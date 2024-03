Preselettiva Concorso Agenzia Dogane 2024: tutte le informazioni utili

Come sappiamo, si sono da pochi giorni concluse le iscrizioni al Concorso Agenzia Dogane 2024 per l’assunzione di 564 funzionari. In particolare 72 posti sono riservati a Ingegneri, mentre per gli altri 492 posti era possibile candidarsi con qualsiasi laurea specialistica o magistrale.



Mancano ancora i dati ufficiali sul numero di domande ricevute, ma la partecipazione è stata significativa quindi la prova preselettiva ci sarà. Ieri sul portale InPA è stato comunicato che per avere ulteriori notizie sulle prove occorrerà attendere il 2 aprile 2024. Vediamo intanto tutte le informazioni che sappiamo finora.



Ricordiamo che i profili ricercati dal bando di concorso erano i seguenti: Funzionario amministrativo tributario : 487 posti – Codice ADM/FAMM;

: 487 posti – Codice ADM/FAMM; Funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione : 5 posti – Codice ADM/COM;

: 5 posti – Codice ADM/COM; Funzionario Tecnico Professionale esperto nel settore delle accise: 72 posti – Codice ADM/ING. L’ultimo dei tre profili, ADM/ING, quello riservato ai candidati in possesso di Laurea in Ingegneria e iscrizione all’albo degli Ingegneri, non prevede lo svolgimento della prova preselettiva, che quindi interesserà solo i profili ADM/FAM e ADM/COM.

Preselettiva Concorso Agenzia Dogane 2024: materie La prova preselettiva – prevista solo per i profili da amministrativo tributario e amministrativo tributario esperto in comunicazione – consiste in un test di 50 domande a risposta multipla, con tre opzioni di risposta, da completare in 50 minuti. Sono previste misure compensative per candidati con DSA; i candidati con disabilità ≥ 80% sono esonerati dalla preselettiva, previa dichiarazione e documentazione nella domanda.



Il test (che non prevede la pubblicazione preventiva della banca dati) sarà così strutturato: 30 domande attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico-matematico ,

e di , 5 domande di diritto amministrativo ,

, 5 domande di economia politica ,

, 5 domande di lingua inglese ,

, 5 domande di conoscenza base degli strumenti di office automation.

Preselettiva Concorso Agenzia Dogane 2024: punteggio Ogni domanda avrà 3 opzioni di risposta, con una sola risposta corretta. Il sistema di valutazione prevede: +1 punto per ogni risposta esatta,

0 punti per risposte non date,

-0.33 punti per risposte errate. Il punteggio massimo è di 50 punti, senza un minimo per il superamento.



Al termine della preselettiva, sulla base del punteggio conseguito dai candidati verrà formulato un elenco per ciascun codice di concorso e per ogni ambito territoriale. Accederà poi alla prova scritta un numero di candidati pari a 10 volte il numero dei posti previsto per ciascun codice di concorso per ogni ambito territoriale, più eventuali candidati collocatisi a parità di punteggio all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria.

Preselettiva Concorso Agenzia Dogane 2024: distribuzione posti I posti sono distribuiti tra vari ambiti territoriali, con specifiche allocazioni per ogni codice di concorso.

Codice Posti Ambito territoriale ADM/FAMM 487 (di cui 13 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano) Lombardia (85), Piemonte (60), Liguria (30), Valle d’Aosta (4), Veneto (60), Friuli Venezia Giulia (30), Emilia Romagna (55), Marche (15), Toscana (40), Umbria (15), Lazio (20), Roma – Strutture Centrali (60) ADM/COM 5 Roma – Strutture Centrali ADM/ING 72 (di cui 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano) Lombardia (10), Piemonte (10), Liguria (5), Valle d’Aosta (1), Veneto (10), Friuli Venezia Giulia (5), Emilia Romagna (5), Marche (5), Toscana (5), Umbria (5), Lazio (5), Roma – Strutture Centrali (5)

Preselettiva Concorso Agenzia Dogane 2024: preparazione Per la preparazione alla preselettiva del Concorso Agenzia Dogane 2024 consigliamo vari strumenti:

