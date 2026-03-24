Modifiche in corso d’opera: le possibilità di intervento del direttore dei lavori

Il d.lgs. 36/2023 non ha modificato, in materia di limiti dispositivi del direttore dei lavori, la condizione normativa preesistente e che vede incardinata la potestà negoziale esclusivamente nell’Organo deliberante della stazione appaltante. In pratica è solo la stazione appaltante che può deliberare modifiche, in aumento o diminuzione, dell’importo contrattuale in quanto unico soggetto che ha il titolo giuridico per esercitare questa funzione.



Su questo assunto sono fondate tutte le argomentazioni riportate nella parte seguente e che rientrano nel perimetro di definizione degli obblighi e delle mansioni afferenti a tutte le figure coinvolte nel processo esecutivo.



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Aggiornata allo stato dell’arte normativo e giurisprudenziale (compresi il recentissimo decreto infrastrutture n. 73/2025 e il c.d. “correttivo appalti”, d.lgs. 209/2024), la VI edizione di questa apprezzatissima opera guida il professionista nella corretta esecuzione delle procedure, redazione degli atti e svolgimento delle attività necessarie alla mansione di Direttore dei Lavori.Arricchita dalle parti di commento e dalla giurisprudenza di settore, la trattazione illustra il quadro normativo di riferimento, gli adempimenti e responsabilità e gli aspetti tecnici, amministrativi e contabili.Completo di tabelle, schemi esplicativi, note, il testo individua le criticità più ricorrenti nell’esercizio dell’incarico e fornisce soluzioni d’immediata applicazione. Tra le novità si segnalano il glossario aggiornato, vera e propria appendice tecnica dove sono raccolti ed esposti in ordine alfabetico i termini che costituiscono un riferimento per tutti gli operatori impegnati in questo settore rendendo immediata la conoscenza o la verifica del significato di alcuni termini utilizzati nello svolgimento dell’attività quotidiana, soprattutto in cantiere, e una raccolta di decine di moduli editabili, fondamentali per l’attività di controllo e direzione propria della D.L. Marco AgliataArchitetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.

Il percorso normativo

Nel d.lgs. 163/2006, ora abrogato e attualmente sostituito dal d.lgs. 36/2023, al comma 3 dell’articolo 132 (varianti in corso d’opera) veniva riportato:

…”3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.”…



In questo caso la prescrizione normativa è estremamente chiara in merito ai lavori di dettaglio:

devono essere inferiori al 10 o 5% dei lavori indicati , ovvero non devono incidere in quelle categorie di opere più delle percentuali indicate;

, ovvero non devono incidere in quelle categorie di opere più delle percentuali indicate; non devono produrre un aumento dell’importo contrattuale complessivo (in questo caso si parla solo di aumento).

Il concetto non lascia alcun dubbio e viene ribadito, sempre nello stesso d.lgs. 163/2006 al comma 2 dell’articolo 205 (ambito beni culturali), in questa forma:

…” 2. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni categoria di lavorazione, senza modificare l’importo complessivo contrattuale.”



Per i beni culturali, pertanto, fermo restando il vincolo di non modificabilità dell’importo contrattuale, vengono fissati alcuni punti:

le modifiche sono finalizzate a prevenire o ridurre i pericoli di danneggiamento ;

; non devono modificare qualitativamente l’opera;

l’opera; non possono incidere (in aumento o in diminuzione) più del 20% di ogni categoria di lavorazione;

di ogni categoria di lavorazione; non devono modificare (da intendersi in aumento o in diminuzione) l’importo contrattuale complessivo.

Si arriva al d.lgs. 50/2016 dove gli unici riferimenti alle modifiche di dettaglio si trovano al comma 1 dell’articolo 149 (ambito beni culturali) dove viene specificato:

“…1. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.”…



Le prescrizioni di questo comma risultano essere:

sono finalizzate a prevenire o ridurre i pericoli di danneggiamento;

di danneggiamento; non devono modificare qualitativamente l’opera;

l’opera; non possono incidere (in aumento o in diminuzione) più del 20% di ogni categoria di lavorazione;

di ogni categoria di lavorazione; devono rientrare nel limite del 10% importo complessivo del contratto qualora vi sia disponibilità nelle somme a disposizione del quadro economico.

Il riferimento alla disponibilità finanziaria del 10% nel quadro economico rende questa variazione un incremento dell’importo contrattuale, disposto dal direttore dei lavori (se non si trattasse di un aumento contrattuale non sarebbe necessario utilizzare eventuali economie estratte dalle somme a disposizione) in difformità riaspetto a due principi giuridicamente consolidati:

il direttore dei lavori non detiene autonomo potere negoziale (esclusivo dell’organo deliberante della stazione appaltante);

(esclusivo dell’organo deliberante della stazione appaltante); la variazione del contratto, in aumento o in diminuzione, costituisce modifica sostanziale e confligge con il principio del mantenimento dell’equilibrio contrattuale (articolo 9 del d.lgs. 36/2023) rispetto al quale il d.l. non ha titolo a disporre.

Successivamente si arriva al comma 7 dell’articolo 8 del d.M. 49/2018, decreto ad oggi non esplicitamente abrogato ma superato da norme successive, che stabiliva:

…”7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.”….

Anche in questo caso, senza la specificazione dei limiti percentuali sulle categorie, la prescrizione che resta immutabile è: