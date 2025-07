Pillole dal CoNaPE 2025: patologie edilizie e cultura della progettazione integrata secondo Juri Franzosi

Come sappiamo, il 9 aprile scorso si è tenuta a Bologna la prima edizione del Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie (CoNaPE), che ha riunito tecnici, istituzioni, imprese ed esperti del settore per approfondire un tema di fondamentale importanza, che interessa direttamente progettisti e committenti: le patologie edilizie e la loro incidenza sul patrimonio immobiliare italiano.



Tra interventi, workshop e confronti, abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti del CoNaPE: scopriamo cosa è emerso. Continuiamo con l’intervento di Juri Franzosi, Direttore Generale di Lombardini 22, che nell’edizione 2025 del CoNaPE è stato relatore nella plenaria di apertura e moderatore in quella di chiusura.

Intervista a Juri Franzosi A Juri Franzosi abbiamo chiesto, oltre a una riflessione sull’evento, quali sono oggi le principali sfide da affrontare per rendere gli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare realmente efficaci e sostenibili nel tempo.



Ascoltiamo la sua risposta:

>> Per rimanere aggiornato su queste tematiche iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter di Patologie Edilizie! Compila il form qui sotto e spunta la voce dedicata: