: 2.000 persone;

durata: compresi eventi articolati su più giorni, purché le modalità artistiche e organizzative restino invariate.

Limiti ed esclusioni Nonostante la semplificazione, restano escluse dal nuovo regime le manifestazioni che si svolgono in luoghi sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Inoltre, non si applica nei casi già regolamentati dagli articoli 142 e 143 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.



Pertanto, per eventi organizzati in aree protette o edifici di particolare valore storico-artistico, rimane necessario il tradizionale iter autorizzativo.

Le caratteristiche della SCIA Ricordiamo che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in ambito edilizio, consente la realizzazione di interventi ai sensi dell’art. 22, commi 1, 2

e 2-bis del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). Le attività possono iniziare dalla presentazione della SCIA all’amministrazione, salvo per varianti in zone omogenee A (D.M. 1444/1968), dove è richiesto un termine di 30 giorni.



Alla SCIA devono essere allegati: dichiarazioni sostitutive, attestazioni di tecnici, elaborati tecnici e pareri di enti coinvolti. Può essere trasmessa anche via raccomandata, diventando efficace alla ricezione.



Le Regioni a statuto ordinario possono modificarne l’applicabilità.



Gli interventi su immobili vincolati necessitano di autorizzazioni specifiche (D.Lgs. 42/2004). È possibile richiedere un permesso di costruire alternativo, senza obbligo di contributo edilizio. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni sanzioni penali del d.P.R. n. 380 del 2001 ed è soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui

all’articolo 37 “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità”.

