Comuni senza tecnici e risorse: l’allarme di UNITEL dopo la mozione ANCI sui fondi locali

Dopo la mozione ANCI approvata alla Camera, l’Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali ribadisce la necessità di fondi e personale qualificato per gli uffici tecnici. Carenza di personale, responsabilità crescenti e competenze frammentate rischiano di compromettere la gestione del territorio e la manutenzione delle opere pubbliche.

Allegati

La Camera dei Deputati, nella seduta dello scorso 14 ottobre, ha approvato una mozione dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) che riguarda, essenzialmente, la richiesta di maggiori fondi per i Comuni.

La mozione (scaricabile a fine articolo) si concentrava sul rafforzamento di servizi essenziali come la sicurezza urbana, l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, l’assistenza scolastica per disabili, ecc. Ma UNITEL, l’Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali, evidenzia come siano state totalmente ignorate le esigenze delle strutture tecniche comunali, quotidianamente chiamate a gestire il territorio, con carenza di personale e mezzi. Riportiamo le osservazioni di UNITEL.

Indice

Uffici tecnici comunali in difficoltà

Sportelli Unici per l’Edilizia, Uffici Governo del Territorio, Sportelli Unici Attività Produttive, Servizi gestione del Patrimonio, Uffici Lavori Pubblici e manutenzioni, sono tutti servizi strategici che gestiscono lo sviluppo del territorio, i lavori pubblici e le manutenzioni, le attività produttive, e si scontrano, giornalmente, con normative sempre più complesse e sentenze della giurisprudenza, curando i rapporti con i cittadini, le imprese e le istituzioni, con notevoli responsabilità sia civili che penali.
 
Ma, come dimostra anche la mozione dell’ANCI, le problematiche dei settori tecnici sono troppo spesso ignorate anche dalle stesse Amministrazioni Comunali. Occorrerebbe, invece, una maggiore attenzione alle problematiche dei settori tecnici, portando avanti le azioni già intraprese – come la digitalizzazione degli Sportelli Unici – ma rivedendo integralmente il sistema delle competenze, ripartendole sui diversi Enti territoriali, iniziando ad esempio dalle Province, oggi risorte dopo il tentativo di soppressione, sgravando gli enti comunali di compiti che sono propri degli Enti regionali e provinciali. I Comuni, sottolinea UNITEL, non possono diventare il ricettacolo di funzioni che altri Enti trovano scomode.

Carenza di personale

Gli uffici tecnici sono per lo più composti da uno o due addetti, i quali devono occuparsi di molteplici competenze, dai lavori pubblici all’edilizia, passando per la toponomastica, il catasto, il genio civile, la sicurezza idraulica e idrogeologica, la vigilanza urbanistico-edilizia, la gestione degli immobili pubblici, ecc., nonché – precisa UNITEL – di altre mille competenze delegate dalle Regioni, quali quelle paesaggistiche o relative agli impianti ad energia rinnovabile.
 
Occorre quindi che, a livello centrale, si ponga attenzione su un sistema che rischia di cedere, al pari di altri, ma che ormai è arrivato ad un punto di non ritorno.

Necessario un adeguamento degli stipendi

A margine si evidenzia che, seppure è importante, come segnalato dall’ANCI, agire sulla contrattazione per destinare risorse aggiuntive per affrontare la carenza dei Segretari Comunali, non va dimenticato il prioritario adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti comunali, che sono le più basse del comparto, portandole al livello delle Funzioni Centrali.

Questo non addossando l’onere finanziario ai singoli Comuni, ma prevedendo incentivi e avanzamenti di carriera slegati dalla soggettività, restituendo dignità a lavoratori che, pur essendo il punto di contatto tra i cittadini e le istituzioni, sono quotidianamente sviliti nella loro professionalità e dignità umana.

Leggi qui la mozione a cui fa riferimento UNITEL

Mozione ANCI fondi enti locali 194 KB

Redazione Tecnica

