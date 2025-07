Le nuove tecnologie al servizio dei complessi residenziali

Progettare un complesso residenziale richiede una grande maestria, oltre che una forte preparazione tecnica e una squadra di figure specializzate nella realizzazione di queste opere importanti. Molte persone andranno ad abitare questi spazi e, la sicurezza, il comfort e il design devono essere al centro delle preoccupazioni di chi ne cura la progettazione e la realizzazione.



Oggi numerose tecnologie stanno contribuendo a trasformare le caratteristiche funzionali dei complessi residenziali, migliorandone sicurezza, comfort ed efficienza energetica. Queste soluzioni spesso possono beneficiare anche di bonus edilizi e di altri sussidi di carattere pubblico finalizzati alla ristrutturazione, alla costruzione e al rifacimento di immobili. Vediamo insieme alcuni dei cambiamenti tecnologici finora più apprezzati.



Quando un complesso abitativo è progettato con unità familiari multiple, diventa importante trovare un modo per proteggere i residenti che vanno e vengono durante le loro attività quotidiane. Dal punto di vista genitoriale, ogni madre e ogni padre trarrebbero conforto nel sapere che la propria famiglia, e in particolare i propri figli, siano adeguatamente tutelati dalla presenza di telecamere che consentano di osservare e registrare tutto quello che succede nel complesso . Questo spiega perché i sistemi di sicurezza per complessi residenziali dotati di telecamere di videosorveglianza siano sempre più diffusi, adottati e persino richiesti dagli amministratori di condominio e dagli inquilini stessi, che desiderano godere di un livello di sicurezza aumentato e ottenere la possibilità di accedere a filmati registrati qualora succeda qualcosa che richieda un’analisi più approfondita. Non solo: da un punto di vista economico, dotare un complesso residenziale di una rete di videosorveglianza può anche aumentare il valore dei singoli immobili o dell’edificio nella sua interezza . È un po’ come aggiungere dei serramenti blindati o delle zanzariere alle finestre: si tratta di “accessori” che aumentano il valore dell’immobile, che può così godere di una rivalutazione ed essere rivenduto a un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto. Questo spiega come mai al giorno d’oggi i complessi residenziali vengano progettati tenendo in considerazione anche i sistemi di videosorveglianza, sin dai primissimi sviluppi in cantiere .

Apparecchiature smart e in cloud

La tecnologia moderna ha fatto dei passi da gigante e dispone anche di una vasta rete di apparecchiature intelligenti in grado di offrire un livello di comfort e di interazione con gli spazi come non si era mai visto prima.



Strumenti intelligenti come quelli che consentono la termoregolazione in autonomia degli spazi – che regolano la temperatura di un ambiente in base al numero di persone presenti al momento, oppure calcolando la frequenza di movimento stando alle fasce orarie – possono incrementare il valore economico di un complesso residenziale e offrire ai suoi abitanti degli spazi smart dove è piacevole stare.



Allo stesso modo, le tecnologie in cloud funzionano come degli archivi digitali che raccolgono, immagazzinano e archiviano i dati in modo intelligente, rendendoli facilmente accessibili da un operatore tecnico preparato, che può così accedere ai dati raccolti, compresa la registrazione e la documentazione raccolta dalle telecamere di videosorveglianza attive nei complessi residenziali.



La grande novità data da queste tecnologie è che tali funzionalità sono perfettamente integrate in modo verticale e sono semplici da apprendere: accedere a tutte le aree digitali per visualizzare i dati e le informazioni è infatti molto facile, grazie al modo in cui tali tecnologie sono oggi progettate.



In definitiva, i grandi complessi residenziali possono beneficiare di un ampio ventaglio di soluzioni tecnologiche avanzate, in grado di incrementarne significativamente la vivibilità e la sicurezza.