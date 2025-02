Lettera di compliance Entrate per variazione catastale da Superbonus: cosa contiene e come rispondere

Preannunciate da tempo ora sono realmente in partenza le lettere di compliance per ricordare a chi ha riqualificato immobili con il Superbonus e ha “dimenticato” di comunicare l’aggiornamento della rendita catastale. Le lettere arriveranno ai contribuenti che hanno usufruito delle opzioni per sconti in fattura o cessione del credito, secondo quanto previsto nel provvedimento del 7 febbraio scorso con il quale l’Agenzia definisce il contenuto e le modalità di invio delle comunicazioni.



Le lettere saranno inviate per raccomanda o per pec. Si potrà aderire all’invito e regolarizzare facendo ricorso al ravvedimento operoso, oppure se si ritiene di essere in regola, comunicare le proprie osservazioni all’Agenzia inviando tutta la documentazione necessaria per dimostrare di essere nel giusto.



Quando l’aggiornamento è obbligatorio Le norme catastali stabiliscono l’obbligo di aggiornamento della rendita in tutti i casi in cui gli interventi di riqualificazione effettuati comportano un aumento del valore dell’immobile di almeno il 15% rispetto alla situazione ante lavori utilizzando la procedura DOCFA.



La comunicazione va effettuata entro 30 giorni dal termine dei lavori. La lista dei lavori che fanno scattare l’incremento è contenuta nella circolare 10/T del 4 agosto 2005 dell’allora Agenzia del territorio, e di fatto questa ricomprende tutti gli interventi che consentono di avere il Superbonus.

I controlli previsti dalla legge di Bilancio 2024 Sulla base di queste norme con la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 86 e 87, legge n. 213/2023) è l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a controllare, in relazione alle unità immobiliari oggetto di Superbonus, che sia stata presentata la dichiarazione di variazione catastale anche ai fini degli effetti sulla rendita dell’immobile. Le verifiche sono eseguite sulla base di liste selettive elaborate grazie a strumenti avanzati di analisi e interoperabilità delle banche dati.



Se dall’attività di controllo emerge che il contribuente non ha presentato la dichiarazione, l’Agenzia può inviare un’apposita comunicazione per invitare il proprietario dell’appartamento a mettersi in regola, ossia, appunto, una lettera di compliance, come quelle previste per altri casi di irregolarità.

L’invito a regolarizzare Con queste lettere l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni in suo possesso, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati. Ciò consente all’intestatario catastale di regolarizzare la sua posizione ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base

dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie.

Il contenuto della lettera Il provvedimento del 7 precisa che l’Agenzia invia la comunicazione al contribuente via PEC o con raccomandata a/r. La stessa comunicazione è disponibile nel cassetto fiscale.



Le informazioni messe a disposizione nella lettera sono: il codice fiscale , denominazione , cognome e nome del contribuente ;

, , ; l’ identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa ai lavori edilizi energetici, sismici, fotovoltaici o relativi alle colonnine di ricarica (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020, come modificati dalla legge n. 234/2021);

indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa ai lavori edilizi energetici, sismici, fotovoltaici o relativi alle colonnine di ricarica (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020, come modificati dalla legge n. 234/2021); l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia “Consegna documenti e istanze”, nel caso in cui il contribuente rilevi un errore o intenda fornire dati ed elementi sconosciuti all’Agenzia. Possibile quindi mettersi in regola o contestare l’obbligo di aggiornamento della rendita.

Nuovi documenti o regolarizzazione Come indicato nella lettera, infatti, il contribuente, anche mediante soggetti delegati, può segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti inviando dei documenti aggiuntivi.



Oppure può regolarizzare le omissioni presentando la dichiarazione. La procedura DOCFA calcola in automatico le sanzioni dovute in base al ravvedimento operoso.

