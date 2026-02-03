Resine epossidiche per pavimenti industriali: la linea MAGMA di Icobit

Le resine epossidiche rappresentano oggi una delle soluzioni più funzionali per la realizzazione di pavimentazioni industriali, grazie alla capacità di combinare alte prestazioni meccaniche e resistenza chimica.



La linea MAGMA di Icobit traduce queste caratteristiche in sistemi completi per la protezione di pavimentazioni di magazzini, aree logistiche, industrie e spazi produttivi ad alto traffico. Scopriamo di più sulle resine epossidiche e sulla linea MAGMA.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Cosa sono le resine epossidiche Le resine epossidiche sono generalmente materiali multicomponenti formati da una base (resina) e da un indurente che, reagendo tra loro, generano rivestimenti continui ed omogenei ad alte prestazioni. Il risultato è una superficie monolitica, con ottima adesione al supporto cementizio, elevata resistenza meccanica, all’usura e dal gradevole effetto estetico.



Grazie alla loro natura chimica, i rivestimenti in resina epossidica possono essere formulati in differenti spessori, come previsto dalla specifica norma UNI 10966: dal film sottile a film spessi, cicli autolivellanti o multistrato, adattandosi a carichi, agenti chimici e funzioni d’uso diverse. Questo li rende particolarmente adatti a magazzini, logistica, industrie alimentari e farmaceutiche, officine, aree di movimentazione muletti.

Perché le resine epossidiche sono indicate per l’industria Nelle pavimentazioni industriali contano soprattutto fattori quali: continuità ed omogeneità del rivestimento, resistenza meccanica, chimica ed all’usura. I sistemi epossidici, se correttamente progettati e posati, creano superfici in grado di sopportare traffico intenso di muletti e transpallet, urti localizzati e compressioni elevate.



In molti contesti produttivi è fondamentale anche la resistenza agli oli, ai carburanti, a sostanze chimiche e ai detergenti aggressivi utilizzati per la pulizia: le formulazioni epossidiche per pavimenti industriali sono studiate per mantenere le prestazioni in presenza di queste sollecitazioni, riducendo fenomeni di impregnazione e degrado precoce.



La superficie continua e facilmente pulibile, priva di fughe e discontinuità, aiuta inoltre a rispettare requisiti igienici stringenti in settori come alimentare, farmaceutico e logistica del freddo.

MAGMA: la gamma Icobit per pavimentazioni industriali Icobit ha sviluppato una linea specifica per pavimentazioni industriali e civili che comprende sistemi resinosi di diverse tipologia ed esigenze, studiati per resistere al traffico intenso e alle sollecitazioni tipiche degli ambienti produttivi. All’interno di questa proposta, la famiglia MAGMA Resin Surface rappresenta la sintesi dell’esperienza Icobit nel flooring industriale, con cicli pensati per magazzini, aree logistiche, aree di produzione, parcheggi e spazi di servizio.



Ogni sistema è calibrato su specifiche esigenze: dal rivestimento a film spesso per aree con carichi moderati, ai sistemi multistrato caricati con quarzi per pavimenti sottoposti a traffico di muletti e carichi concentrati, fino alle soluzioni antisdrucciolo per zone dove la sicurezza in presenza di liquidi è prioritaria. Questa modularità consente di dimensionare correttamente il pavimento in funzione delle reali condizioni di esercizio, evitando sia sovradimensionamenti, sia soluzioni sottostimate.

Vantaggi operativi e di esercizio Una pavimentazione in resina epossidica correttamente progettata crea una superficie continua e non polverosa che migliora la pulibilità e consente cicli di lavaggio frequenti anche con macchine lavasciuga, aspetto essenziale nei grandi magazzini e nelle linee produttive.



Dal punto di vista operativo, la possibilità di intervenire con cicli resinosi su calcestruzzi nuovi o esistenti consente di riqualificare pavimentazioni ammalorate, ripristinare planarità e resistenza, adeguare gli spazi alle nuove esigenze produttive senza demolizioni estese. Le resine epossidiche permettono inoltre di integrare segnaletica orizzontale, per zone funzionali e finiture differenziate (lisce, antiscivolo) all’interno dello stesso sistema, migliorando la sicurezza degli spazi.

