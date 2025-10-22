Progettare l’Aria: il primo congresso nazionale dedicato alla salubrità del costruito

Il tema della salubrità degli ambienti costruiti è oggi più che mai centrale. Se da un lato il settore edile ha compiuto enormi passi avanti in termini di efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale, dall’altro rimane aperta la questione della qualità dell’aria indoor e della sicurezza dei materiali utilizzati.
In questo contesto nasce Progettare l’Aria, il primo congresso nazionale interamente dedicato all’edilizia salubre, che si terrà il 26 novembre 2025 al Crowne Plaza Hotel di Padova. L’evento, promosso da Biosafe, riunirà progettisti, imprese, aziende produttrici e rappresentanti delle istituzioni per un confronto ad ampio raggio sulle prospettive future del costruito sano e sostenibile.
Esposizione e approfondimento scientifico
Progettare l’Aria si distingue per la sua formula innovativa: non solo conferenza, ma anche momento fieristico con la possibilità di incontrare oltre 30 aziende partner Biosafe, tutte impegnate nello sviluppo di prodotti validati per la salubrità indoor.
I visitatori potranno toccare con mano materiali e soluzioni innovative: intonaci e finiture a basse emissioni, sistemi di ventilazione meccanica controllata, isolanti naturali, pavimenti e vernici attive, fino a sistemi costruttivi evoluti. Una panoramica concreta su come l’edilizia possa contribuire a garantire non solo efficienza e sostenibilità, ma anche salute e benessere per chi vive gli edifici.
Programma dei lavori
Il convegno si aprirà con l’intervento di Norbert Lantschner, fondatore di CasaClima e figura di riferimento internazionale sui temi della sostenibilità ambientale. Seguiranno relazioni tecniche di esperti tra cui Leopoldo Busa (consulente energetico), Antonio Maria Pasciuto (medico ambientale e cofondatore di AssimAss), Paolo Bidese (architetto e progettista in bioedilizia), Marco Argiolas (patologo edile), Giuseppe Salamone (ingegnere olistico), fino a una tavola rotonda che coinvolgerà professionisti e aziende.
Tra i temi trattati:
- i nuovi CAM 2025 e le conseguenze per progettisti e imprese;
- l’impatto delle patologie croniche e la necessità di un monitoraggio ambientale costante;
- il ruolo delle certificazioni di salubrità come strumento a tutela dei cittadini;
- esperienze concrete di edifici certificati Biosafe e i risultati raggiunti in termini di qualità dell’aria e comfort abitativo.
Crediti formativi e opportunità per i professionisti
Il congresso rappresenta un’occasione unica di aggiornamento professionale: sono stati riconosciuti 5 CFP per architetti e geometri e 3 CFP per ingegneri. Un valore aggiunto che sottolinea la rilevanza scientifica e tecnica dell’iniziativa, pensata per dare risposte concrete a chi ogni giorno progetta, costruisce e ristruttura.
Un premio alla salubrità: il Biosense Award
Durante la giornata verrà assegnato un riconoscimento speciale agli edifici certificati Biosafe: saranno premiati il progetto meno emissivo in assoluto e quello con la maggiore presenza di terpeni benefici.
Progettare l’Aria non è soltanto un evento, ma l’inizio di un percorso che vuole mettere la salute delle persone al centro dell’edilizia. In un’epoca in cui trascorriamo oltre il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi, parlare di aria, materiali e comfort indoor significa parlare di futuro.
Per iscriversi e consultare il programma completo
biosafe.it/progettare-aria
Per ulteriori informazioni
info@biosafe.it
+39 392 667 0903 (Silvia Monteverdi)
