Soluzioni in lana minerale per l’isolamento dell’involucro esterno e per gli ambienti interni

Saint-Gobain Italia mette a disposizione una gamma completa di soluzioni in lana di vetro per l’isolamento di edifici da riqualificare o di nuova costruzione, per garantire l’integrità delle strutture e al tempo stesso il comfort abitativo. Grazie alla continua innovazione e alle tecnologie produttive utilizzate, le soluzioni Saint-Gobain raggiungono il massimo livello di prestazioni tecniche in termini di isolamento termico, acustico e protezione dal fuoco sia nelle soluzioni per esterno sia in quelle per interno, raggiungendo elevati standard di sostenibilità e certificazioni.



Tutti i prodotti sono infatti composti da oltre il 75% di materiale riciclato e rispondono ai requisiti del decreto CAM. Godono anche di EPD, certificazione A+ ed EUCEB. Inoltre, i materiali isolanti per gli ambienti interni garantiscono la massima qualità dell’aria interna e sono tutti certificati Eurofins Indoor Air Quality GOLD. Vediamo meglio le caratteristiche delle soluzioni Saint-Gobain per l’isolamento.



Caratteristiche prestazionali delle lane minerali Le lane minerali, vetro e roccia, godono di una serie di caratteristiche prestazionali che le rendono ottime a essere utilizzate nei sistemi a cappotto: Acustica : la porosità unita alla flessibilità dei materiali smorza anche le onde sonore, assicurando l'isolamento dai rumori esterni e interni anche generati dal calpestio sui pavimenti e permettendo di ottimizzare l'ACUSTICA interna degli ambienti (comfort acustico).

Temperatura : l'intreccio di fibre crea una complessa struttura porosa in grado di trattenere l'aria che forma un vero e proprio "cuscino" isolante, limitando sensibilmente gli scambi di temperatura tra gli ambienti separati dalla lana di vetro.

Protezione dal fuoco : le lane minerali (lana di vetro e lana di rocca) sono classificate in Euroclasse A di reazione al fuoco e offrono quindi il massimo livello di protezione dal fuoco, tanto che il loro utilizzo è espressamente previsto nelle fasce di separazione e in tutte le zone di protezione come richiesto dalla Regola Tecnica Verticale "Chiusure d'ambito degli edifici civili".

Traspirabilità : la struttura delle lane minerali garantisce un'elevata traspirabilità dell'isolante al fine di evitare fenomeni di condensa.

EUCEB : a garanzia delle caratteristiche di biosolubilità delle proprie produzioni, Saint-Gobain fornisce la certificazione EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products).

EPD : la Dichiarazione ambientale di prodotto EPD è un documento, creato su base volontaria, che comunica informazioni trasparenti legate agli impatti ambientali generati dalla produzione di una specifica quantità di prodotto, con riferimento all'analisi del suo intero ciclo di vita.

: la Dichiarazione ambientale di prodotto EPD è un documento, creato su base volontaria, che comunica informazioni trasparenti legate agli impatti ambientali generati dalla produzione di una specifica quantità di prodotto, con riferimento all’analisi del suo intero ciclo di vita. CAM: I pannelli isolanti, utilizzati per l’isolamento dell’involucro dell’edificio, sono conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

L’importanza di un sistema certificato per l’isolamento dell’involucro I materiali isolanti termici utilizzati per l’isolamento dell’involucro dell’edificio devono possedere la marcatura CE, grazie all’applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante. Saint-Gobain Italia, con i suoi marchi, propone un’ampia offerta di isolanti in lana minerale per l’involucro esterno, utilizzati per il sistema a cappotto e le facciate ventilate, tra cui: Isover X60 VN : pannello autoportante in lana di vetro G3, idrorepellente, trattato con resina termo indurente a base di componenti organici e vegetali, rivestito su una faccia con un velo di vetro nero, adatto alle facciate ventilate.

: pannello autoportante in lana di vetro G3, idrorepellente, trattato con resina termo indurente a base di componenti organici e vegetali, rivestito su una faccia con un velo di vetro nero, adatto alle facciate ventilate. webertherm LV034 : pannello isolante, fonoassorbente, per sistemi a capotto termico in lana di vetro, ad elevata traspirabilità, ignifugo resistente al fuoco; componente del kit certificato ETA all’interno del sistema webertherm comfort G3.

: pannello isolante, fonoassorbente, per sistemi a capotto termico in lana di vetro, ad elevata traspirabilità, ignifugo resistente al fuoco; componente del kit certificato ETA all’interno del sistema webertherm comfort G3. Isover Superbac Roofine G3: pannello in lana di vetro G3 ad altissima densità, idrorepellente, trattata con resina termoindurente a base di componenti organici e vegetali, rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene, adatto per l’utilizzo in sistemi di copertura. Ricordiamo che dal 1° luglio 2013 sono cogenti tutti gli articoli del nuovo regolamento europeo CPR “Construction Production Regulation” 305/11 per la marcatura CE, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e conseguentemente abroga la Direttiva 89/106/CEE Prodotti da Costruzione (CPD). La dichiarazione di prestazione (DoP) è il documento principale del nuovo regolamento e va a sostituire la dichiarazione di conformità in tutti i prodotti con marcatura CE. Sotto la propria responsabilità, il fabbricante o il distributore fornisce la DoP all’atto dell’immissione sul mercato, mentre sarà compito dell’utilizzatore del prodotto – l’installatore, il progettista o il direttore lavori – conoscere le caratteristiche del modello di DoP al fine di valutare e controllare l’idoneità del prodotto all’uso previsto.

I sistemi a cappotto webertherm Tra i sistemi a cappotto proposti da Saint-Gobain Italia con la lana di vetro possiamo annoverare il webertherm robusto universal e il webertherm comfort G3.



