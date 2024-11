Le nuove sanatorie edilizie 2024: un corso online su aggiornamenti, interpretazioni e applicazioni operative

Un corso online in diretta pensato per offrire un’analisi dettagliata e pratica delle modifiche normative introdotte dal cosiddetto Salva Casa (D.L. 69/2024, Legge 105/2024) al Testo Unico dell’Edilizia, con particolare attenzione alle nuove sanatorie edilizie e alle procedure di regolarizzazione semplificate.



Le nuove sanatorie edilizie 2024: aggiornamenti, interpretazioni e applicazioni operative – che si terrà il giorno 5 dicembre 2024, dalle 9.30 alle 12.30 (con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni) – si rivolge principalmente a dirigenti, tecnici e personale amministrativo degli enti locali, ma risulta di grande utilità anche per i professionisti tecnici del settore privato che operano in contatto con la pubblica amministrazione.



Le nuove sanatorie edilizie 2024: obiettivi del corso Questi gli obiettivi formativi del corso online in diretta: Aggiornamento normativo : comprendere le principali innovazioni della normativa nazionale, incluse le nuove procedure di sanatoria e le regole per la tolleranza edilizia;

: comprendere le principali innovazioni della normativa nazionale, incluse le nuove procedure di sanatoria e le regole per la tolleranza edilizia; Orientamento regionale : acquisire conoscenze sulle iniziative e sugli interventi normativi delle Regioni che hanno già avviato attività interpretative e circolari esplicative relative alla legge (>> in questo articolo abbiamo parlato ad esempio dell’Umbria);

: acquisire conoscenze sulle iniziative e sugli interventi normativi delle Regioni che hanno già avviato attività interpretative e circolari esplicative relative alla legge (>> in questo articolo abbiamo parlato ad esempio dell’Umbria); Approccio pratico : sviluppare le competenze necessarie per applicare correttamente le disposizioni legislative nei procedimenti amministrativi quotidiani e per interagire con efficacia tra operatori pubblici e professionisti privati;

: sviluppare le competenze necessarie per applicare correttamente le disposizioni legislative nei procedimenti amministrativi quotidiani e per interagire con efficacia tra operatori pubblici e professionisti privati; Gestione dei procedimenti edilizi: approfondire le nuove procedure amministrative, come il silenzio-assenso, la sanatoria condizionata e la fiscalizzazione dell’abuso, con focus su accertamenti di conformità, verifiche sismiche e compatibilità paesaggistica. Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Oltre al materiale didattico, tutti i partecipanti riceveranno in omaggio l’ebook di Claudio Belcari Le Tolleranze Edilizie dopo il Salva Casa (legge 105/2024) (Maggioli editore, settembre 2024).

Le nuove sanatorie edilizie 2024: programma del corso Vediamo una sintesi del programma del webinar, che sarà tenuto da Valeria Tarroni, autrice e docente in materia di edilizia e urbanistica, già responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente presso Comune di Imola: Inquadramento normativo e rapporti Stato-Regioni in materia edilizia;

Le novità introdotte dalla Legge “Salva Casa” nel Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001);

L’attestazione del tecnico nelle zone sismiche;

Classificazione e gestione delle tipologie di abusi edilizi;

Procedura e presupposti per la sanatoria di varianti in parziale difformità in corso d’opera con titoli rilasciati ante L. 10/1977 (Art. 34-ter del TUE);

Il concetto di “agibilità sanante” che degrada a tolleranza;

Sanatoria edilizia c.d. “semplificata” (Art. 36-bis del TUE);

Verifiche sismiche e sanatorie condizionate;

Il silenzio-rigetto nelle sanatorie con “doppia conformità urbanistico-edilizia”;

Stato legittimo degli immobili e delle unità immobiliari.