Prestazioni, design e personalizzazione Se storicamente i pavimenti industriali erano pensati solo in chiave strutturale, le resine epossidiche moderne uniscono prestazioni e qualità estetica. I sistemi epossidici della linea MAGMA di Icobit consentono infatti di ottenere rivestimenti uniformi, con ampia scelta di colorazioni e possibilità di effetti superficiali differenti, dal liscio al satinato, al lucido, alle texture antisdrucciolo per aree specifiche.



Questa versatilità estetica si affianca alla possibilità di definire spessori, cariche minerali e cicli di posa in funzione del contesto: grandi aree logistiche con intensa movimentazione meccanizzata, reparti produttivi con presenza di agenti chimici anche aggressivi, aree di servizio e parcheggi interni ed esterni. In tutti i casi, la logica è quella del “sistema resinoso” completo, in cui primer, strati intermedi, aggiunte di quarzi e minerali e finiture lavorano in sinergia per fornire un pacchetto prestazionale coerente.

Il ruolo della progettazione e della posa Una progettazione accurata del ciclo resinoso prevede di scegliere soluzioni meccanicamente adeguate, controllare l’umidità del supporto, definire correttamente i consumi per mano e il numero di passaggi, così da ottenere spessori finali in linea con i carichi e il traffico previsti.



La definizione puntuale di tempi di indurimento, intervalli di sovrapplicazione e condizioni ambientali di posa sono altrettanto importanti, perché permettono di limitare il rischio di fessurazioni, distacchi e formazioni di bolle, e di mettere in esercizio il pavimento industriale in sicurezza, secondo le normative e le esigenze produttive.

Resine epossidiche e pavimentazioni industriali: perché puntare su MAGMA Nel panorama delle pavimentazioni industriali, la linea MAGMA di Icobit si propone come una gamma completa di sistemi resinosi epossidici e poliuretanici dedicati a magazzini, stabilimenti produttivi, centri logistici e parcheggi, con soluzioni calibrate su carichi, aggressioni chimiche e requisiti igienici differenti. La combinazione di resine epossidiche ad alte prestazioni, know-how sui formulati ed attenzione alle esigenze reali del cantiere rende questi sistemi una risposta concreta alle richieste di durabilità, continuità del servizio e riduzione dei fermi per manutenzione.



Per i tecnici e le imprese che operano nel settore industriale, scegliere resine epossidiche di qualità e sistemi strutturati come quelli sviluppati da Icobit significa poter contare su pavimentazioni progettate per accompagnare il ciclo di vita del capannone industriale e degli impianti produttivi, riducendo interventi correttivi nel tempo e assicurando sicurezza, igiene e salubrità negli ambienti di lavoro.

Suggeriamo: VOLUME Danni e difetti delle pavimentazioni da esterno e da interno Questo manuale descrive le possibili patologie riferite alle pavimentazioni da esterno e da interno offrendo una panoramica generale su metodologie progettuali e di intervento. La scelta di una pavimentazione deve essere la naturale conclusione di un processo decisionale che analizzi diversi aspetti.La finalità di questo libro è quella di descrivere danni e difetti per saper prevenire, riconoscere e risolvere le problematiche che possono manifestarsi nel breve e lungo termine.Progettare in modo lungimirante significa investire sulla sicurezza ed essere consapevoli che ogni pavimentazione rappresenta un elemento di permanenza.Nel libro si illustrano i principali materiali attualmente utilizzati rendendo il lettore consapevole che non esiste una pavimentazione perfetta ma solo quella che si adatta meglio ad un particolare contesto e funzione.Si focalizza l’attenzione verso una metodologia progettuale e di posa attenta e responsabile. Valorizzare il benessere abitativo o lavorativo all’interno degli ambienti passa attraverso accorgimenti utili che vengono inseriti nel corso della trattazione. Nel libro è presente una ricca rassegna di fotografie di patologie edilizie, di pavimentazioni esistenti e di materiali generici attualmente sul mercato. Un capitolo è interamente dedicato alla manutenzione che garantisce continuità di esercizio e cura del bene.Sono stati descritti nell’opera anche i rivestimenti verticali in quanto significativi per fornire un’argomentazione completa.Monja MariniIngegnere nel settore civile e ambientale. Ha svolto il percorso universitario in Ingegneria Edile Architettura presso l’Università degli Studi di Pavia ottenendo la laurea magistrale nel 2005. Appassionata di architettura e benessere abitativo svolge la propria attività nel territorio milanese e lombardo occupandosi in particolare di progettazione edilizia e comunicazione tecnica. Monja Marini | Maggioli Editore 2019 27.55 € Scopri di più