Il sistema di isolamento termico esterno webertherm robusto universal coniuga le prestazioni di un sistema a cappotto con la robustezza e la solidità di una muratura tradizionale. L’estrema versatilità nella scelta dei suoi componenti permette di adottare ogni tipo di finitura, consentendo così di avere la massima libertà estetica. È possibile, infatti, applicare rivestimenti pesanti in pietra o ceramica, tinteggiare con pitture tradizionali di ogni natura, decorare con rivestimenti a spessore o applicare prodotti minerali ed alla calce idraulica naturale. Queste scelte consentono inoltre di esaltare altre caratteristiche come la traspirabilità e la reazione al fuoco, così come l’utilizzo di un pannello in lana minerale permette di avere proprietà acustiche oltre che termiche.

webertherm robusto universal

Il sistema d’isolamento a cappotto webertherm comfort G3 certificato ETA secondo EAD 040083-00-0404 garantisce prestazioni di alto livello e al tempo stesso costituisce una soluzione che contribuisce al rispetto dell’ambiente: il pannello in lana minerale di vetro, infatti, è prodotto con oltre il 95% di materie prime naturali (sabbia, acqua e fino all’80% di vetro riciclato), ed è riciclabile al 100%. La sua elevata elasticità, tipica dei materiali fibrosi, gli conferisce, oltre ad un notevole potere fonoisolante, anche un’ottima resistenza agli urti occasionali – infatti raggiunge anche la più alta classe di resistenza alla grandine – ed una ragguardevole versatilità d’impiego su superfici irregolari, anche curve.

webertherm comfort G3

I sistemi completi Isover per il Roofing Saint-Gobain Italia propone soluzioni dedicate alle coperture grazie alla produzione interna sia degli isolanti che dei prodotti impermeabilizzanti, negli stabilimenti di Vidalengo di Caravaggio e di Chieti. Questa sinergia consente di avere pieno controllo sulla compatibilità fisica e tecnica dei vari elementi che compongono i sistemi di copertura, progettati e verificati da enti terzi nelle loro proprietà complessive, che concorrono nell’assicurare il massimo comfort abitativo.



I sistemi comprendono soluzioni per tetti a falde e coperture piane, e combinano le alte prestazioni delle membrane bitume polimero Isover con isolanti sia sintetici sia in lana di vetro e roccia. Queste ultime permettono inoltre di raggiungere alte prestazioni di fonoisolamento grazie alle loro proprietà acustiche. Le soluzioni a marchio Isover per il Roofing comprendono sistemi testati e certificati per fonoisolamento contro rumori aerei e rumori da pioggia battente.



Combinando isolanti ad alte prestazioni termo-fonoisolanti e soluzioni di impermeabilizzazione Cool Roof, i nostri sistemi permettono di massimizzare l’efficienza energetica delle chiusure orizzontali, risultando quindi nel massimo comfort abitativo.

I sistemi Cool Roof per un maggiore comfort abitativo I sistemi Cool Roof per coperture piane rappresentano una soluzione innovativa e sostenibile per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, ridurre l’effetto isola di calore e garantire maggiore comfort abitativo. Grazie ai valori certificati di Indice di Riflettanza Solare (SRI), questi sistemi offrono vantaggi concreti sia per l’ambiente che per i consumi energetici.



Saint-Gobain Italia propone una gamma di sistemi Cool Roof con valori di SRI certificati e conformi alle normative vigenti, sviluppati per rispondere sia alle esigenze di nuova costruzione che di riqualificazione. Il sistema Saint-Gobain Roof System California BT2, con isolante minerale e membrana in doppio strato certificata BROOF(t2), garantisce impermeabilizzazione, isolamento termico e acustico, protezione dal fuoco ed elevato SRI. >> Scopri di più sui sistemi Cool Roof e le soluzioni Saint-Gobain per le coperture in questo articolo

I prodotti in lana minerale a marchio Isover per l’isolamento interno Le lane minerali (lana di roccia e lana di vetro) sono i materiali isolanti più utilizzati al mondo perché offrono un mix di prestazioni elevate davvero ineguagliabili: proteggono dal freddo e dal caldo, dal rumore e anche dal fuoco. Inoltre, hanno una durabilità elevata, non assorbono umidità e odori e sono inattaccabili da muffe e batteri.



Per l’isolamento interno Saint-Gobain propone tra gli altri: Pannelli in lana minerale Isover Arena (Arena34, Arena32, Arena31): la soluzione ideale in lana minerale per l’isolamento interno, grazie alla possibilità di impiego sia con i moderni sistemi a secco, sia con i sistemi tradizionali. Gode di ottimo isolamento termico (λ da 0,034 W/m∙K a 0,031 W/m∙K ), acustico, e di protezione dal fuoco (reazione al fuoco A1).

(Arena34, Arena32, Arena31): la soluzione ideale in lana minerale per l’isolamento interno, grazie alla possibilità di impiego sia con i moderni sistemi a secco, sia con i sistemi tradizionali. Gode di ottimo isolamento termico (λ da 0,034 W/m∙K a 0,031 W/m∙K ), acustico, e di protezione dal fuoco (reazione al fuoco A1). Pannelli e rotoli in lana di vetro Lanaé: combinano una serie di vantaggi in termini di lavorazione, prestazioni e risparmio di risorse naturali. Si tratta di un materiale piacevole al tatto, facile da maneggiare e realizzato con il massimo rispetto per l’ambiente, senza compromettere le sue prestazioni tecniche. Un esempio è Isover AcustiPAR 4+, un pannello arrotolato per interni in lana di vetro, idrorepellente, senza rivestimento, prodotto in Italia con il 95% di materie prime e riciclate e con un esclusivo legante brevettato di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell’aria interna.

