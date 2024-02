Concorso Agenzia Dogane 2024, 564 posti per funzionari: come prepararsi

A poca distanza dalla procedura per l’assunzione di 980 posti (di cui ben 160 per professionisti tecnici), l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un ulteriore bando di concorso, questa volta per l’assunzione di 564 funzionari (è quindi richiesta la laurea). In particolare 72 posti sono riservati a Ingegneri, mentre per tutti gli altri posti è possibile candidarsi con qualsiasi laurea di primo livello, specialistica o magistrale.



I 564 posti del Concorso Agenzia Dogane 2024 sono così suddivisi:

Funzionario amministrativo tributario : 487 posti – Codice ADM/FAMM;

: 487 posti – Codice ADM/FAMM; Funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione : 5 posti – Codice ADM/COM;

: 5 posti – Codice ADM/COM; Funzionario Tecnico Professionale esperto nel settore delle accise: 72 posti – Codice ADM/ING.

>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttamente



Vediamo i requisiti per la partecipazione, come fare domanda e come prepararsi alle prove del Concorso Agenzia Dogane 2024. È possibile iscriversi al concorso entro e non oltre le ore 23:59 del 12 marzo 2024.

Concorso Agenzia Dogane 2024: requisiti Per partecipare al Concorso Agenzia Dogane 2024 è necessario possedere, entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande (12 marzo 2024) i requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE, maggiore età, pieno godimento dei diritti civili e politici, ecc.).



Ogni profilo richiede poi come requisito specifico il possesso di determinati titoli di studio: Codici ADM/FAMM e ADM/COM: Qualsiasi laurea di Primo Livello, o diploma di laurea, o laurea specialistica o magistrale, e titoli equipollenti.

di Primo Livello, o diploma di laurea, o laurea specialistica o magistrale, e titoli equipollenti. Codice ADM/ING: Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri, sezione A o B, istituito dall’articolo 45, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Per inoltrare la domanda di partecipazione (attraverso il portale InPA) è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro.

Scarica qui il bando di concorso bando-concorso-agenzia-dogane-2024.pdf 515 KB

Concorso Agenzia Dogane 2024: prove di selezione e preparazione Le prove differiscono in base al codice di concorso. Per il profilo di Funzionario Tecnico Professionale esperto nel settore delle accise, ad esempio, non è prevista la preselettiva. La selezione si articolerà quindi come segue: Codici ADM/FAMM e ADM/COM : prova preselettiva (nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a 12 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun ambito territoriale e tenuto conto anche del numero complessivo delle candidature pervenute): 50 domande a risposta multipla da risolvere in 50 minuti; prova scritta ; prova orale .

: Codice ADM/ING : prova scritta ; prova orale .

: L’eventuale preselettiva sarà così articolata: 30 domande attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico matematico,

5 domande di diritto amministrativo,

5 domande di economia politica,

5 domande di lingua inglese,

5 domande di conoscenza base degli strumenti di office automation.

Per prepararsi alla prova consigliamo il volume: Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2024 564 posti – MANUALE completo per la prova preselettiva Teoria e Test appositamente preparato per il concorso.

Anche le modalità di svolgimento della prova scritta del Concorso Agenzia Dogane 2024 saranno diverse in base al codice Codici ADM/FAMM e ADM/ING : test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 90 minuti, così ripartiti: 41 quesiti a risposta multipla con tre alternative di risposta, di cui una sola corretta, su tutte o alcune delle materie previste per ciascun codice di concorso (per cui si rimanda al bando); 9 quesiti per l’accertamento delle competenze trasversali:

: test di da risolvere in 90 minuti, così ripartiti: Codice ADM/COM : test di 25 quesiti a risposta multipla e compilazione di un testo scritto . Si articolerà come segue: 16 quesiti a risposta multipla con tre alternative di risposta, di cui una sola corretta, in tutte o alcune delle materie previste (per cui si rimanda al bando); 9 quesiti per l’accertamento delle competenze trasversali; redazione di un testo scritto, utilizzando un massimo di 4000 battute, finalizzato ad accertare le capacità tecniche di comunicazione scritta e la conoscenza del linguaggio giornalistico del candidato su tematiche individuate dalla Commissione esaminatrice.

: test di a risposta multipla e compilazione di un . Si articolerà come segue: La prova orale, anch’essa distinta per codice di concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione del candidato nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dalla relativa famiglia professionale e verterà su tutte o alcune delle materie previste dal bando per ogni codice. Nel corso della prova orale sarà accertata anche la capacità di utilizzo del personal computer, dei software applicativi più diffusi e la conoscenza della lingua inglese.

Concorso Agenzia Dogane 2024: come prepararsi alla preselettiva

FORMATO CARTACEO Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2024 564 posti – MANUALE completo per la prova preselettiva Teoria e Test Il manuale si presenta come strumento indispensabile di preparazione alla prova preselettiva del Concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per 564 posti, suddivisi in vari profili.Il testo propone nella prima parte una selezione di simulazioni di quiz di logica con risposta commentata e le videolezioni a cura di Giuseppe Cotruvo con le tecniche di risoluzione.Nella parte seguente il manuale presenta una trattazione teorica delle altre materie richieste per la prova, ovvero:- Diritto amministrativo;- Economia politica- Lingua inglese (quiz a risposta commentata);- Office automation.Per completare la propria preparazione i candidati potranno inoltre usufruire del simulatore di quiz online per potersi esercitare con i quiz dei concorsi precedenti e verificare la propria preparazione.Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili anche nuove videolezioni di logica con tecniche di risoluzione e suggerimenti utili del prof. Cotruvo.Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 34.20 € Scopri di più