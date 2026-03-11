Cappotto esterno: perché la progettazione viene prima dell’installazione

L’installazione di un cappotto termico esterno è diventata una delle soluzioni più adottate per ridurre i fabbisogni energetici degli edifici, soprattutto esistenti, e migliorare il comfort interno.
Proprio perché oggi è un intervento molto diffuso, però, viene spesso trattato come un’operazione standard: si sceglie il materiale, lo spessore, si verifica la trasmittanza, si allega una stratigrafia alla Legge 10 e poi si lascia il resto al cantiere. Qui sta l’equivoco principale: delegare.
Un cappotto non è un prodotto, è un sistema. Funziona davvero solo quando è progettato nella sua interezza: materiali, dettagli, nodi, compatibilità, posa e controlli. Pensare che “la progettazione del cappotto” si esaurisca nel calcolo della trasmittanza significa ignorare proprio ciò che determina qualità e durabilità nel tempo: la progettazione esecutiva dei dettagli di facciata.
Un cappotto non è un pannello: è un sistema ETICS certificato
Dal punto di vista tecnico, il cappotto esterno rientra nei sistemi ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), regolati a livello europeo da specifici documenti di valutazione.
Dal 2021, la linea guida ETAG 004 è stata sostituita dal riferimento normativo EAD 040083-00-0404, base per il rilascio delle certificazioni ETA (European Technical Assessment). Questo passaggio è fondamentale: significa che un cappotto non può essere inteso come “isolante + rasatura”, ma come un insieme di componenti testati e certificati come sistema unico.
Un ETICS eccellente è composto almeno da:
- collante e/o fissaggio meccanico, per trasferire i carichi al supporto (peso proprio e azioni del vento);
- materiale isolante, responsabile non solo della riduzione delle dispersioni ma anche del comportamento estivo;
- intonaco di base con rete di armatura, necessario per assorbire tensioni superficiali e sollecitazioni meccaniche;
- intonaco di finitura, che protegge dagli agenti atmosferici (pioggia, UV) e garantisce durabilità.
La prestazione finale dipende quindi dalla coerenza dell’intero pacchetto, non dal solo valore di conducibilità dell’isolante.
Il problema reale: delegare tutto alla posa
La cronaca tecnica recente – cantieri, contenziosi e patologie edilizie – mostra con chiarezza un punto: molte criticità nascono quando la posa viene completamente delegata ai posatori, spesso senza un disegno esecutivo che guidi scelte e sequenze.
Ma il problema nasce ancora prima: la diagnosi del supporto esistente è spesso assente. Le prove preliminari sono fondamentali per capire l’affidabilità della superficie di incollaggio, così come il rilievo della planarità della facciata, che può presentare irregolarità tra sommità e base.
La corretta adesione dei pannelli isolanti richiede una superficie:
- resistente,
- coerente,
- priva di contaminazioni,
- asciutta e stabile.
Il manuale tecnico Cortexa, ad esempio, dedica ampio spazio alla verifica dell’idoneità della superficie, evidenziando le possibili criticità:
- impurità e strati incoerenti;
- superfici friabili o sfarinanti;
- mancanza di aderenza tra intonaco e muratura;
- irregolarità gravi o pareti fuori piombo;
- presenza di crepe (da assestamento, movimento o strutturali);
- efflorescenze saline;
- infestazioni biologiche (alghe, muffe).
In presenza di difetti, sono necessarie operazioni specifiche di preparazione, che costituiscono parte integrante della tecnica applicativa ETICS.
Anche la presenza di umidità di risalita dal terreno, infiltrazioni da crepe o giunti non a tenuta rappresenta una condizione critica: isolare una parete umida significa spesso mascherare il problema e aumentare il rischio di degrado nel tempo.
Allo stesso modo, un cappotto non fallisce “in mezzo alla parete”, ma nei dettagli:
- zoccolature e attacco a terra,
- balconi e terrazze,
- imbotti e sottobancali,
- guide tapparelle,
- davanzali e aggetti,
- attraversamenti impiantistici,
- griglie di aerazione e fissaggi.
Sono questi raccordi che determinano la continuità dell’isolamento e la prevenzione di ponti termici e patologie.
Le tavole di posa: cosa sono e perché fanno la differenza
Una corretta progettazione si basa soprattutto sullo studio del dettaglio. Dettagli che devono essere pensati, risolti, disegnati in elaborati grafici che in cantiere siano guida per i posatori.
Una tavola di posa ben fatta:
- identifica tutti i punti critici della facciata,
- definisce componenti e stratificazione di sistema,
- specifica nastri, profili, sigillature e raccordi,
- chiarisce rinforzi e paraspigoli,
- descrive la tassellatura (tipologia e interassi).
In pratica, traduce in “modo costruibile” ciò che altrimenti resta teoria.
Conclusione: il cappotto perfetto non nasce in facciata, nasce prima
Se vogliamo fare un passo avanti nella qualità e nella durabilità costruttiva, dobbiamo rimettere al centro un concetto semplice: il cappotto si progetta prima di posarlo. La prestazione energetica non è solo un numero in Legge 10. È continuità, dettaglio, compatibilità dei componenti, sequenza di posa, controlli e verifica.
Un cappotto può e deve essere posato alla perfezione, ma serve una guida: un progetto esecutivo minuzioso che trasformi la facciata in un sistema leggibile, costruibile e verificabile. Solo così la prestazione diventa reale, ripetibile e durabile nel tempo.
